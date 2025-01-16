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Неустроев Прокопий



16.01.2025 МТС разогнала LTE для жителей «золотой столицы» Якутии 1
25.12.2024 МТС включила LTE в отдаленном селе Усун Верхневилюйского улуса 1
19.12.2024 Умное решение МТС поможет обеспечить безопасность и контроль топливозаправщиков «Саханефтегазсбыта» 1
12.12.2024 У оленеводов в «осетровом» селе Алданского улуса Якутии появился LTE от МТС 1
05.12.2024 Гигабитный интернет МТС появился еще в 5000 квартир Якутска 1
27.11.2024 МТС зашла с LTE в село Оргет Верхневилюйского улуса 1
07.11.2024 В Якутии почти втрое вырос спрос на российские облака 1
01.11.2024 МТС включила высокоскоростной мобильный интернет в селе Малыкай 1
17.10.2024 МТС разогнала LTE в парк-отеле Naraada Village 1
25.09.2024 За три летних месяца МТС заблокировала в Якутии более 9 миллионов спам-звонков 1
20.09.2024 МТС запустила базовые станции со «скоростным» диапазоном в крупных населенных пунктах Якутии 1
13.09.2024 МТС поможет Службе спасения Якутии находить потерявшихся в тайге людей 1
02.09.2024 Родители Якутии смогут следить за безопасностью детей в режиме онлайн 1
28.08.2024 К новому учебному году МТС обеспечила домашним интернетом еще 4000 квартир Якутска 1
07.08.2024 МТС подключила к сети старинное эвенкийское село Балаганнах Верхневилюйского улуса 1
25.07.2024 Туристов из Якутии на Камчатке встретит цифровой гастрономический гид 1
19.07.2024 Школьников и студентов из Якутии бесплатно обучат веб-дизайну 1
12.07.2024 Аналитика МТС: на игры «Дети Азии» чаще остальных зарубежных гостей приезжали жители Китая 1
26.06.2024 МТС разогнала мобильный интернет на площадках проведения игр «Дети Азии» 1
21.06.2024 МТС на треть ускорила мобильный интернет в Якутске 1
07.06.2024 Цифровой гид по локальной кухне встретит якутян, приезжающих во Владивосток 1
28.05.2024 МТС усилила сеть в Якутии с помощью искусственного интеллекта 1
15.04.2024 МТС оцифровала строящийся аэропорт в Мирном 1
11.04.2024 МТС поможет якутским школьники пройти онлайн-отбор в ГИТИС 1
15.03.2024 МТС ускорила интернет в Промышленном округе Якутска 1
04.03.2024 МТС запустила в Якутии цифровой гид для путешественников 1
08.02.2024 МТС включила высокоскоростной мобильный интернет для жителей Жиганска 1
29.01.2024 МТС включила LTE на Инаглинском и Денисовском ГОКах в Якутии 1
09.11.2023 МТС открыла доступ к гигабитному домашнему интернету для 30 тысяч семей Якутска 1
01.11.2023 МТС разогнала мобильный интернет на родине носителей якутского фольклора – в Вилюйске 1
27.10.2023 МТС запустила LTE на родине Мандар Ууса – в селе Томтор 1
12.10.2023 МТС разогнала LTE для жителей полюса холода в поселке Усть-Нера 1
08.09.2023 МТС в три раза ускорила мобильный интернет в поселке Жатай 1

Публикаций - 33, упоминаний - 33

Неустроев Прокопий и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 33
Прометей - Prometey 46 1
Панорама КБ - Конструкторское бюро 164 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 296 1
МТС Диджитал - MTS Digital - МТС Стрим Диджитал 21 1
Adobe Figma 41 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 74 1
МТС Трэвел - MTS Travel 287 4
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 204 1
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 126 1
Снежная Королева - СК Трейд 55 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 154 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 977 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 25
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 21
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27843 18
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8122 15
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7618 15
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 14
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 13
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 12
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 12
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2537 12
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1383 12
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 12
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6931 8
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 7
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20596 6
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7983 5
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