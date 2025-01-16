Неустроев Прокопий

МТС включила LTE в отдаленном селе Усун Верхневилюйского улуса 1

Гигабитный интернет МТС появился еще в 5000 квартир Якутска 1

МТС зашла с LTE в село Оргет Верхневилюйского улуса 1

В Якутии почти втрое вырос спрос на российские облака 1

МТС включила высокоскоростной мобильный интернет в селе Малыкай 1

МТС поможет Службе спасения Якутии находить потерявшихся в тайге людей 1

Родители Якутии смогут следить за безопасностью детей в режиме онлайн 1

К новому учебному году МТС обеспечила домашним интернетом еще 4000 квартир Якутска 1

МТС подключила к сети старинное эвенкийское село Балаганнах Верхневилюйского улуса 1

Туристов из Якутии на Камчатке встретит цифровой гастрономический гид 1

МТС на треть ускорила мобильный интернет в Якутске 1

МТС усилила сеть в Якутии с помощью искусственного интеллекта 1

МТС оцифровала строящийся аэропорт в Мирном 1

МТС ускорила интернет в Промышленном округе Якутска 1

МТС запустила в Якутии цифровой гид для путешественников 1

МТС включила высокоскоростной мобильный интернет для жителей Жиганска 1

МТС включила LTE на Инаглинском и Денисовском ГОКах в Якутии 1

МТС открыла доступ к гигабитному домашнему интернету для 30 тысяч семей Якутска 1