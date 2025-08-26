Разделы

Якутяне стали чаще менять смартфоны по программе трейд-ин

МТС зафиксировала повышенный интерес пользователей к программе трейд-ин в собственной розничной сети. За январь-июль 2025 г. количество купленных смартфонов по программе выросло на 61% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Чаще всего якутяне и жители других регионов Дальнего Востока при выборе нового смартфона выбирают Samsung. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Аналитики МТС отмечают, чаще всего якутяне приобретают смартфоны бренда Samsung — на него приходится 82% всех покупок новых смартфонов. Далее следуют Huawei (4%) и Apple (1%). Средний чек покупки смартфонов с помощью программы увеличился на 80% и достиг 55,5 тыс. руб., что говорит о смещении спроса в сегмент флагманских смартфонов. Так, например, Samsung Galaxy S25 Ultra стал самым востребованным смартфоном по трейд-ин. Доля продаж этой модели составляет 35%.

Чаще всего жители Якутии сдают свои старые модели Samsung — 59% от всех сданных устройств. На втором месте Huawei — 7%, затем Apple — 4%.

«В последнее время жители Якутии особенно часто приобретают топовые модели через программы трейд-ин – это удобный способ обновить гаджет с существенной выгодой. Благодаря такому подходу новейшие флагманы становятся более доступными для жителей региона», — сказал директор МТС в Республике Якутия Прокопий Неустроев.

