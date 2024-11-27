Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС зашла с LTE в село Оргет Верхневилюйского улуса

МТС запустила сеть LTE в село Оргет Верхневилюйского улуса Республики Саха (Якутия). Около 500 жителей населенного пункта получили стабильный доступ к услугам голосовой связи и скоростному мобильному интернету. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новое телеком-оборудование МТС обеспечивает высокоскоростным интернетом жителей Оргета на территории всего села, которое находится в зоне таежных лесов и озер — на жилых улицах, в частности Комсомольской, Лесной, Молодежной, Нээлбиктэ и др. Сеть покрывает и общественно-значимые места, в том числе внутри зданий, в частности Культурно-спортивный комплекс, среднюю школу, детсад «Туллукчаан-От», магазины, Оргетскую пекарню и почту.

Павел Ахметчанов, Т-Банк: Онлайн-доски борются не друг с другом, а с неудобными процессами
ИТ в банках

С появлением сети LTE МТС сельчане смогут пользоваться современными онлайн-сервисами, такими как государственные и финансовые порталы, обучающие платформы, интернет-магазины и маркетплейсы, а жители, ведущие сельскохозяйственную деятельность – смотреть лайфхаки и фильмы про животноводство и земледелие.

«Мы понимаем, что доступ к голосовой связи и интернету сегодня нужно иметь каждому жителю региона. Особенно жителям населенных пунктов, расположенных на большом расстоянии от районных центров и в труднодоступной местности, чтобы они могли пользоваться цифровыми сервисами, в частности порталами государственных услуг, медицинских и образовательных учреждений, онлайн-банком. Село Оргет находится в 60 километрах от центра улуса. И теперь его жителям доступны все те же цифровые возможности, что и жителям крупных городов», — сказал директор МТС в Республике Саха (Якутия) Прокопий Неустроев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сергей Зинкевич, K2 Cloud: Скоро станут популярными облачные маркетплейсы

ИТ-шнику из Флориды дали 4 года за многолетний шпионаж

От гипотезы к действию: как ИИ помогает внедрять инновации в крупных корпорациях

Россиян все-таки допустят до 5G. Операторам могут дать льготные кредиты на строительство сетей нового поколения, но лишь в 16 городах

Правительство Амурской области перевело систему электронного документооборота на СУБД Postgres Pro

Дефицита SIM-карт не будет. В России импортозамещают производство чипов для них – надеяться на Запад и Азию больше не нужно

Конференции

Заказная разработка ПО 2024

Современные контакт-центры 2024

Российские программно-аппаратные комплексы 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Сплит-системы Daichi: как выбрать подходящий кондиционер

Лучшие гаджеты и аксессуары для видеосъемки на смартфон: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO SPARK 30 5G — быстрый и выгодный

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще