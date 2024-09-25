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За три летних месяца МТС заблокировала в Якутии более 9 миллионов спам-звонков

МТС проанализировала объем звонков с признаками спама жителям Якутии за летние месяцы 2024 г. С помощью антиспам-решений МТС за июнь-август 2024 г. заблокировала 9,2 млн вызовов, что вдвое больше, чем за аналогичный период 2023 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Самым «урожайным» на спам-звонки летним месяцем 2024 г. в Якутии стал август - более 3,6 млн нежелательных вызовов заблокировано за этот период. Средняя продолжительность заблокированного звонка составила около 13 секунд.

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Через телефонные обзвоны в республике чаще всего продвигают свои услуги спамеры с рекламными предложениями и финансовые организации, кроме того, звонят коллекторы и мошенники. Реже всего докучают представители фитнес-индустрии и сферы туризма. Антиспам-защита не только экономит время своим пользователям, отвечая за них на звонок или предупреждая о возможном спаме, но и защищает от более серьезных последствий – потери средств, персональных данных или угроз телефонных мошенников.

«Спамеры могут беспокоить жителей Якутии нежелательными звонками с предложением посетить медицинское учреждение или, например, взять кредит. Справляться с ними помогают цифровые технологии, анализирующие вызовы на основе Big Data. Абоненты не отвлекаются на то, чтобы отвечать на незнакомые номера и не вступают в диалог в том числе с мошенниками, что помогает сохранить финансы в безопасности. Именно поэтому умная система блокировки спама пользуется в регионе все большей популярностью», – отметил директор МТС в республике Саха (Якутия) Прокопий Неустроев.

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