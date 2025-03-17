«МТС Линк» помог создать единое цифровое пространство коммуникаций для сети магазинов «Ремикс»

МТС сообщает о подключении крупной сети магазинов Якутска «Ремикс» к отечественной платформе для бизнес-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк». С помощью решения МТС сотрудники компании смогут планировать и проводить онлайн-встречи и совещания, находясь в разных местах города. Об этом CNews сообщили представители МТС.

На платформе «МТС Линк» сотрудники 60 магазинов под брендом «Ремикс» могут организовывать встречи, селекторные совещания, телемосты и семинары в дистанционном формате, а также крупные онлайн-собрания с численностью спикеров не менее 100 человек. Цифровые сервисы «МТС Линк» позволят ускорить принятие управленческих решений и улучшить организацию рабочих процессов.

Функционал платформы также умеет расшифровывать и составлять автоматическое резюме онлайн-встреч при помощи искусственного интеллекта и переводить в текст содержание видеоконференций, совещаний и вебинаров. А также администрации сети магазинов доступны функции брендирования интерфейса пользователя, измерение вовлеченности сотрудников во время коммуникации с использованием интерактивных инструментов: онлайн-досок, опросов, голосований.

«МТС регулярно предоставляет современные ИТ-решения, которые помогают бизнесу Якутии решать рабочие задачи более технологично и комфортно. Удобные и понятные сервисы «МТС Линк» позволяют организовать и контролировать работу подразделений, расположенных в разных концах города, что в свою очередь ускоряет принятие важных для бизнеса решений, а также оптимизировать временные и финансовые затраты на проведение очных встреч», — сказал директор МТС в Республике Саха (Якутия) Прокопий Неустроев.