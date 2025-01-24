МТС ускорила LTE-интернет для жителей Нижнего Бестяха

МТС обновила сеть в поселке городского типа Мегино-Кангаласского улуса Якутии – Нижний Бестях. Скорость мобильного интернета на территории города увеличилась на четверть. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Технические специалисты МТС провели модернизацию всей существующей телеком-инфраструктуры, установленной на территории Нижнего Бестяха, где проживают более 5000 человек. Мобильный интернет стал быстрее в жилых кварталах, а также вблизи и внутри социальных учреждений, в том числе на речной пристани, в торговых и складских базах, грязелечебнице, Доме культуры, школах, транспортном техникуме, больнице и других зданиях. Кроме этого, мобильный интернет ускорился в районе транспортного узла, где стыкуются две автодороги федерального значения: А360 «Лена» и «Колыма», а также автодорога республиканского значения «Амга».

«Нижний Бестях — один из развивающихся населенных пунктов Дальнего Востока, расположенный в 10 км от Якутска. И он находится в зоне нашего пристального внимания с точки зрения развития сети. Мы зафиксировали возросшую нагрузку на существующую LTE-инфраструктуру в поселке и усилили сеть, чтобы жители могли на более высокой скорости использовать цифровые сервисы. Теперь для бестяхских жителей общение с родными и близкими по видеосвязи, загрузка тяжелого контента, работа и учеба удалено, просмотр кино и сериалов стали более быстрыми и комфортными», — сказал директор МТС в Республике Якутия Прокопий Неустроев.