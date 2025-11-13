Якутяне к 2030 г. будут выполнять 90% действий через ИИ-агентов

МТС провела исследование мирового и российского рынков ИИ-агентов. Согласно его результатам, к 2030 г. пользователи будут выполнять до 90% действий через ИИ-агентов. Это будет означать полный переход от самостоятельного выбора к модели делегирования, когда цифровые помощники начнут действовать от лица человека. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Исследование проведено командой Research & Insights Центра стратегии цифровых продуктов МТС. Методология включала кабинетный анализ данных о инвестициях венчурных фондов, бигтехов и государственном финансировании, а также серию экспертных интервью с ведущими российскими и международными специалистами.

Уже сейчас формируются контуры будущего взаимодействия. Если в 2025 г. пользователь сам осознает свою потребность и использует ИИ как продвинутый поисковик для анализа вариантов, то к 2030 г. ИИ-агент будет проактивно определять потенциальные нужды, анализируя контекст предыдущих покупок, календарь и показатели умных устройств. На этапе поиска и анализа технология превратится в единое окно, самостоятельно собирающее информацию с маркетплейсов, сайтов и других источников, формируя комплексные рекомендации.

Самое большое изменение ждет процесс покупок и платежей. Вместо того чтобы самостоятельно сравнивать предложения и вводить платежные данные, пользователь будет лишь определять рамки — бюджет, предпочтения и ограничения. ИИ-агент, действуя в рамках заданных параметров, сможет самостоятельно оформлять покупки, оптимизировать цену, применяя купоны и отслеживая динамику скидок, а также проводить проверку безопасности, исключая подозрительные сайты.

Логистика и постпродажное обслуживание также перейдут под полный контроль агентов. Они будут автономно выбирать способ и время доставки, учитывая местоположение и расписание пользователя, отслеживать заказ в реальном времени и вести коммуникацию со службами доставки. Кроме того, уже после покупки технология сможет автоматически отслеживать сроки гарантии, напоминать о необходимости обслуживания или замены товара.

«Якутяне являются продвинутыми пользователями и разработчиками цифровых сервисов, в регионе работает один из продуктивных ИТ-парков страны. Сегодня заметен тренд в изменении поведения потребления: люди делегируют решение повседневных задач искусственному интеллекту, доверяя ему больше, чем собственному поиску. ИИ-помощники становятся нашими личными операторами, избавляя от рутины и помогая тратить ресурсы рациональнее. В результате мы получаем не просто услугу по запросу, а индивидуальный сервис, который работает на нас», — сказал директор МТС в Республике Саха (Якутия) Прокопий Неустроев.