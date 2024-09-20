МТС запустила базовые станции со «скоростным» диапазоном в крупных населенных пунктах Якутии

МТС завершила модернизацию сети мобильной связи в крупных городах и населенных пунктах Республики Саха (Якутия). В результате перевода частот 3G на современный стандарт LTE скорость интернета у жителей населенных пунктов региона в среднем выросла на 25%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Модернизацию провели в шести населенных пунктах Республики – в городах Мирный, Ленск, Вилюйск, а также в селе Сунтар, поселке Хандыга и поселке городского типа Айхал. Скорость мобильного интернета выросла на всей территории населенных пунктах и покрывает жилые массивы, социальные учреждения и места проведения массовых мероприятий.

Качество связи также улучшилось в районе градообразующих предприятий и промышленных центров, расположенных на территории этих городов и поселков. Обновление мобильной сети поможет персоналу использовать цифровые сервисы результативно и быстро и, в случае необходимости, повысить скорость принятия решений во внештатных ситуациях.

«Мы провели масштабный рефарминг в крупных и стратегически важных городах и поселках республики. Высвобождение частот под наиболее эффективные диапазоны помогло на четверть увеличить емкость сети, а наши абоненты смогут почувствовать заметное увеличение скорости мобильного интернета. Кроме того, перевод частот на LTE позволяет расширить доступ к VoLTE — технологии голосовой связи. При ее подключении можно одновременно разговаривать по смартфону и продолжать интернет-сессию. Все это открывает новые возможности для якутян и повышает их цифровой комфорт», — сказал директор МТС в Республике Саза (Якутия) Прокопий Неустроев.