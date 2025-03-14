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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия ДФО Якутия Айхал

Россия - ДФО - Якутия - Айхал

14.03.2025 «Алроса» тиражирует в своих подразделениях «Мобильное ТОРО» на базе «Форсайт. Мобильная платформа» 1
20.09.2024 МТС запустила базовые станции со «скоростным» диапазоном в крупных населенных пунктах Якутии 1
19.04.2024 АЛРОСА повышает производительность подземной диспетчеризации за счет автоматизации процессов 1
05.09.2018 АК «Алроса» завершила проект по внедрению информационной системы управления производством Айхальского ГОК 1
05.07.2018 «Ростелеком» перевел абонентов «Алроса» на новую цифровую платформу 1
29.06.2016 «Мегафон» модернизировал сеть в Мирнинском районе Якутии 1
24.12.2012 РТРС запустил девятый объект цифрового вещания в Якутии 1
28.03.2005 "Алроса" построила корпоративную ВОЛС 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Алроса ИТ - Алроса Информационные технологии - ALROSA Technology - Алмазный ТНЦ 30 3
Цифра ГК 2445 1
Алроса АК - Алмазавтоматика СТ - Специализированный трест 2 1
Schneider Electric 575 1
Schneider Electric - Aveva - Wonderware 36 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12884 1
МегаФон 9025 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 591 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 377 1
Ростелеком 9793 1
Сумма Технологий 23 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 207 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51408 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28044 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7878 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10844 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31141 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9363 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4697 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24680 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67231 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6476 2
VOD - Video on Demand - SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видео по заказу - Видеопрокат 837 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12280 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30037 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7352 1
Web page - Веб-страница - Интернет-страница 290 1
Видеостена - Video wall - система видеоотображающих устройств (проекционные видеокубы, плазменные или ЖК-дисплеи) 297 1
Мультфильм - мультипликационный фильм - анимационный фильм 503 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6326 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24371 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8358 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20827 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1045 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1496 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10208 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1475 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2134 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8230 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4053 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16113 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12652 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4083 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1784 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4000 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3269 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7432 1
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 774 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3218 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7000 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9410 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2119 1
Viasat Play ViP 5 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 1
Цифра ГК - Вист Групп - VG Karier - Интеллектуальный карьер - Автоматизированная Система Управления Горно-транспортным комплексом 20 1
Amediateka Home of HBO 4 1
Чибисов Дмитрий 13 2
Емельченков Сергей 140 1
Неустроев Прокопий 38 1
Гущин Станислав 4 1
Канеева Юлия 1 1
Кузнецов Станислав 132 1
Костерин Александр 20 1
Логинов Александр 44 1
Орешкин Сергей 4 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 948 5
Россия - ДФО - Якутия - Мирнинский район - Мирный 61 2
Россия - ДФО - Якутия - Сунтарский улус - Сунтар 13 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2687 2
Россия - ДФО - Якутия - Ленский район - Ленск 45 2
Россия - ДФО - Якутия - Томпонский улус - Хандыга - Мегино-Алдан 10 1
Россия - ДФО - Якутия - Нерюнгринсий район - Нерюнгри 61 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 471 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Чернышевск 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 146170 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10036 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6456 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18799 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 813 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2957 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1387 1
Аренда 2448 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48509 1
Walt Disney Channel 19 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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Создано именных указателей - 170872.
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