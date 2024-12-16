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Индексная книга (каталог) CNews*
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Сумма Технологий

Сумма Технологий


16.12.2024 Как избежать рисков при заказной разработке ПО 1
11.12.2024 Ситуационные центры: от мониторинга к анализу и прогнозированию 1
03.12.2020 Итоги Wonderware Online Форум 2020. Новинки и тренды в сфере умного производства 2
18.06.2020 В «Норникеле» завершено создание единой системы диспетчеризации производства 1
31.10.2018 «Норникель» создал хранилище технологических данных 1
18.09.2018 Цифровая трансформация бизнеса на Форуме Wonderware 2018 1
05.09.2018 АК «Алроса» завершила проект по внедрению информационной системы управления производством Айхальского ГОК 1
04.09.2018 Цифровая трансформация бизнеса на Форуме Wonderware 2018 1
23.10.2017 «Софтинтегро» внедрила систему радиосвязи на руднике «Таймырский» компании «Норникель» 1
07.07.2017 «Софтинтегро» внедрила систему радиосвязи и позиционирования на руднике «Заполярный» компании «Норникель» 1
09.06.2017 Интернет вещей подорвет мировую экономику 1
03.09.2012 Обзор лазерного МФУ Lexmark X746de: офисный супергерой 1
06.07.2012 Samsung S27B970D: больше, чем просто монитор 1
06.04.2011 Лучшими SEO-компаниями Рунета назвали Demis Group и «Корпорацию РБС» 1
03.02.2009 Иранский ИСЗ: подробности 1
25.10.2007 Фестиваль «Новая Реальность – 2007» определит дипломантов 1
16.10.2007 20 ноября откроются выставки «Автоматизация» и «РАДЭЛ» 1
28.04.2007 В Екатеринбурге состоится конференция "Информация в интернет: тонкости восприятия" 1
19.04.2007 10 мая пройдет конференция "Информация в интернете: тонкости восприятия" 1
24.04.2006 На борту "Василия Пояркова" соберется интернет-сообщество Дальнего Востока 1
10.11.2005 "Далькомбанк" автоматизирует документооборот 1
13.01.2004 Naumen нашел партнера на Дальнем Востоке 1
11.11.2003 "ЕМС Гарантпост" внедряет всероссийскую систему контроля почтовых отправлений 1

Публикаций - 23, упоминаний - 24

Сумма Технологий и организации, системы, технологии, персоны:

Schneider Electric - Aveva - Wonderware 36 7
Klinkmann - Клинкманн 11 4
Schneider Electric - Aveva - Авева 43 3
Schneider Electric 575 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 2
Naumen - Наумен 626 2
СофтИнтегро - SoftIntegro 17 2
Телрос 36 2
Yandex - Яндекс 7340 1
Schneider Electric Центр Инноваций 5 1
Газпромнефть-ННГ - Газпромнефть-Автоматизация - ГПН-Автоматизация 3 1
Samsung Electronics 10255 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 473 1
1С-Битрикс - Bitrix 579 1
D-Link - Д-Линк Трейд 361 1
Рунити - RU-Center Group - Ру-Центр групп - Руцентр - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 435 1
ТехноКом ГК 12 1
ЭлеСи - eelesy 13 1
Резонит - Rezonit - Электронные приборы и компоненты 14 1
Balluff - Баллуфф 4 1
Алроса ИТ - Алроса Информационные технологии - ALROSA Technology - Алмазный ТНЦ 30 1
Ракурс НПФ 160 1
Консом Групп НИЦ - Konsom Group - КонсОМ СКС Групп 16 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 452 1
Lexmark Int 294 1
ПромАвтоматика - Промышленная автоматика Контроль доступа 11 1
Vital Electronics - Витал Электроникс 2 1
ГНУ Линуксцентр - Мезон.ру - Mezon.ru - Мандрива.ру - Mandriva.ru 53 1
АстроСофт Девелопмент - AstroSoft Development 96 1
Спецкабель НПП - Московский кабельный завод 8 1
Омегальянс - Exeplant - ЭкзеПлэнт - MES Engineering - МЕС Инжиниринг 5 1
Омегальянс - Омег-Альянс - Operationas Management Engineering Alliance 4 1
Kokoc Group - Кокос Групп - Dodo Games 12 1
Диал Электролюкс 1 1
TaskData - ТаскДата 7 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 1
СПбЭК-Майнинг 2 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 7
Красцветмет - Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова - 23 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 2
Digital October - Группа Цифровой Октябрь 90 2
Норникель - Норильский никель - Заполярный филиал 26 2
Лахта Центр - Газпром-Сити 12 2
Газпром нефть 618 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 204 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 246 1
Unilever - Юнилевер Русь 151 1
НКНХ - Нижнекамскнефтехим 25 1
Норникель - Кольская ГМК - Кольская ГМК - Кольская горно-металлургическая компания - Североникель - Печенганикель 22 1
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк - Далькомбанк 11 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 141 1
Demis Group - Дэмис Групп 4 1
Текарт - Techart 9 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 85 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 256 1
Правительство Хабаровского края - органы государственной власти 48 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 409 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5909 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4957 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 665 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 219 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 68 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30692 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 7
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1225 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24454 5
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 752 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 4
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1080 3
АСОДУ - автоматизированная система оперативного диспетчерского контроля и управления инженерным оборудованием и системами - Автоматика и телемеханика - диспетчеризация автоматизированных систем управления технологическими процессами 23 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12741 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10160 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24118 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12515 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 3
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 398 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21136 3
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1097 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10965 3
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - Автоматизация зданий - Умные здания - Интеллектуальные здания - Эксплуатация зданий и помещений различного назначения 535 2
СМИС - Система Мониторинга Инженерных Систем 12 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9982 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27363 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3727 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 2
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1439 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6044 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 2
ПНСТ Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 145 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 2
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 751 1
APM - Asset Performance Management - Системы управления эффективностью активов 10 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3817 1
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 794 1
Naumen DMS - NauDoc 43 2
Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
Apple AirPods - Наушники 133 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 1
Samsung S - серия мониторов 3 1
Schneider Electric EcoStruxure 68 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Lexmark X - серия МФУ 16 1
Промтех ГК - Цифровая мануфактура - Макс САПР 235 1
Schneider Electric - Aveva System Platform - Wonderware ArchestrA System Platform 5 1
Schneider Electric - Aveva MES - Aveva Manufacturing Execution System - Wonderware Factelligence MES 12 1
SAP Sybase 289 1
Schneider Electric - Aveva Plant SCADA - Wonderware Information Server 5 1
Schneider Electric - Aveva Customer First 1 1
Schneider Electric - Aveva Insight Cloud Platform 1 1
Schneider Electric - Aveva Production Management 1 1
Schneider Electric - Aveva InTouch HMI - Wonderware InTouch HMI 9 1
SAP Sybase ASE - Sybase Adaptive Server Enterprise 58 1
SAP Sybase SQL Anywhere - Sybase ASA - Sybase Adaptive Server Anywhere 25 1
РСК Торнадо - RSC Tornado 143 1
Schneider Electric - Aveva PriSM Predictive Analytics 4 1
Schneider Electric - Vijeo Citect - Cicode - CitectSCADA - CitectHistorian 14 1
GE - General Electric Predix - IIoT-платформа 9 1
Pantone Validated 75 1
Lexmark OfficeEdge 2 1
Lexmark Named Color Replacement PANTONE 1 1
IMO GMDSS COSPAS-SARSAT - Search And Rescue Satellite-Aided Tracking - КоСПАС-САРСАТ - Космическая Система Поиска Аварийных Судов - международная спутниковая поисково-спасательная система 26 1
Сафир (ракета-носитель) - سفير‎ - Посланник 5 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 994 1
Linux OS 9937 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 232 1
Google Android 13994 1
Apple iOS 7809 1
Трапезин Владимир 30 2
Орешкин Сергей 4 2
Рублевский Роман 2 2
Щетинин Андрей 2 2
Мамонтов Михаил 2 2
Федоренко Александра 2 2
Васильев Евгений 119 1
Лебедев Алексей 23 1
Александров Юрий 4 1
Надеин Андрей 13 1
Чибисов Дмитрий 13 1
Нафталь Вадим 1 1
Сафронов Павел 1 1
Гришин Константин 1 1
Андреев Александр 26 1
Бажин Владимир 2 1
Шестаков Александр 38 1
Керейник Юрий 4 1
Цветков Сергей 19 1
Амиров Алексей 1 1
Пылков Александр 1 1
Зарецкий Николай 1 1
Мочальников Юрий 1 1
Дрожжинов Владимир 30 1
Гущин Станислав 4 1
Терентьев Валентин 1 1
Коптелов Андрей 109 1
Ахмадинежад Махмуд 44 1
Шитов Константин 2 1
Соловьев Владимир 106 1
Ибрагимов Рустем 21 1
Албул Андрей 1 1
Павлов Петр 2 1
Пирожков Владимир 6 1
Воинов Сергей 13 1
Каменский Владислав 16 1
Долмацкий Яков 4 1
Локтев Павел 3 1
Поярков Василий 1 1
Розов Вадим 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 5
Россия - СЗФО - Мурманская область - Заполярный 11 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 3
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 3
Европа Восточная 3075 2
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 249 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 2
Германия - Федеративная Республика 12682 2
Израиль 2730 2
Земля - планета Солнечной системы 10375 2
Россия - ДФО - Хабаровский край 870 2
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ - Заполярный район 26 2
Россия - Заполярье 112 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2956 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
Турция - Турецкая республика 2351 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мончегорск 32 1
Россия - ДФО - Якутия - Айхал 7 1
Россия - СФО - Красноярский край - Таймырский автономный округ - Таймыр 82 1
Финляндия - Финляндская Республика 3604 1
Польша - Республика 1959 1
Китай - Тайвань 3984 1
Чехия - Чешская Республика 1308 1
Австрия - Австрийская Республика 1309 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 1
Беларусь - Белоруссия 5664 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1152 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3092 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
Ближний Восток 2943 1
Иран - Исламская Республика Иран 1083 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1374 1
Украина 7608 1
Европа 21768 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 1
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Дюссельдорф 139 1
Германия - Северный Рейн-Вестфалия 40 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 4
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4950 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18459 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51009 3
Металлы - Никель - Nickel 331 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14320 2
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 630 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 2
Ergonomics - Эргономика 1597 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 449 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1899 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
Металлы - Медь - Copper 791 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 886 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2581 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8636 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 880 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 512 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 1
Иран - Исламская революция - Иранская революция 1979 года 22 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1513 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1366 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 498 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1369 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1085 1
Металлы - Платина - Platinum 467 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1544 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5910 1
Иранские СМИ - Иранское телевидение 23 1
CNews RND - R&D.CNews 2273 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 235 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ 45 1
РАН - Российская академия наук 1871 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 2
РАЭК Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 100 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 63 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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