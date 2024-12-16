Сумма Технологий
Сумма Технологий и организации, системы, технологии, персоны:
|РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 219 1
|ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 68 1
|Трапезин Владимир 30 2
|Орешкин Сергей 4 2
|Рублевский Роман 2 2
|Щетинин Андрей 2 2
|Мамонтов Михаил 2 2
|Федоренко Александра 2 2
|Васильев Евгений 119 1
|Лебедев Алексей 23 1
|Александров Юрий 4 1
|Надеин Андрей 13 1
|Чибисов Дмитрий 13 1
|Нафталь Вадим 1 1
|Сафронов Павел 1 1
|Гришин Константин 1 1
|Андреев Александр 26 1
|Бажин Владимир 2 1
|Шестаков Александр 38 1
|Керейник Юрий 4 1
|Цветков Сергей 19 1
|Амиров Алексей 1 1
|Пылков Александр 1 1
|Зарецкий Николай 1 1
|Мочальников Юрий 1 1
|Дрожжинов Владимир 30 1
|Гущин Станислав 4 1
|Терентьев Валентин 1 1
|Коптелов Андрей 109 1
|Ахмадинежад Махмуд 44 1
|Шитов Константин 2 1
|Соловьев Владимир 106 1
|Ибрагимов Рустем 21 1
|Албул Андрей 1 1
|Павлов Петр 2 1
|Пирожков Владимир 6 1
|Воинов Сергей 13 1
|Каменский Владислав 16 1
|Долмацкий Яков 4 1
|Локтев Павел 3 1
|Поярков Василий 1 1
|Розов Вадим 1 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5910 1
|Иранские СМИ - Иранское телевидение 23 1
|CNews RND - R&D.CNews 2273 1
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