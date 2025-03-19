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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия СЗФО Мурманская область Заполярный

Россия - СЗФО - Мурманская область - Заполярный

19.03.2025 Николаев Константин Юрьевич: от логистики к виноделию 1
19.08.2024 «Норникель» построил Data-платформу «Озеро данных» на продуктах Arenadata 1
08.07.2024 В Кандалакшу к тюленям на скоростях 4G 1
27.07.2023 Самое северное внедрение: как SberCRM автоматизировал работу туроператора в Заполярье 1
05.12.2018 «Норникель» улучшил свои дата-центры на полмиллиарда рублей 1
05.12.2018 «Норникель» модернизировал собственные дата-центры 1
31.10.2018 «Норникель» создал хранилище технологических данных 1
23.10.2017 «Софтинтегро» внедрила систему радиосвязи на руднике «Таймырский» компании «Норникель» 1
07.07.2017 «Софтинтегро» внедрила систему радиосвязи и позиционирования на руднике «Заполярный» компании «Норникель» 1
16.04.2013 Администрация Нарьян-Мара внедряет СЭД «Дело» 1
01.07.2010 В Апатитах появится энергосберегающий квартал 1
09.06.2010 «МегаФон»: число пользователей услуги «Замени Гудок» на начало июня 2010 г. составило более 17 млн 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Schneider Electric - Aveva - Wonderware 36 3
Сумма Технологий 23 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1143 2
Delta Electronics - Delta Power Solutions 91 2
СофтИнтегро - SoftIntegro 17 2
МегаФон 9082 2
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 63 2
ЭОС - Электронные офисные системы 1183 1
МегаФон Сибирь - МегаФон Сибирский филиал 56 1
Сбер - СберБизнес Софт 60 1
СПбЭК-Майнинг 2 1
Шахты 0 1
Офис-Док - Офис-Док ИТ - Офис-Док Информационные Системы - Office Doc 63 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 251 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 510 6
Норникель - Норильский никель - Заполярный филиал 26 4
Норникель - Кольская ГМК - Кольская ГМК - Кольская горно-металлургическая компания - Североникель - Печенганикель 22 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7452 1
NEFCO - Nordic Environment Finance Corporation - НЕФКО - Северная экологическая финансовая корпорация 1 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1656 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67546 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31267 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11202 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13448 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24731 3
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2543 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19999 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3777 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5803 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11326 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10663 2
Система жизнеобеспечения 149 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3045 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1271 1
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 233 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12627 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 946 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4704 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9517 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1715 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 848 1
Нагрузочное тестирование - Load testing 544 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12678 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6450 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11754 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7010 1
HVAC - Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating - Тепловентилятор - Fan heater 565 1
HRM - СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени - Учёт и планирование работы персонала - EJM - Employee Journey Мap - карта путешествия сотрудника - T&A - Time and Attendance - Учет рабочего времени и Журнал присутствия 428 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3890 1
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2805 1
RBT - Ring Back Tone - ringing tone - audible ringing - ringback tone - Color Ring Back Tone, CRBT 34 1
КИПиА - АСКУЭ - АИИС КУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - ИСУЭЭ, Интеллектуальная система учета (умные счетчики, смартсчетчик) ЭЭ - ИПУЭ, Интеллектуальные приборы учета ЭЭ 305 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6924 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4071 1
GUI - Graphical User Interface - Графический интерфейс пользователя 282 1
MarTech - Sales management - Sales Funnel - Воронка продаж - marketing funnel - маркетинговая воронка 281 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7239 1
Бронирование - Booking 633 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12717 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5430 1
ЭОС Дело СЭД 216 1
ЭОС СЭВ - Сервер Электронного Взаимодействия 44 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 891 1
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 43 1
Microsoft Office Excel 1210 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DH - ADH - Arenadata Hadoop 43 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Распределенная СУБД 109 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata Streaming (Kafka) - ADS - Arenadata Streaming Control - ADSC 26 1
Шеховцов Юрий 34 1
Трапезин Владимир 30 1
Орешкин Сергей 4 1
Нафталь Вадим 1 1
Микичура Геннадий 1 1
Тютин Алексей 14 1
Соловьева Инна 2 1
Оберемок Надежда 30 1
Фурман Виталий 1 1
Власюк Максим 10 1
Чуйко Владимир 11 1
Емельянов Роман 1 1
Николаев Константин 14 1
Россия - Заполярье 118 5
Россия - РФ - Российская федерация 146658 4
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 252 3
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мончегорск 32 3
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ - Заполярный район 26 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43675 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17613 2
Россия - СЗФО - Мурманская область 683 2
Россия - СФО - Красноярский край - Таймырский автономный округ - Таймыр 84 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 387 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ - Нарьян-Мар 51 1
Китай - Тайвань 4012 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1412 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2527 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2781 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 722 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1163 1
Земля - планета Солнечной системы 10428 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 595 1
Россия - Кольский полуостров - Кольский залив - Кольское Заполярье 54 1
Евразия - Евразийский континент 616 1
Северный Ледовитый океан - Белое море - Студёное, Соловецкое море 43 1
Северный полярный круг - Полярные регионы 102 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 587 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Кандалакшский район - Кандалакша 26 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18880 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51822 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5015 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48626 2
Металлы - Никель - Nickel 333 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1919 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6394 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5839 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13805 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 137 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4045 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3198 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29592 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4905 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9986 1
Металлы - Медь - Copper 797 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3588 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1245 1
Энергетика - Energy - Energetically 5165 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6789 1
Металлы - Платина - Platinum 468 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7121 1
Здравоохранение - Аллергия - Allergy - Аллергология - Allergology - Аллергологическое тестирование - Allergological testing 202 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 833 1
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 402 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 642 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6214 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14682 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1225 1
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 262 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Вино - Виноделие 142 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1918 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1349494, в очереди разбора - 761995.
Создано именных указателей - 171810.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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