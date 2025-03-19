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Россия СЗФО Мурманская область Заполярный
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Шеховцов Юрий 34 1
|Трапезин Владимир 30 1
|Орешкин Сергей 4 1
|Нафталь Вадим 1 1
|Микичура Геннадий 1 1
|Тютин Алексей 14 1
|Соловьева Инна 2 1
|Оберемок Надежда 30 1
|Фурман Виталий 1 1
|Власюк Максим 10 1
|Чуйко Владимир 11 1
|Емельянов Роман 1 1
|Николаев Константин 14 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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