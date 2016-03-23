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Соловьева Инна

СОБЫТИЯ


23.03.2016 ИТ-«дочка» Сбербанка закупает ПК у безальтернативного поставщика 1
01.07.2010 В Апатитах появится энергосберегающий квартал 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Соловьева Инна и организации, системы, технологии, персоны:

MICS Distribution Company - МИКС дистрибьютерская компания 20 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 791 1
Samsung Electronics 11015 1
Lenovo Group 2433 1
NEFCO - Nordic Environment Finance Corporation - НЕФКО - Северная экологическая финансовая корпорация 1 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8778 1
КИПиА - АСКУЭ - АИИС КУЭ - АИИСКУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - ИСУЭЭ, Интеллектуальная система учета (умные счетчики, смартсчетчик) ЭЭ - ИПУЭ, Интеллектуальные приборы учета ЭЭ 424 1
Моноблок - Monoblock PC 1108 1
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3625 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2792 1
HVAC - Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating - Тепловентилятор - Fan heater 636 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15382 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28106 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16935 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1347 1
Lenovo ThinkCentre - IBM ThinkCentre - серия мини-ПК (неттоп) - модульный ПК 69 1
Ростех - МИКС - Многофункциональный интегрированный комплекс связи 146 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3539 1
Age of Kings 2 1
Microsoft Windows 7 2007 1
Microsoft Windows 16830 1
Микичура Геннадий 1 1
Лисогорский Владимир 3 1
Гумбатова Лейла 2 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 773 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 707 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1018 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Заполярный 12 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4462 1
Россия - РФ - Российская федерация 165078 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2515 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19428 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 657 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1907 1
Россия - СФО - Новосибирск 4850 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3559 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1268 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1005 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1705 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1675 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 148 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 594 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3554 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57321 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7485 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5087 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53148 1
Энергетика - Energy - Energetically 5816 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4490 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1320 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 7037 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3938 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456983, в очереди разбора - 727746.
Создано именных указателей - 197735.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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