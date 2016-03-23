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Соловьева Инна
СОБЫТИЯ
|23.03.2016
|ИТ-«дочка» Сбербанка закупает ПК у безальтернативного поставщика 1
|01.07.2010
|В Апатитах появится энергосберегающий квартал 1
Публикаций - 3, упоминаний - 3
Соловьева Инна и организации, системы, технологии, персоны:
|MICS Distribution Company - МИКС дистрибьютерская компания 20 2
|Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 791 1
|Samsung Electronics 11015 1
|Lenovo Group 2433 1
|NEFCO - Nordic Environment Finance Corporation - НЕФКО - Северная экологическая финансовая корпорация 1 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8778 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456983, в очереди разбора - 727746.
Создано именных указателей - 197735.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456983, в очереди разбора - 727746.
Создано именных указателей - 197735.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.