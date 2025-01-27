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Власюк Максим



27.01.2025 «Почта России» завершила крупный проект по импортозамещению 1
11.12.2024 ИТ-интегратор «Гринатом» существенно увеличит число специалистов на курсах Arenadata 1
02.10.2024 FESCO строит централизованное хранилище данных на базе Arenadata DB 1
25.09.2024 Только 22% промышленных компаний заместили ПО для работы с данными более чем на 70% 1
19.08.2024 «Норникель» построил Data-платформу «Озеро данных» на продуктах Arenadata 1
30.07.2024 АЛРОСА строит информационную систему по управлению данными на продуктах вендора Arenadata 1
11.07.2024 «Северсталь» строит хранилище данных на стеке продуктов Arenadata 1
04.04.2024 «Полюс» строит платформу для работы с данными на решении Arenadata 1
24.11.2023 Axenix внедрила новую аналитическую платформу для «Юнилевер Русь» на платформе Arenadata 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Власюк Максим и организации, системы, технологии, персоны:

ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 226 8
SAP SE 5279 1
Северсталь Инфоком 63 1
Алроса ИТ - Алроса Информационные технологии - ALROSA Technology - Алмазный ТНЦ 30 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 155 1
К2Тех 132 1
Broadcom - VMware - Greenplum 94 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 220 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1258 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1630 1
Северсталь ПАО - Severstal 478 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 1
Unilever - Юнилевер Русь 151 1
Северсталь ПАО - Севергрупп 21 1
Норникель - Норильский никель - Заполярный филиал 26 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 2
Федеральное казначейство России 1773 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66071 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19329 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11364 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50489 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9384 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13408 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6564 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7383 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4677 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5006 2
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 394 2
DQ - Data Quality - Качество данных - Актуальность данных 351 2
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 522 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11953 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27437 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10179 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30718 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1140 1
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 385 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 524 1
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных 260 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24144 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2969 1
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 330 1
Public cloud - Публичное облако - Публичные облачные решения 305 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды 1530 1
BI - Self-Service BI - системы Business intelligence самообслуживания 48 1
Data Mart - Витрина данных - Хранилище данных специализированное - Киоск данных - Рынок данных - Подмножество (срез) хранилища данных, массив тематической, узконаправленной информации 285 1
Бюджетирование - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1694 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10089 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3850 1
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская техника - Automation of warehouse activities 434 1
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 589 1
Контроллинг 99 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1891 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1055 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2123 1
СУБД Реляционная - NewSQL - класс реляционных распределенных отказоустойчивых СУБД 32 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Распределенная СУБД 98 6
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DH - ADH - Arenadata Hadoop 38 3
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata QuickMarts - ADQM 21 3
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata Streaming (Kafka) - ADS - Arenadata Streaming Control - ADSC 21 2
ГПБ - ГС-инвест - ДатаКаталог - Arenadata Catalog - ADC 13 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata EDP - Arenadata Enterprise Data Platform - AEDP 60 1
SAP BW - SAP Business Warehouse 137 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata Postgres - ADPG 12 1
Ерофеев Денис 6 1
Герасимов Сергей 11 1
Усачев Сергей 3 1
Близгарев Юрий 6 1
Кириленко Татьяна 1 1
Гасратов Мансур 2 1
Севергин Кирилл 1 1
Жданеев Олег 1 1
Зельдец Игорь 22 1
Халатян Михаил 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144387 5
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 927 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 565 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 718 1
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 250 1
Россия - Кольский полуостров - Кольский залив - Кольское Заполярье 54 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Заполярный 11 1
Россия - ДФО - Приморский край - Надеждинский район - Вольно-Надеждинское 17 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14335 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51058 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5420 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48034 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3947 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24103 1
Иридий - Iridium - химический элемент 17 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 792 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 630 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4954 1
Металлы - Никель - Nickel 331 1
Металлы - Платина - Platinum 467 1
Металлы - Медь - Copper 791 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6171 1
Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 363 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8396 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5762 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2340 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18480 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2166 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1199 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13514 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29058 1
ИнфоКом 102 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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