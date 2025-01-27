Власюк Максим
Власюк Максим и организации, системы, технологии, персоны:
|Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 2
|Федеральное казначейство России 1773 1
|Ерофеев Денис 6 1
|Герасимов Сергей 11 1
|Усачев Сергей 3 1
|Близгарев Юрий 6 1
|Кириленко Татьяна 1 1
|Гасратов Мансур 2 1
|Севергин Кирилл 1 1
|Жданеев Олег 1 1
|Зельдец Игорь 22 1
|Халатян Михаил 1 1
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