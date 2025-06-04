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«Юнипро» и Arenadata подписали соглашение о стратегическом партнёрстве

«Юнипро» и «Аренадата Софтвер» (далее Arenadata, входит в группу Arenadata), отечественный разработчик ПО на рынке систем управления и обработки данных, заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Партнёрство направлено на цифровую трансформацию бизнес-процессов, внедрение современных практик работы с данными и использование передовых технологий для устойчивого развития энергетического сектора.

Среди ключевых направлений взаимодействия: оценка и адаптация технологических решений Arenadata для задач «Юнипро», включая масштабирование продуктовых решений; создание комплексной платформы для работы с данными: от проектирования архитектуры до аналитики и визуализации; внедрение отраслевых практик анализа данных в энергетике и теплогенерации; развитие кадрового потенциала через обучение специалистов «Юнипро» в области цифровых технологий и управления данными; совместная разработка инновационных решений, включая промышленный интернет вещей (IIoT) и искусственный интеллект (AI); повышение операционной эффективности и создание новых бизнес-моделей на основе данных.

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безопасность

«Юнипро» и группа Arenadata будут реализовывать инициативы через обмен опытом, консультации, организацию совместных мероприятий и создание рабочих групп. Особое внимание уделяется пилотным проектам и разработке перспективных направлений, включая исследования в области обработки больших данных.

«Мы рады поддержать «Юнипро» в реализации амбициозных ИТ-инициатив. Наши технологии и опыт помогут компании вывести управление энергетическими активами на новый уровень», — сказал Максим Власюк, директор департамента группы Arenadata по работе с промышленным сектором.

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