Получите все материалы CNews по ключевому слову
Юнипро ПАО Э.ОН Россия ОГК-4 Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии Э.ОН Инжиниринг
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|04.06.2025
|
«Юнипро» и Arenadata подписали соглашение о стратегическом партнёрстве
«Юнипро» и «Аренадата Софтвер» (далее Arenadata, входит в группу Arenadata), отечественный разработчик ПО на рынке систем управления и обработки данных, заключили соглашение о стратегическом сот
|01.07.2021
|
«Юнипро» удалось сократить время расследования инцидентов более чем на 50% благодаря DLP-системе Solar Dozor
внедрение DLP-системы Solar Dozor «Ростелеком-Солар», совершив миграцию с продукта другого вендора. ПАО «Юнипро» использует новое решение для предотвращения утечек конфиденциальных данных за пр
|20.02.2018
|
«Юнипро» и Solar JSOC расширяют сотрудничество в области ИБ
Solar Security объявила о выводе сотрудничества с «Юнипро» на новый уровень. ПАО «Юнипро» (до июня 2016 года – ОАО «Э.ОН Россия») является одной из крупнейших российских
|30.10.2017
|
Naumen улучшил ИТ-обслуживание электростанций «Юнипро»
позволило ИТ-подразделению энергетической компании повысить прозрачность деятельности и заложить фундамент для планомерного перехода на сервисную модель управления с охватом всех филиалов. В состав «Юнипро» входят пять тепловых электрических станций общей мощностью 11 205 МВт. Проект внедрения решения Naumen Service Desk стартовал с Шатурской ГРЭС (1493 МВт), далее автоматизацией были охва
|24.01.2017
|
«Инфосистемы Джет» улучшили контроль доступа к корпоративным ресурсам «Юнипро»
«Инфосистемы Джет» объявили о запуске в эксплуатацию новой системы управления идентификацией и контроля прав доступа пользователей (Identity and Access Managemnt – IAM) для энергетической компании «Юнипро». Как рассказали CNews в компании, по завершении проекта ускорились процессы согласования заявок на доступ сотрудников к информационным ресурсам, контроль правомерности предоставляемых п
|18.01.2017
|
Maykor-GMCS создала BI-систему для «Юнипро»
Maykor-GMCS объявила о разработке системы бизнес-аналитики на базе платформы QlikView для компании «Юнипро». Как рассказали CNews в компании, с ее помощью одна из крупнейших российских энергетических компаний отслеживает состояние ключевых финансовых и технологических показателей в режиме онл
|24.11.2015
|
Maykor-GMCS разработала мобильное приложение для ремонтного персонала «Э.ОН Россия»
Компания Maykor-GMCS разработала мобильное приложение для оперативно-производственного персонала энергетической компании «Э.ОН Россия». Его использование позволяет повысить эффективность обходов и осмотров оборудования, способствуя оптимизации затрат на ТОиР и предупреждению аварийности, сообщили CNews в Maykor-GM
|31.07.2015
|
«Э.ОН Россия» обновила ECM-систему Directum с помощью «Танаис»
Танаис», сертифицированный партнер Directum, завершила работы по обновлению ECM-системы в компании «Э.ОН Россия». Об этом CNews сообщили в компании Directum. Помимо перехода c версии 4.7 на 5.0
|15.07.2014
|
Sоftline разработала концепцию использования облачных технологий для «Э.ОН Россия»
Компания Sоftline завершила проект по созданию концепции использования облачных сервисов, виртуализации и тонких клиентов для компании «Э.ОН Россия». В ходе работ была построена экономическая модель, позволившая оценить стоимость владения и коэффициент возврата инвестиций при внедрении новых технологий, сообщили CNews в Sоftlin
|30.10.2013
|
«Э.ОН Россия» автоматизировала обработку финансовых документов с помощью решения Abbyy
Компания Abbyy сообщила об автоматизации процесса обработки финансовых документов в российской энергетической компании «Э.ОН Россия». Программный комплекс для потокового ввода документов Abbyy FlexiCapture позволил автоматизировать и централизовать обработку бумажных документов. «Э.ОН Россия» ведет активн
|07.02.2011
|
GMCS развивает систему финансово-хозяйственного управления «ОГК-4»
S сообщила о завершении очередного этапа работ по развитию автоматизированной системы управления финансово-хозяйственной деятельностью «Четвертой генерирующей компании оптового рынка электроэнергии» (ОГК-4). Особенность проекта заключалась в параллельном решении задач по переходу информационной системы управления «ОГК-4» на версию Microsoft Dynamics AX 2009 и развитию функциональност
|19.01.2011
|
СЭД Directum внедрена в ОГК-4
Компания Akelon завершила внедрение ECM-системы Directum в «Четвертой генерирующей компании оптового рынка электроэнергии» (ОГК-4). В рамках проекта были автоматизированы процессы делопроизводства и управления совещаниями, говорится в сообщении компании Directum. Основной вид деятельности ОГК-4 – производство
|18.01.2011
|
Softline поставила ОГК-4 решения для мониторинга баз данных
ертифицированный партнер Quest Software, сообщила о поставке решений для мониторинга баз данных, работающих на Microsoft SQL Server, в «Четвертую генерирующую компанию оптового рынка электроэнергии» (ОГК-4). «ОГК-4 столкнулась с необходимостью упростить обслуживание баз данных без увеличения персонала. Мы остановились на варианте приобретения ПО, обеспечивающего простой и удобный мон
|20.12.2010
|
Software AG & IDS Scheer помогла ОГК-4 внедрить международный стандарт OHSAS 18001:2007
Компания Software AG & IDS Scheer помогла внедрить «Четвертой генерирующей компании оптового рынка электроэнергии» (ОГК-4) международный стандарт OHSAS 18001:2007 «Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда». Тепловая оптовая генерирующая компания ОГК-4 входит в состав немецкого концерна
|28.10.2010
|
«ОГК-4» автоматизирует бюджетирование на базе IBM Cognos TM1
«ОГК-4» — российская тепловая генерирующая компания, с 2007 г. водящая в состав международного
|28.09.2010
|
Akelon приступает к внедрению Directum в ОГК-4
Компания Akelon приступает к внедрению ECM-системы Directum в инвестиционном блоке ОГК-4, крупнейшей по объему продаж тепловой оптовой генерирующей компании России. Основной вид деятельности ОГК-4 – производство и продажа электрической и тепловой энергии. Объем электро
|23.07.2008
|
«ОГК-4» модернизировал телефонную сеть
Компания «ОГК-4» завершила проект по реорганизации телефонной сети на базе унифицированных коммуникаций
|06.10.2006
|
"ОГК-4" автоматизировала деятельность
Компании ОАО «Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОГК-4), Microsoft и OXS провели пресс-конференцию, посвященную проекту по внедрению в ОАО «
|05.10.2006
|
"Дочка" РАО ЕЭС внедряет единую АСУП
Компания ОГК-4, 89% акций которой принадлежит РАО «ЕЭС «России», объявила о старте проекта по внедрени
|28.06.2006
|
"ГВЦ Энергетики" взялся за "ОГК-4"
нергии». В ходе проекта предполагается решить ряд задач по перестройке работы ИТ-подразделений ОАО «ОГК-4» в соответствии с требованиями ИТ-стандартов ОАО РАО «ЕЭС России». Проект должен быть з
Юнипро ПАО и организации, системы, технологии, персоны:
|Алифанов Кирилл 84 17
|Натрусов Артем 313 8
|Чаркин Евгений 317 8
|Ягнятинский Евгений 32 8
|Тимченко Алексей 13 8
|Пестряков Павел 7 6
|Суровец Дмитрий 115 6
|Абдрахманов Рустам 41 5
|Цыганов Вячеслав 79 5
|Шеховцов Юрий 34 5
|Феоктистов Вадим 36 5
|Поляков Сергей 75 5
|Зырянов Илья 17 5
|Богданов Кирилл 112 5
|Холкин Дмитрий 21 5
|Дьяченко Валерий 96 5
|Абакумов Евгений 227 5
|Халматов Максим 64 5
|Урьяс Вадим 98 5
|Клепиков Алексей 121 5
|Муравьев Владимир 36 5
|Панферов Алексей 22 5
|Савкин Владимир 40 5
|Дрейгер Павел 40 5
|Кереже Дмитрий 9 5
|Мирошниченко Алексей 9 5
|Сапунов Михаил 9 5
|Тихонравов Андрей 15 5
|Погосова Карина 9 5
|Богомазов Дмитрий 14 5
|Огурцов Юрий 13 5
|Щеглов Дмитрий 9 5
|Ямщиков Владимир 51 5
|Трефилов Алексей 49 4
|Сульгин Сергей 47 4
|Демин Владимир 25 4
|Коптелов Андрей 134 4
|Белоусов Максим 109 4
|Гимранов Ринат 126 3
|Воронин Петр 37 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.