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Юнипро ПАО Э.ОН Россия ОГК-4 Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии Э.ОН Инжиниринг

Юнипро ПАО - Э.ОН Россия - ОГК-4 - Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Э.ОН Инжиниринг

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04.06.2025 «Юнипро» и Arenadata подписали соглашение о стратегическом партнёрстве

«Юнипро» и «Аренадата Софтвер» (далее Arenadata, входит в группу Arenadata), отечественный разработчик ПО на рынке систем управления и обработки данных, заключили соглашение о стратегическом сот
01.07.2021 «Юнипро» удалось сократить время расследования инцидентов более чем на 50% благодаря DLP-системе Solar Dozor

внедрение DLP-системы Solar Dozor «Ростелеком-Солар», совершив миграцию с продукта другого вендора. ПАО «Юнипро» использует новое решение для предотвращения утечек конфиденциальных данных за пр
20.02.2018 «Юнипро» и Solar JSOC расширяют сотрудничество в области ИБ

Solar Security объявила о выводе сотрудничества с «Юнипро» на новый уровень. ПАО «Юнипро» (до июня 2016 года – ОАО «Э.ОН Россия») является одной из крупнейших российских

30.10.2017 Naumen улучшил ИТ-обслуживание электростанций «Юнипро»

позволило ИТ-подразделению энергетической компании повысить прозрачность деятельности и заложить фундамент для планомерного перехода на сервисную модель управления с охватом всех филиалов. В состав «Юнипро» входят пять тепловых электрических станций общей мощностью 11 205 МВт. Проект внедрения решения Naumen Service Desk стартовал с Шатурской ГРЭС (1493 МВт), далее автоматизацией были охва
24.01.2017 «Инфосистемы Джет» улучшили контроль доступа к корпоративным ресурсам «Юнипро»

«Инфосистемы Джет» объявили о запуске в эксплуатацию новой системы управления идентификацией и контроля прав доступа пользователей (Identity and Access Managemnt – IAM) для энергетической компании «Юнипро». Как рассказали CNews в компании, по завершении проекта ускорились процессы согласования заявок на доступ сотрудников к информационным ресурсам, контроль правомерности предоставляемых п
18.01.2017 Maykor-GMCS создала BI-систему для «Юнипро»

Maykor-GMCS объявила о разработке системы бизнес-аналитики на базе платформы QlikView для компании «Юнипро». Как рассказали CNews в компании, с ее помощью одна из крупнейших российских энергетических компаний отслеживает состояние ключевых финансовых и технологических показателей в режиме онл
24.11.2015 Maykor-GMCS разработала мобильное приложение для ремонтного персонала «Э.ОН Россия»

Компания Maykor-GMCS разработала мобильное приложение для оперативно-производственного персонала энергетической компании «Э.ОН Россия». Его использование позволяет повысить эффективность обходов и осмотров оборудования, способствуя оптимизации затрат на ТОиР и предупреждению аварийности, сообщили CNews в Maykor-GM
31.07.2015 «Э.ОН Россия» обновила ECM-систему Directum с помощью «Танаис»

Танаис», сертифицированный партнер Directum, завершила работы по обновлению ECM-системы в компании «Э.ОН Россия». Об этом CNews сообщили в компании Directum. Помимо перехода c версии 4.7 на 5.0
15.07.2014 Sоftline разработала концепцию использования облачных технологий для «Э.ОН Россия»

Компания Sоftline завершила проект по созданию концепции использования облачных сервисов, виртуализации и тонких клиентов для компании «Э.ОН Россия». В ходе работ была построена экономическая модель, позволившая оценить стоимость владения и коэффициент возврата инвестиций при внедрении новых технологий, сообщили CNews в Sоftlin
30.10.2013 «Э.ОН Россия» автоматизировала обработку финансовых документов с помощью решения Abbyy

Компания Abbyy сообщила об автоматизации процесса обработки финансовых документов в российской энергетической компании «Э.ОН Россия». Программный комплекс для потокового ввода документов Abbyy FlexiCapture позволил автоматизировать и централизовать обработку бумажных документов. «Э.ОН Россия» ведет активн
07.02.2011 GMCS развивает систему финансово-хозяйственного управления «ОГК-4»

S сообщила о завершении очередного этапа работ по развитию автоматизированной системы управления финансово-хозяйственной деятельностью «Четвертой генерирующей компании оптового рынка электроэнергии» (ОГК-4). Особенность проекта заключалась в параллельном решении задач по переходу информационной системы управления «ОГК-4» на версию Microsoft Dynamics AX 2009 и развитию функциональност
19.01.2011 СЭД Directum внедрена в ОГК-4

Компания Akelon завершила внедрение ECM-системы Directum в «Четвертой генерирующей компании оптового рынка электроэнергии» (ОГК-4). В рамках проекта были автоматизированы процессы делопроизводства и управления совещаниями, говорится в сообщении компании Directum. Основной вид деятельности ОГК-4 – производство
18.01.2011 Softline поставила ОГК-4 решения для мониторинга баз данных

ертифицированный партнер Quest Software, сообщила о поставке решений для мониторинга баз данных, работающих на Microsoft SQL Server, в «Четвертую генерирующую компанию оптового рынка электроэнергии» (ОГК-4). «ОГК-4 столкнулась с необходимостью упростить обслуживание баз данных без увеличения персонала. Мы остановились на варианте приобретения ПО, обеспечивающего простой и удобный мон
20.12.2010 Software AG & IDS Scheer помогла ОГК-4 внедрить международный стандарт OHSAS 18001:2007

Компания Software AG & IDS Scheer помогла внедрить «Четвертой генерирующей компании оптового рынка электроэнергии» (ОГК-4) международный стандарт OHSAS 18001:2007 «Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда». Тепловая оптовая генерирующая компания ОГК-4 входит в состав немецкого концерна
28.10.2010 «ОГК-4» автоматизирует бюджетирование на базе IBM Cognos TM1

«ОГК-4» — российская тепловая генерирующая компания, с 2007 г. водящая в состав международного
28.09.2010 Akelon приступает к внедрению Directum в ОГК-4

Компания Akelon приступает к внедрению ECM-системы Directum в инвестиционном блоке ОГК-4, крупнейшей по объему продаж тепловой оптовой генерирующей компании России. Основной вид деятельности ОГК-4 – производство и продажа электрической и тепловой энергии. Объем электро
23.07.2008 «ОГК-4» модернизировал телефонную сеть

Компания «ОГК-4» завершила проект по реорганизации телефонной сети на базе унифицированных коммуникаций
06.10.2006 "ОГК-4" автоматизировала деятельность

Компании ОАО «Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОГК-4), Microsoft и OXS провели пресс-конференцию, посвященную проекту по внедрению в ОАО «

05.10.2006 "Дочка" РАО ЕЭС внедряет единую АСУП

Компания ОГК-4, 89% акций которой принадлежит РАО «ЕЭС «России», объявила о старте проекта по внедрени
28.06.2006 "ГВЦ Энергетики" взялся за "ОГК-4"

нергии». В ходе проекта предполагается решить ряд задач по перестройке работы ИТ-подразделений ОАО «ОГК-4» в соответствии с требованиями ИТ-стандартов ОАО РАО «ЕЭС России». Проект должен быть з

Публикаций - 70, упоминаний - 102

Юнипро ПАО и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 12
МТ-Интеграция - GMCS 374 12
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 314 9
Microsoft Corporation 25775 8
SAP SE 5601 7
IBM - International Business Machines Corp 9699 7
Ростелеком 10948 6
Oracle Corporation 7074 6
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 250 5
Maykor - GMCS 45 5
Логика BPM 49 5
Software AG & IDS Scheer 209 5
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 5
Directum - Директум 1268 5
Software AG 203 5
АйТи 1519 5
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital - Сибур Цифровой 126 5
ММК Информсервис 69 5
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 4
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 4
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 291 4
ИСБ Ангел 3 3
Инфотехника 3 3
МегаФон 10742 3
Softline - Софтлайн 3743 3
Infor - infor business AG - Infor Global Solutions 250 3
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 2
Maykor - BTE 16 2
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard - Microsoft Business Development and Evangelism 309 2
Росатом - Наука и инновации АО - Научный дивизион 19 2
Телеком-защита 54 2
Panasonic - Blue Yonder - JDA Software Group 56 2
Роснефть - РН-Информ - РН-Технологии 53 2
Maykor - Expertek - Экспертек 32 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 2
9594 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 2
Canon 1439 2
Компьюлинк ГК - Compulink 456 2
Альфа-Банк 1979 13
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 12
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 10
Юнипро ПАО - Шатурская ГРЭС 9 8
Юнипро ПАО - Березовская ГРЭС 13 8
РЖД - Российские железные дороги 2096 8
Русагро Группа Компаний 379 8
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 8
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 8
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 7
Юнипро ПАО - Сургутская ГРЭС 2 8 6
Юнипро ПАО - Яйвинская ГРЭС 6 6
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 6
Связной ГК 1401 6
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 6
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 6
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 6
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 6
Совкомбанк ПАО 316 6
Сургутнефтегаз - СНГ 288 5
ФГК - Федеральная грузовая компания - Вторая грузовая компания 22 5
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 5
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 5
Ингосстрах СПАО 478 5
McDonald’s - Макдоналдс 220 5
Фармстандарт АО 48 5
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 5
Уралхим - Уралкалий ПАО 113 5
Роснефть НК - нефтяная компания 562 5
АльфаСтрахование СГ 394 5
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 5
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания - ТГК-13 - Енисейская территориальная генерирующая компания, Новомосковская ГРЭС - Кузбассэнерго - Беловская ГРЭС - Красноярская ГРЭС - Красноярская ТЭЦ 52 5
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 63 5
Дело ГК - ТрансКонтейнер 41 5
ТМК - Трубная металлургическая компания 125 5
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 5
ТМК - ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 51 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
Федеральное казначейство России 1949 3
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 121 2
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 74 2
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 89 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 2
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 48 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 1
Правительство Москвы - Департамент финансов 32 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 1
Роснано - ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 67 1
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 63 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Рослесинфорг ФГБУ 38 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 158 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 4
SPb CIO Club - Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров 16 3
Клуб ИТ-директоров Алтая 4 3
Российский клуб финансовых директоров 32 3
Клуб профессионалов АСУ Урала 7 3
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 3
4CIO 20 1
IPMA - СОВНЕТ - Национальная ассоциация управления проектами 18 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 39
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 33
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 18
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 17
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 13
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 11
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 10
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 9
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 9
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 9
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Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1561 5
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2023 5
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MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1032 3
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Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 8
Microsoft Dynamics 1197 7
Software AG - webMethods HIP - webMethods Hybrid Integration Platform 108 4
Software AG - ARIS Platform 180 4
ЭОС СМР - сервер мобильных решений 40 3
Directum СЭД - ECM-система 307 3
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 3
Software AG - ARIS Process Governance 5 3
ТТК - ЕТК - Единая транспортная карта 189 2
МТ-Интеграция - GMCS VerEx - Джи-Эм-Си-Эс Верэкс - Платформа ВерЭкс 14 2
Ростех - Швабе - InCity Навигационный комплекс 24 2
СФР - ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 86 2
Microsoft Office 4170 2
Abbyy FlexiCapture 178 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 2
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 77 2
Qlik Qlikview 120 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 2
Microsoft Visual Studio 429 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
Yota Devices - YotaPhone - Йотафон - Xinhua 99 110 1
Oracle Primavera - Oracle EPPM - Oracle Enterprise Project Portfolio Management 122 1
Cisco TelePresence MCU - Multipoint Control Unit - Telepresence Interoperability Protocol - Cisco TelePresence Tactical MXP - Cisco Tandberg Tactical MXP - Cisco TelePresence SX 76 1
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager - Cisco UCM BE - Cisco Unified Communications Manager Business Edition - Cisco Business Communications Solution - Cisco UCDM - Cisco Unified Communications Domain Manager - CUCDM 137 1
Cisco Unity Connection - Cisco Unity Express 22 1
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 210 1
Газпром - Интергазсерт СДС - система добровольной сертификации - Газпромсерт 17 1
IBM Cognos TM1 - IBM Cognos Planning - IBM Cognos Consolidation - IBM Cognos Financial - IBM Planning Analytics - Applix TM1 - Sinper TM/1 105 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 509 1
ГГИС - Горно-геологическая информационная система 12 1
Abbyy Recognition Server - Abbyy RTR - Abbyy Real-Time Recognition 60 1
СФР - ФСС РФ - Соцстрах ЕИИС - Соцстрах Единая Интегрированная Информационная Система 32 1
Optima EnergoPack 3 1
Thoma Bravo - SailPoint IAM - SailPoint IdentityIQ 4 1
1С Энергетика 9 1
Neoflex FrontOffice 13 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 262 1
Software AG - webMethods BPM Suite 6 1
Алифанов Кирилл 84 17
Натрусов Артем 313 8
Чаркин Евгений 317 8
Ягнятинский Евгений 32 8
Тимченко Алексей 13 8
Пестряков Павел 7 6
Суровец Дмитрий 115 6
Абдрахманов Рустам 41 5
Цыганов Вячеслав 79 5
Шеховцов Юрий 34 5
Феоктистов Вадим 36 5
Поляков Сергей 75 5
Зырянов Илья 17 5
Богданов Кирилл 112 5
Холкин Дмитрий 21 5
Дьяченко Валерий 96 5
Абакумов Евгений 227 5
Халматов Максим 64 5
Урьяс Вадим 98 5
Клепиков Алексей 121 5
Муравьев Владимир 36 5
Панферов Алексей 22 5
Савкин Владимир 40 5
Дрейгер Павел 40 5
Кереже Дмитрий 9 5
Мирошниченко Алексей 9 5
Сапунов Михаил 9 5
Тихонравов Андрей 15 5
Погосова Карина 9 5
Богомазов Дмитрий 14 5
Огурцов Юрий 13 5
Щеглов Дмитрий 9 5
Ямщиков Владимир 51 5
Трефилов Алексей 49 4
Сульгин Сергей 47 4
Демин Владимир 25 4
Коптелов Андрей 134 4
Белоусов Максим 109 4
Гимранов Ринат 126 3
Воронин Петр 37 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 50
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 23
Европа Восточная 3138 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 9
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 534 8
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 6
Европа 24964 5
Германия - Федеративная Республика 13221 5
Россия - СФО - Новосибирск 4876 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 3
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 3
Россия - ЦФО - Смоленская область 553 3
Казахстан - Республика 6048 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 2
Чехия - Чешская Республика 1349 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 2
Швейцария - Цюрих 279 2
Россия - СЗФО - Псковская область 697 2
Словакия - Словацкая Республика 482 2
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 315 1
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 1
Европа Юго-Восточная 62 1
Россия - УФО - Пермский край - Соликамск 58 1
Россия - УФО - Пермский край - Березники 68 1
Россия - УФО - Пермский край - ВМКМС - Верхнекамское месторождение калийно-магниевых солей 5 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 1
Япония 13807 1
Армения - Республика 2449 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Швеция - Королевство 3782 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 1
Канада 5082 1
Бельгия - Королевство 1192 1
Африка - Африканский регион 3641 1
Ближний Восток 3154 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 26
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 26
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 21
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 13
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 12
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Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 4
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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