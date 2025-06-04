Юнипро ПАО - Э.ОН Россия - ОГК-4 - Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Э.ОН Инжиниринг

«Юнипро» и Arenadata подписали соглашение о стратегическом партнёрстве «Юнипро» и «Аренадата Софтвер» (далее Arenadata, входит в группу Arenadata), отечественный разработчик ПО на рынке систем управления и обработки данных, заключили соглашение о стратегическом сот

«Юнипро» удалось сократить время расследования инцидентов более чем на 50% благодаря DLP-системе Solar Dozor внедрение DLP-системы Solar Dozor «Ростелеком-Солар», совершив миграцию с продукта другого вендора. ПАО «Юнипро» использует новое решение для предотвращения утечек конфиденциальных данных за пр

«Юнипро» и Solar JSOC расширяют сотрудничество в области ИБ Solar Security объявила о выводе сотрудничества с «Юнипро» на новый уровень. ПАО «Юнипро» (до июня 2016 года – ОАО «Э.ОН Россия») является одной из крупнейших российских

Naumen улучшил ИТ-обслуживание электростанций «Юнипро» позволило ИТ-подразделению энергетической компании повысить прозрачность деятельности и заложить фундамент для планомерного перехода на сервисную модель управления с охватом всех филиалов. В состав «Юнипро» входят пять тепловых электрических станций общей мощностью 11 205 МВт. Проект внедрения решения Naumen Service Desk стартовал с Шатурской ГРЭС (1493 МВт), далее автоматизацией были охва

«Инфосистемы Джет» улучшили контроль доступа к корпоративным ресурсам «Юнипро» «Инфосистемы Джет» объявили о запуске в эксплуатацию новой системы управления идентификацией и контроля прав доступа пользователей (Identity and Access Managemnt – IAM) для энергетической компании «Юнипро». Как рассказали CNews в компании, по завершении проекта ускорились процессы согласования заявок на доступ сотрудников к информационным ресурсам, контроль правомерности предоставляемых п

Maykor-GMCS создала BI-систему для «Юнипро» Maykor-GMCS объявила о разработке системы бизнес-аналитики на базе платформы QlikView для компании «Юнипро». Как рассказали CNews в компании, с ее помощью одна из крупнейших российских энергетических компаний отслеживает состояние ключевых финансовых и технологических показателей в режиме онл

Maykor-GMCS разработала мобильное приложение для ремонтного персонала «Э.ОН Россия» Компания Maykor-GMCS разработала мобильное приложение для оперативно-производственного персонала энергетической компании «Э.ОН Россия». Его использование позволяет повысить эффективность обходов и осмотров оборудования, способствуя оптимизации затрат на ТОиР и предупреждению аварийности, сообщили CNews в Maykor-GM

«Э.ОН Россия» обновила ECM-систему Directum с помощью «Танаис» Танаис», сертифицированный партнер Directum, завершила работы по обновлению ECM-системы в компании «Э.ОН Россия». Об этом CNews сообщили в компании Directum. Помимо перехода c версии 4.7 на 5.0

Sоftline разработала концепцию использования облачных технологий для «Э.ОН Россия» Компания Sоftline завершила проект по созданию концепции использования облачных сервисов, виртуализации и тонких клиентов для компании «Э.ОН Россия». В ходе работ была построена экономическая модель, позволившая оценить стоимость владения и коэффициент возврата инвестиций при внедрении новых технологий, сообщили CNews в Sоftlin

«Э.ОН Россия» автоматизировала обработку финансовых документов с помощью решения Abbyy Компания Abbyy сообщила об автоматизации процесса обработки финансовых документов в российской энергетической компании «Э.ОН Россия». Программный комплекс для потокового ввода документов Abbyy FlexiCapture позволил автоматизировать и централизовать обработку бумажных документов. «Э.ОН Россия» ведет активн

GMCS развивает систему финансово-хозяйственного управления «ОГК-4» S сообщила о завершении очередного этапа работ по развитию автоматизированной системы управления финансово-хозяйственной деятельностью «Четвертой генерирующей компании оптового рынка электроэнергии» (ОГК-4). Особенность проекта заключалась в параллельном решении задач по переходу информационной системы управления «ОГК-4» на версию Microsoft Dynamics AX 2009 и развитию функциональност

СЭД Directum внедрена в ОГК-4 Компания Akelon завершила внедрение ECM-системы Directum в «Четвертой генерирующей компании оптового рынка электроэнергии» (ОГК-4). В рамках проекта были автоматизированы процессы делопроизводства и управления совещаниями, говорится в сообщении компании Directum. Основной вид деятельности ОГК-4 – производство

Softline поставила ОГК-4 решения для мониторинга баз данных ертифицированный партнер Quest Software, сообщила о поставке решений для мониторинга баз данных, работающих на Microsoft SQL Server, в «Четвертую генерирующую компанию оптового рынка электроэнергии» (ОГК-4). «ОГК-4 столкнулась с необходимостью упростить обслуживание баз данных без увеличения персонала. Мы остановились на варианте приобретения ПО, обеспечивающего простой и удобный мон

Software AG & IDS Scheer помогла ОГК-4 внедрить международный стандарт OHSAS 18001:2007 Компания Software AG & IDS Scheer помогла внедрить «Четвертой генерирующей компании оптового рынка электроэнергии» (ОГК-4) международный стандарт OHSAS 18001:2007 «Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда». Тепловая оптовая генерирующая компания ОГК-4 входит в состав немецкого концерна

«ОГК-4» автоматизирует бюджетирование на базе IBM Cognos TM1 «ОГК-4» — российская тепловая генерирующая компания, с 2007 г. водящая в состав международного

Akelon приступает к внедрению Directum в ОГК-4 Компания Akelon приступает к внедрению ECM-системы Directum в инвестиционном блоке ОГК-4, крупнейшей по объему продаж тепловой оптовой генерирующей компании России. Основной вид деятельности ОГК-4 – производство и продажа электрической и тепловой энергии. Объем электро

«ОГК-4» модернизировал телефонную сеть Компания «ОГК-4» завершила проект по реорганизации телефонной сети на базе унифицированных коммуникаций

"ОГК-4" автоматизировала деятельность Компании ОАО «Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОГК-4), Microsoft и OXS провели пресс-конференцию, посвященную проекту по внедрению в ОАО «

"Дочка" РАО ЕЭС внедряет единую АСУП Компания ОГК-4, 89% акций которой принадлежит РАО «ЕЭС «России», объявила о старте проекта по внедрени