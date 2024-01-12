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Cisco Unity Connection Cisco Unity Express

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


12.01.2024 Новая «дыра» в Cisco Unity Connection позволяет получать root-доступ и захватывать устройства 2
21.02.2022 «АМТ-груп» модернизировала ядро сети корпоративной телефонии и видеоконференцсвязи Росбанка 1
18.12.2018 В окружной администрации Балашихи внедрена платформа на базе технологий Cisco 1
01.02.2011 «АМТ-Груп» телефонизировала офис компании «Пратт энд Уитни – Рус» 1
12.01.2010 «Гранд Отель Европа» в Санкт-Петербурге оснащен унифицированными коммуникациями Cisco 1
15.04.2009 Перинатальный центр Хабаровска оснащен системой унифицированных коммуникаций Cisco 1
26.09.2008 Cisco представила новый портфель решений для совместной работы 1
12.08.2008 «Микротест» стоит систему унифицированных коммуникаций в гипермаркетах «Глобус» 1
23.07.2008 «ОГК-4» модернизировал телефонную сеть 1
10.04.2008 «Микротест» построил ИТ-инфраструктуру для Федеральной аэронавигационной службы 1
18.02.2008 «Смена-Трейдинг» объединила офисы в Хабаровском крае с помощью IP-сети 1
27.10.2006 Cisco приобретает компанию Orative 1
25.05.2006 "Энвижн Груп" разработала новое решение на базе продуктов Cisco Systems 1
28.03.2006 Linksys вывела на рынок новую систему IP-телефонии для малого бизнеса 1
06.03.2006 Cisco и IBM продолжают реализацию крупнейшего IPC-проекта 1
02.09.2004 Сеть IP-телефонии длиной 9 тыс. км. связала офисы "Дальсвязи" 1
19.05.2004 Cisco и IBM объединились на ниве IP-телефонии 1
06.11.2003 Cisco расширил ряд решений для малого бизнеса 1
21.05.2003 Электронная почта Lotus Notes заговорила 1
29.11.2002 Cisco Systems представила новые аппаратные и программные продукты для построения конвергентных корпоративных сетей 1
04.05.2001 Cisco объявила несколько новых аппаратных и программных продуктов для IP-телефонии 1

Публикаций - 22, упоминаний - 23

Cisco Unity Connection и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5372 19
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
Телефонные Системы 40 2
IBM Global Services 130 2
Microsoft Corporation 25775 2
AMT Group - АМТ-Груп 365 2
Микротест 284 2
Элефус - Elephus 5 1
Crytek 146 1
PTC Inc - Vuforia 10 1
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 478 1
Cisco Systems - Tandberg 164 1
Oracle Siebel Systems 519 1
IBM Information Management 16 1
Инфосэл - Infocell 6 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 1
Dell EMC 5180 1
VK - Mail.ru Group 3602 1
HPE Aruba Networks 98 1
Zoom Int - Zoom Video Communications 24 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 510 1
NVision Group - Энвижн Груп 699 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 263 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 231 1
АйТи 1519 1
ROBBO - РОББО - Образовательная робототехника - ScratchDuino (СкретчДуино) - Кружковое движение 82 1
Epic Games 172 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 1
Foxconn - Linksys 109 1
Ниеншанц 124 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 1
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 1
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия - ОГК-4 - Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Э.ОН Инжиниринг 70 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Росаэронавигация - Федеральная аэронавигационная служба 22 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 83 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовая почта - voicemail 557 16
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 15
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 14
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2741 11
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 7
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 4
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 4
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 4
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3374 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 4
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 3
УАТС - учрежденческая (офисная) АТС - УПАТС - учрежденческо-производственная автоматическая телефонная станция - ведомственные сети связи - PABX - Private Automatic Branch eXchange - ЦАТС - Цифровая автоматическая телефонная станция 305 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 3
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 771 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 3
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 3
ТФОП - телефонная сеть общего пользования - PSTN - Public Switched Telephone Network 185 2
Unified Messaging - Voice-to-Email, Fax-to-Email, Web-to-Fax - унифицированные возможности обмена сообщениями 50 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 2
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1124 2
Маршрутизация - Routing 607 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 2
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1083 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 2
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 546 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3583 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 2
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager - Cisco UCM BE - Cisco Unified Communications Manager Business Edition - Cisco Business Communications Solution - Cisco UCDM - Cisco Unified Communications Domain Manager - CUCDM 137 18
Cisco Webex - Cisco Webex Meetings - Cisco WebEx Events - Cisco CMS - Cisco Meeting Server - Cisco CMM - Cisco Meeting Manager - Cisco MeetingPlace - Cisco Webex Room - WebEx Communications - Intranets.com 256 6
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 251 6
Cisco Unified IP Phones - Cisco CP - Cisco DX - серия IP-телефонов 60 5
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 5
Cisco UCCE - Cisco Unified Contact Center Enterprise - Cisco UCCX - Cisco Unified Contact Center Express - Cisco PCCE - Cisco Packaged Contact Center Enterprise - Cisco IPCC - Cisco IP Contact Center 60 5
Cisco - Jabber XCP - Jabber Extensible Communications Platform 21 3
Cisco Unified Mobility - Cisco Unified Mobile Communicator 4 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 2
Cisco IOS - Cisco Internetwork Operating System 97 2
Cisco TelePresence MCU - Multipoint Control Unit - Telepresence Interoperability Protocol - Cisco TelePresence Tactical MXP - Cisco Tandberg Tactical MXP - Cisco TelePresence SX 76 2
Реестр добросовестных экспортеров 213 1
IBM System X - IBM eServer xSeries 216 1
МТС Автосекретарь 69 1
Teradata Unity 2 1
Cisco Works LMS - LAN Management Solution - CiscoWorks Common Services - CiscoWorks VPN Security Management Solution - CiscoWorks NCM - CiscoWorks VMS 31 1
Cisco Videoscape - Cisco Media Processor - Cisco MXE - Cisco Media Experience Engine - Cisco DMS - Cisco Digital Media System - Cisco Digital Media Suite - Cisco MCS - Cisco Media Convergence Server - Cisco Media Solutions Group 15 1
Cisco Unified Video Advantage - CUVA 2 1
Cisco Systems - Tandberg TMS - Tandberg Management Suite 16 1
HCL Lotus Domino - IBM Lotus Sametime 83 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
Foxconn - Linksys Voice System - LVS 3 1
Cisco AVVID - Cisco Architecture for Voice, Video and Integrated Data - архитектура для голоса, видео и интегрированных данных 26 1
Cisco SRST - Cisco SRS Telephony - Cisco Survivable Remote Site Telephony 3 1
Cisco ICM - Cisco Intelligent Contact Management 7 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 1
Nokia Symbian OS 1411 1
Microsoft Windows 16882 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 1
Microsoft Skype for Business - Skype для бизнеса - Microsoft Lync Server - Microsoft Office Communication Server 198 1
Cisco ASA - Cisco Adaptive Security Appliance - Cisco Firepower Security Appliance - Cisco Firepower NGFW - Cisco FTD (Firepower Threat Defense Software) - Cisco FDM (Firepower Device Manager) - Cisco Firepower FXOS Software - Cisco Firepower Security App 89 1
Cisco Aironet - Aironet Wireless Communications 80 1
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 310 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 1
Microsoft Windows Server 2003 571 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 1
Cisco ISR - Cisco Integrated Services Router - серия маршрутизаторов 25 1
Быстров Павел 1 1
Proctor Don - Проктор Дон 4 1
Демирис Александр 1 1
Юрочкин Алексей 1 1
Wolters Malte - Вольтерс Мальте 4 1
Ордынский Александр 1 1
Мельникова Анастасия 440 1
Жирнов Алексей 8 1
Ковязин Алексей 1 1
Анисимов Константин 45 1
Парфенова Дарья 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 4
Европа 24964 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1303 2
Россия - ДФО - Хабаровский край 1082 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Ванинский район - Ванино 52 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Канада 5082 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Испания - Мадрид 178 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 1
США - Калифорния 4829 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 415 1
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 394 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 4
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1074 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 2
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1859 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 2
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1128 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
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Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Фертильность, беременность и роды - рождение ребенка, деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 578 1
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Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 1
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HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 1
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IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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