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Инфосэл Infocell

Инфосэл - Infocell

УПОМИНАНИЯ


23.07.2025 «Инфосэл» и «Лукоморье» объявляют о технологическом партнерстве 1
15.06.2018 «Ростелеком» в четыре раза сбил цену в пятимиллиардной закупке СХД 1
14.06.2017 Schneider Electric объявляет результаты ежегодной аттестации партнеров 1
15.09.2009 Громкий инцидент: Украден IP-трафик на 5,2 млн рублей 1
23.07.2008 «ОГК-4» модернизировал телефонную сеть 1
18.06.2004 Printronix заинтересовался Россией 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Инфосэл и организации, системы, технологии, персоны:

Крок - Croc 1788 2
Базовые Решения - Platformix - Платформикс 134 2
Broadcom - VMware 2418 1
Dell EMC 5055 1
Huawei 4059 1
IBM - International Business Machines Corp 9487 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2197 1
Schneider Electric 582 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3266 1
Ростелеком 10048 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3001 1
Cisco Systems 5172 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1476 1
ICL ГК 420 1
Унитех 16 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1024 1
Инсистемс - Инженерные системы и сервис 42 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 637 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1664 1
Открытые технологии 707 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 224 1
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 84 1
Рамэк-ВС - Рамэк-Вычислительные Системы 96 1
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НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 178 1
Комплит - Complete 102 1
Hitachi - Хитачи 1472 1
Компьюлинк ГК - Compulink 439 1
Ростелеком - Башинформсвязь - Bashtel - Башсвязьинформ 142 1
Ланит - Comptek - Комптек 196 1
Delta Solutions - Дельта солюшнс 20 1
Ростелеком - Булат НИЦ 31 1
МегаФон - NetByNet - Utech - Универсальные технологии 12 1
Atlantis Communications - Атлантис комьюникейшнз 14 1
Freshtel - Alternet - Украинские новейшие технологии - Фрештел - ИнтерПроект 76 1
Ростелеком - Макомнет - Macomnet 36 1
Printronix 9 1
Active CIS - TeleCore - Телекор 13 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России 279 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 114 1
Катрен НПК 19 1
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия - ОГК-4 - Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Э.ОН Инжиниринг 69 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1004 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5045 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1034 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2219 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 119 1
4CIO 18 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69516 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30951 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25088 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9792 1
OpenStack 518 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21415 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26330 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4249 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8345 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовая почта - voicemail 540 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29748 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12709 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6525 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14072 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1116 1
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1011 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2266 1
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 790 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21351 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8510 1
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1163 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2593 1
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1647 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6428 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32492 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1886 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2689 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5443 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10725 1
Маршрутизация - Routing 529 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1998 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 639 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 806 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 535 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3367 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 260 1
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 283 1
Huawei Smart Matrix Architecture - Интеллектуальная матричная мультиконтроллерная архитектура СХД 14 1
Citrix XenServer 94 1
Broadcom - VMware vSphere - vVols - VMware vSphere Virtual Volumes 20 1
Cisco TelePresence MCU - Multipoint Control Unit - Telepresence Interoperability Protocol 61 1
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager - Cisco UCM BE - Cisco Unified Communications Manager Business Edition - Cisco Business Communications Solution - Cisco UCDM - Cisco Unified Communications Domain Manager - CUCDM 136 1
Cisco Unity Connection - Cisco Unity Express 21 1
HP UX - Hewlett Packard Unix 230 1
Broadcom - VMware VAAI - VMware vStorage API Integration 27 1
Гулинин Евгений 1 1
Гордиенко Татьяна 8 1
Федорина Мария 4 1
Кравченко Алексей 8 1
Гладышев Олег 1 1
Болтянский Владимир 2 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44590 5
Россия - РФ - Российская федерация 151172 3
Ирландия - Республика 1019 1
Китай - Тайвань 4069 1
Нидерланды 3575 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14314 1
Япония 13401 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17658 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52784 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3089 1
Польша - Республика 1989 1
Атлантический океан - Карибское море - Карибский бассейн - Карибские острова - Карибский архипелаг - Карибы - Антильские острова 321 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 1
Австрия - Австрийская Республика 1322 1
Куба - Республика 378 1
Европа Восточная 3111 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18056 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3702 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5102 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1256 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53298 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7152 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7110 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4198 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8055 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2444 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 553 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5151 1
Гидроэнергетика - Hydropower - ГРЭС - гидроэлектростанции - гидроэнергетическая технология - hydroelectric power plants 55 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 217 1
Gartner - Гартнер 3582 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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