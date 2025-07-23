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Инфосэл Infocell
УПОМИНАНИЯ
|23.07.2025
|«Инфосэл» и «Лукоморье» объявляют о технологическом партнерстве 1
|15.06.2018
|«Ростелеком» в четыре раза сбил цену в пятимиллиардной закупке СХД 1
|14.06.2017
|Schneider Electric объявляет результаты ежегодной аттестации партнеров 1
|15.09.2009
|Громкий инцидент: Украден IP-трафик на 5,2 млн рублей 1
|23.07.2008
|«ОГК-4» модернизировал телефонную сеть 1
|18.06.2004
|Printronix заинтересовался Россией 1
Инфосэл и организации, системы, технологии, персоны:
|Гулинин Евгений 1 1
|Гордиенко Татьяна 8 1
|Федорина Мария 4 1
|Кравченко Алексей 8 1
|Гладышев Олег 1 1
|Болтянский Владимир 2 1
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