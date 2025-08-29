Получите все материалы CNews по ключевому слову
МегаФон NetByNet Utech Универсальные технологии
УПОМИНАНИЯ
МегаФон и организации, системы, технологии, персоны:
|ГПБ - Газпромбанк 1135 1
|Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Медиа-1 33 1
|ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 311 1
|Hilti - Хилти Дистрибьюшн 11 1
|Nichols Patrick - Николс Патрик 6 1
|Кудрин Алексей 124 1
|Таврин Иван 119 1
|Анкилов Константин 110 1
|Кудрин Вадим 4 1
|Осадчая Ирина 64 1
|Парфентьев Алексей 153 1
|Волк Игорь 2 1
|Бочкарев Сергей 59 1
|Juniper Research 539 1
|Gartner - Гартнер 3588 1
|Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 369 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1380765, в очереди разбора - 737655.
Создано именных указателей - 181742.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.