МегаФон NetByNet Utech Универсальные технологии


УПОМИНАНИЯ


29.08.2025 Владислав Бакальчук займется цифровой трансформацией «М.Видео-Эльдорадо» 1
03.10.2024 IBS помогла Utech, официальному правопреемнику Hilti в России, за три месяца импортозаместить ряд ИТ-систем 1
26.09.2024 Компания «АйТи Бастион» объявила о старте программы конкурентного перехода 1
24.09.2024 Контроль на 360˚: как DLP должна встраиваться в работу компании 1
30.07.2019 «Сердце Рунета» потратит на облачную платформу больше трех миллиардов из-за «стремительного роста» 1
14.05.2019 «Сердце Рунета» закупает зарубежное «железо» и ПО на 8 миллиардов 1
15.06.2018 «Ростелеком» в четыре раза сбил цену в пятимиллиардной закупке СХД 1
24.07.2017 «Ростелеком» отверг российские серверы в пользу китайских 1
29.03.2011 Netbynet продается: Среди покупателей - МТС, «Мегафон» и «Ростелеком» 1
02.10.2007 Зона обслуживания «Нэт Бай Нэт Холдинг» выросла до 1,5 млн. домохозяйств 2

Публикаций - 13, упоминаний - 14

МегаФон и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10088 5
Крок - Croc 1791 3
Microsoft Corporation 25021 3
Broadcom - VMware 2436 2
Cisco Systems 5182 2
Intel Corporation 12410 2
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 327 2
Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 113 2
Hitachi - Хитачи 1474 2
HP - Hewlett-Packard 3629 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 213 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - SafeData - ЦХД - Центр Хранения Данных 58 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - ТЦИ - Технический центр Интернет 63 2
Delta Solutions - Дельта солюшнс 20 2
МегаФон - NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 139 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13657 2
8690 2
NetApp - Network Appliance 644 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3026 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 644 1
Dell EMC 5059 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3277 1
Huawei 4105 1
IBM - International Business Machines Corp 9503 1
SAS Institute 1013 1
Red Hat 1333 1
Ростелеком - Башинформсвязь - Bashtel - Башсвязьинформ 142 1
Унитех 16 1
Базовые Решения - Platformix - Платформикс 134 1
Ростелеком - Булат НИЦ 33 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1480 1
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 126 1
Softline - Софтлайн 3099 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 930 1
Т1 Сервионика - Servionica 264 1
RedSys - РедСис 74 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 256 1
123 солюшнс 24 1
Nvidia Corp 3639 1
Lenovo Group 2323 1
ГПБ - Газпромбанк 1135 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Медиа-1 33 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 311 1
Hilti - Хилти Дистрибьюшн 11 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 153 2
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 269 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1010 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5084 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2221 1
Федеральное казначейство России 1837 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70327 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21826 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11645 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9869 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22317 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31213 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26511 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25196 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16719 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3385 2
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 968 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6193 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2155 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16566 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25100 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21456 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8606 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13172 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5180 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2334 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11031 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9530 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12091 2
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3531 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6748 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25417 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30217 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7302 2
SBOM - Software Bill of Materials - Software supply chain - Цепочки поставок ПО - Реестр сторонних компонентов программных проектов 44 2
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1164 1
OpenStack 520 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3634 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14773 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4000 1
Dolby Vision 222 1
Rack-Scale Architecture 13 1
Dolby Audio Premium 28 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13147 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10210 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1447 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3387 3
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 537 2
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1375 2
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 292 2
Microsoft Windows 16098 2
Linux OS 10588 2
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 283 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 808 1
Intel Xeon Cascade Lake - Серия серверных микропроцессоров 60 1
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 299 1
Huawei Smart Matrix Architecture - Интеллектуальная матричная мультиконтроллерная архитектура СХД 14 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 646 1
Citrix XenServer 94 1
Veritas NetBackup - Symantec NetBackup - Veritas SaaS Backup - Veritas SimpleBackup - Veritas Resiliency Platform - Veritas VRP - Veritas CloudPoint 121 1
Broadcom - VMware vSphere - vVols - VMware vSphere Virtual Volumes 20 1
HP UX - Hewlett Packard Unix 230 1
Intel Turbo Boost Technology 213 1
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 362 1
Intel Core - Семейство процессоров 1224 1
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 483 1
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 850 1
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux 161 1
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 316 1
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 598 1
Microsoft Office 2010 143 1
Microsoft Windows 2000 8665 1
Microsoft Outlook 1430 1
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1100 1
Microsoft Windows 7 1989 1
Microsoft Teams - MS Teams 592 1
Microsoft Windows XP 2412 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1784 1
Poly Studio - серия видеобаров 9 1
Microsoft Windows Server 2012 198 1
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 211 1
Intel Core i - Cерия процессоров 524 1
GoTo Connect 1 1
GoTo Meeting - GoToMeeting - GoToWebinar - GoToTraining - GoToRoom 45 1
HPE ProLiant 399 1
Corel WinZip - архиватор 51 1
Nichols Patrick - Николс Патрик 6 1
Кудрин Алексей 124 1
Таврин Иван 119 1
Анкилов Константин 110 1
Кудрин Вадим 4 1
Осадчая Ирина 64 1
Парфентьев Алексей 153 1
Волк Игорь 2 1
Бочкарев Сергей 59 1
Россия - РФ - Российская федерация 152517 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44864 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17774 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52933 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18179 2
Япония 13425 1
Ирландия - Республика 1019 1
Польша - Республика 1996 1
Китай - Тайвань 4082 1
Нидерланды 3584 1
Германия - Федеративная Республика 12848 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2032 1
Москва - ЮВАО - Кузьминки 33 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7900 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1589 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 466 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 445 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 392 1
Великобритания - Виргинские Острова 234 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1305 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3175 1
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 380 1
Москва - ВАО - Косино-Ухтомский 4 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5174 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53725 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3607 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6501 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30960 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2212 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11266 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3734 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14571 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2766 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10409 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6659 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5698 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9344 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8382 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5842 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5177 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6763 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1421 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 446 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5944 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17016 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5135 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8091 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6204 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25308 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3608 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1031 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 752 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 649 1
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 63 1
Juniper Research 539 1
Gartner - Гартнер 3588 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 369 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1380765, в очереди разбора - 737655.
Создано именных указателей - 181742.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

