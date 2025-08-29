Владислав Бакальчук займется цифровой трансформацией «М.Видео-Эльдорадо»

Российский предприниматель и создатель Wildberries Владислав Бакальчук займется цифровой трансформацией «М.Видео-Эльдорадо» — российской компании в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Генеральный директор «М.Видео-Эльдорадо» Феликс Либ: «"М.Видео-Эльдорадо" сейчас находится в процессе масштабной трансформации, которая позволит компании в новых условиях рынка построить конкурентоспособную и эффективную омниканальнуюбизнес-модель с опорой на наши уникальные преимущества – высокое доверие клиентов к бренду, глубокую экспертизу в технике, широкий ассортимент, разветвленную розничную сеть, собственные финтех продукты и сервисы. Рад приветствовать Владислава Бакальчука в нашей команде. Уверен, что его глубокая экспертиза в сфере электронной коммерции, логистики и построении ИТ позволит не только повысить эффективность действующих бизнес-процессов, но и запустить кардинально новые решения с заделом на долгосрочную перспективу».

Владислав Бакальчук: «Компания "М.Видео-Эльдорадо" многие годы была лидером рынка бытовой техники и электроники и задавала тренды всей отрасли. Мой опыт создания и развития Wildberries поможет повысить эффективность существующих бизнес-процессов и внедрить новые подходы. Исторически "М.Видео-Эльдорадо" сложилась как розничная офлайн-сеть. Но я вижу высокий потенциал развития в области онлайн-ритейла. Будущее компании – в построении технологичной экосистемы, в которой логистика, ИТ и онлайн-продажи становятся основой для роста и устойчивости бизнеса. Уверен, что у нас получится резко повысить долю онлайн-продаж и сделать ее превалирующей. Цифровая трансформация такой известной компании и вывод ее на новый уровень – это сложная, но интересная задача. Я вижу точки роста и способы вернуть компанию на лидерские позиции на рынке».

Биография. Владислав Сергеевич Бакальчук родился 24 февраля 1977 г. в городе Люберцы Московской области. В 1997 г. окончил Московский энергетический университет по специальности «радиофизика». С конца 1990 гг. годов начал заниматься бизнесом. В 2002 г. вместе с партнером создал интернет-провайдера UTech. В 2004 г. был у истоков создания интернет-площадки Wildberries. В конце 2006 г. полностью сосредоточился на ее развитии, разработал и усовершенствовал банковскую, кадровую логистическую, складскую и ИT системы бизнеса, добившись лидирующей позиции на рынке e-com.