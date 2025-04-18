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Бакальчук Владислав
Бакальчук Владислав и организации, системы, технологии, персоны:
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|Ким Татьяна - Бакальчук Татьяна 24 5
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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