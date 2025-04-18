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Бакальчук Владислав



18.04.2025 У экс-мужа хозяйки Wildberries отобрали последнюю долю в компании 2
07.11.2024 Wildberries открыла собственную сеть АЗС 1
19.09.2024 Арестован сооснователь и совладелец Wildberries 4
12.09.2024 Wildberries создала дочернюю компанию для строительства складов 1
19.06.2024 Wildberries объединяется с гигантом рекламы, чтобы создать цифровую мегаплатформу для «глобального Юга» 1
29.04.2019 Российский Wildberries стал самым популярным в мире интернет-магазином одежды 1

Публикаций - 6, упоминаний - 10

Бакальчук Владислав и организации, системы, технологии, персоны:

Meta Platforms - Facebook 4457 1
Google LLC 11908 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 732 5
GFG - Lamoda - Купишуз 169 1
Inditex S.A. - Индитекс - сеть магазинов - Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull&Bear, Stradivarius, Uterqüe 36 1
Trendyol 1 1
ASOS 9 1
H&M 21 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2856 1
Russ ГК - Russ Outdoor - Русс Аутдор 12 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 121 1
Романов Двор БЦ 7 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - Вайлдберриз Банк - Стандарт Кредит 7 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 991 1
Петербургский метрополитен ГУП 139 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 691 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5544 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4473 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12246 3
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2389 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10723 1
Аксессуары 3950 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2954 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3085 1
Индустрия красоты - Товары для красоты, ухода за собой и здоровья - BeautyTech - Гаджеты красоты - Техника для индивидуального ухода - Beauty and health products - Beauty gadgets - Equipment for individual care 179 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52080 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68058 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2451 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24536 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7151 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11263 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12658 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3669 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14560 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1031 1
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 645 1
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1062 1
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 725 1
Google YouTube - Видеохостинг 2794 1
Gismeteo - Гисметео 30 1
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 432 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1116 1
Ким Татьяна - Бакальчук Татьяна 24 5
Батурина Елена 4 1
Садоян Григорий 2 1
Фомиченко Константин 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 147518 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52444 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43871 2
Беларусь - Белоруссия 5784 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14217 2
Казахстан - Республика 5613 1
Армения - Республика 2311 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1291 1
Германия - Федеративная Республика 12754 1
Украина 7652 1
Россия - ЦФО - Калужская область 996 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 526 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 569 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 824 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13388 1
Испания - Королевство 3732 1
Турция - Турецкая республика 2400 1
Швеция - Королевство 3639 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17328 1
Азия - Азиатский регион 5591 1
Индия - Bharat 5515 1
Африка - Африканский регион 3509 1
Ближний Восток 2970 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7646 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11140 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24555 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7608 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5626 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48843 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5611 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7172 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3530 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4975 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1693 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 623 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3484 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2873 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8696 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7048 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4743 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4944 1
Рейдерство - Рейдерский захват - недружественное поглощение предприятия против воли его собственников 103 1
Бракоразводный процесс - Divorce proceedings 8 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 596 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18999 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5268 1
Forbes - Форбс 845 3
Коммерсантъ - Издательский дом 1936 1
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VK - Mail.ru Новости 33 1
РИА Новости 935 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11289 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 996 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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