Калиматов Махмуд-Али


УПОМИНАНИЯ


26.09.2025 Wildberries купила аэропорт 1
25.03.2024 Безопасность — в приоритете: «Ростелеком» модернизировал систему централизованного оповещения населения в Республике Ингушетии 1
21.02.2024 Новый шаг в цифровое будущее Ингушетии: «Школа 21» открылась в Магасе 3

Публикаций - 3, упоминаний - 5

Калиматов Махмуд-Али и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 256 1
Ростелеком 10137 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 94 1
Мариинский театр - Государственный академический 44 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7927 1
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 81 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5118 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1398 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4723 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2054 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2166 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11071 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3886 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3030 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22140 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30601 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16703 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71017 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16823 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55512 1
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1504 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33139 1
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 604 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 243 1
МЧС РФ - МЧС Информ - ОКСИОН, Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей - КТС КАСМО, Комплекс средств оповещения, мониторинга и локализации аварий - КСЭОН - РАСЦО - СЗИОНТ 63 1
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 336 1
Гергиев Валерий 6 1
Чахкиев Азамат 2 1
Алиев Магомед 2 1
Путин Владимир 3307 1
Греф Герман 458 1
Россия - РФ - Российская федерация 153594 3
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 340 2
Россия - СКФО - Ставропольский край - Пятигорск 138 1
Казахстан - Карагандинская область - Караганда 80 1
Россия - СКФО - Ингушетия Республика - Магас 31 1
Россия - СКФО - Чечня - Грозненский район - Грозный 247 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ессентуки 75 1
Казахстан - Республика 5739 1
Земля - планета Солнечной системы 10579 1
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье - Чегет 414 1
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 476 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика - Владикавказ 216 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54054 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10380 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50424 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31214 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2872 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6255 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3120 1
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 481 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9817 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 564 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5392 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8840 1
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 67 1
