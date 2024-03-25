Безопасность — в приоритете: «Ростелеком» модернизировал систему централизованного оповещения населения в Республике Ингушетии

«Ростелеком» завершил второй этап модернизации региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Республики Ингушетия (РАСЦО). Специалисты компании ввели в эксплуатацию пункт управления и 57 пунктов оповещения, оснащенных сиренно-речевыми установками «Марс-Арсенал». Благодаря модернизации охват оповещения населения республики достиг 75%. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

«Важность проводимых мероприятий по модернизации системы МЧС в республике трудно переоценить. Среди приоритетов остается внедрение в ее деятельность новых технологий и современных информационных ресурсов. Переход на “цифру” позволит более эффективно совершенствовать систему гражданской обороны, в том числе с учетом новых вызовов», — сказал Махмуд-Али Калиматов, глава Республики Ингушетии.

РАСЦО Республики Ингушетия включает региональный центр и пункты местного управления, расположенные в девяти муниципалитетах республики. В каждом районе системой оповещения управляют единые дежурно-диспетчерские службы, которые могут оперативно передавать информацию о возникновении чрезвычайных ситуаций. РАСЦО функционирует в непрерывном круглосуточном режиме и находится в постоянной готовности к выполнению возложенных задач.

«Актуальность функционирования РАСЦО по своевременному информированию граждан, органов управления, сил гражданской обороны о возможности возникновения военных конфликтов и чрезвычайных ситуаций высока. Работоспособность системы оповещения регулярно мониторится, проводятся проверки оборудования», — сказал Магомед Алиев, министр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Ингушетия.

Модернизированная система оповещения технологически адаптивна и при необходимости может быть интегрирована с АПК «Безопасный город», «Системой 112», комплексом решений «Умный город» и Комплексной системой обеспечения безопасности жизнедеятельности населения (КСОБЖН).

«Работа каналов связи для РАСЦО организована на базе современной сети передачи данных. Для надежности и устойчивости соединения используются основной и резервный каналы. На основе собственной развитой телекоммуникационной инфраструктуры наши специалисты смогли обеспечить стабильной связью каждый объект. Все устройства подключены к единой сети. Операторы могут управлять ими локально и дистанционно. Модернизация повысила эффективность системы и расширила ее функционал», — сказал Азамат Чахкиев, директор Ингушского филиала «Ростелекома».

С 1 сентября 2023 г. на территории России начал действовать новый порядок создания, реконструкции и поддержания в постоянной готовности систем оповещения жителей. Национальный провайдер реализует проекты по внедрению автоматизированных систем, обеспечивающих надежную передачу сигнала о возможной опасности во всех регионах России. Более подробную информацию можно получить на официальном сайте компании.

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ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 12,2 млн. Компания совместно с партнерами развивает видеосервис Wink. Компания последовательно занимается импортозамещением, включая собственную разработку программного обеспечения и производство телеком-оборудования.