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Казахстан
Карагандинская область
Караганда

Казахстан - Карагандинская область - Караганда


29.10.2021 Private LTE: что важно знать о выделенных сетях 1
04.06.2021 Крупнейший телеком-оператор Казахстана решил сам создавать массовый контент и начал с киберспорта 1
28.01.2020 ЦРТ внедрила систему распознавания лиц в акимате Карагандинской области 3
14.09.2017 Сервис пассажирских перевозок inDriver начал использовать карты 2ГИС 1
20.02.2017 Российская «Диджитал Дизайн» провела модернизацию АСУ ИТ-услугами казахстанской «X NET» 1
21.07.2016 В Казахстане запустили общенациональную беспроводную сеть для интернета вещей 2
22.01.2016 В Казахстане проведена оценка эффективности интернет-ресурсов государственных органов 1
24.12.2015 Почти 35 млн госуслуг оказали казахстанские ЦОНы в 2015 г. 1
03.09.2015 Сервис «Золотая Корона — Денежные переводы» расширяет свою сеть в Казахстане 1
04.08.2015 2ГИС начал работать в Астане 1
10.07.2015 Клиентам Delta Bank стали доступны переводы «Юнистрим» 1
12.03.2015 SkyparkCDN запустил работу серверов в Караганде, Минске и Кишиневе 1
12.03.2015 R-Style Softlab перевела банк «PNB-Казахстан» на современную версию АБС 1
26.11.2014 Работу с сервисом «Золотая Корона — Денежные переводы» начал казахстанский «Нурбанк» 1
22.09.2014 «Казахтелеком» и «Алтел» расширяют географию предоставления пакетных услуг 1
12.08.2014 «Алтел» запустил сеть LTE в шести областных центрах Казахстана 2
15.05.2014 «Алтел» запустил сеть 4G LTE GSM 1
20.12.2013 «Казахтелеком» запустил сеть LTE в шести областных центрах Казахстана 1
05.11.2013 835 тыс. человек зарегистрировались на портале электронного правительства Казахстана с начала года 1
16.10.2013 Интерфейс системы электронного лицензирования Казахстана будет обновлен 1
06.09.2013 Платежная система Contact запустила денежные переводы в офисах Bank RBK 1
26.08.2013 Navitel обновил карты России, Европы, Средней Азии и Турции 1
18.07.2013 «Альфа-Банк» в Казахстане стал участником платежной системы Contact 1
01.07.2013 В Казахстане получить новые водительские права теперь можно через портал электронного правительства 1
18.12.2012 «Зерде» управляет складским комплексом с помощью Lead WMS 4 1
14.09.2012 Систему Lead WMS 4 внедрил дистрибьютор фармацевтической продукции в Казахстане 1
10.09.2012 «Т-софт» запустит биллинговую систему для «Казтелерадио» 1
30.08.2012 «Т-софт» реализует очередной проект для «Казтелерадио» 1
14.08.2012 «Эксимбанк» стал участником системы Contact 1
02.07.2012 Казахстан: постановка ребенка на очередь в детский сад через интернет больше не требует наличия ЭЦП 1
28.04.2012 Переводы Unistream стартовали в отделениях «АТФБанк» в Казахстане 2
26.04.2012 «Казкоммерцбанк» запустил новые продукты в области банковского обслуживания и электронной коммерции 1
02.02.2012 Omninet выходит на рынок Казахстана: первое внедрение OmniTracker 1
25.11.2011 На портале казахстанского «электронного правительства» запущены новые сервисы 1
25.10.2011 Чистая прибыль «Казахтелекома» за 9 месяцев 2011 г. достигла $270 млн 1
27.04.2011 Beeline запустил услугу ШПД на Байконуре 1
25.04.2011 Tele2 начал предоставлять услуги связи в Казахстане 1
28.03.2011 «Казахтелеком» завершил внедрение iD TV на всей территории Казахстана 1
18.02.2011 Количество пользователей ШПД «Казахтелекома» на 1 января 2011 г. составило 1,756 млн 1
08.02.2011 «Казахтелеком» запустил сервис отложенного просмотра 1

Публикаций - 71, упоминаний - 85

Казахстан упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Казахтелеком 314 15
Altel - Алтел - телекоммуникационная компания Казахстана 38 4
Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 94 2
Программный продукт ГК 3658 2
LogistiX - Логистикс-Тех 47 2
Ericsson 2685 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5373 2
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 178 2
НИТ - Национальные информационные технологии 32 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2285 2
X NET - ИКС НЭТ 2 2
Softline - Софтлайн 1829 2
Золотая Корона 345 2
ВымпелКом - Билайн Казахстан - Beeline Kazakhstan - Кар-Тел 106 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7603 2
Digital Design - Диджитал Дизайн 484 1
Netris - Нетрис 49 1
inDriver 12 1
OmniNet - ОмниНет 39 1
Huawei Technologies 388 1
Nortel Networks 1287 1
G-Core Rus - Джи-Кор Рус - SkyparkCDN 12 1
Tele2 Казахстан 7 1
I-Free 105 1
Аскон Усть-Каменогорск 1 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 288 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 306 1
Аскон - Ascon 280 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8613 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6385 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7917 1
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 43 1
1С-Рарус 702 1
Intel Corporation 11016 1
Microsoft Corporation 22015 1
NVision Group - Энвижн Груп 658 1
R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 564 1
Ростелеком - ВолгаТелеком - Нижегородсвязьинформ 516 1
ant Technologies - АНТ Технолоджис 53 1
Siemens AG - Сименс Россия 129 1
РусславБанк - РСБ 155 3
Юнистрим - Unistream 170 2
Qiwi 853 2
Softline VP - Softline Venture Partners - венчурный фонд 78 1
ЯТЭК - Якутская топливно-энергетическая компания 4 1
Auchan Holding - Ашан - Рамстор 33 1
ABN AMRO 66 1
Алтай - Восточно-Казахстанский региональный технопарк 1 1
PNB Казахстан - Punjab National Bank 1 1
ЭксимБанк Казахстан 2 1
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 1
Halyk Bank - Халык банк - Народный банк Казахстана 34 1
Алемар 7 1
ERG - Eurasian Resources Group - Евразийская Группа 9 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 219 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 303 1
Норникель - Норильский никель 277 1
Открытие ФК 2003 1
Газпром ПАО 870 1
РЖД - Российские железные дороги 1400 1
ETH - Eventis Telecom Holdings 88 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 379 1
Альфа-Банк 1341 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 6833 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1407 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1553 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 320 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 194 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 492 1
МКС - Международная космическая станция 1388 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3291 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 364 1
Правительство Казахстана - Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан - МИИР РК 2 1
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 16 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 985 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 785 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1264 1
Правительство Казахстана - Министерство финансов республики Республики Казахстан 5 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1739 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1823 1
Qazaq Cybersport Federation - Федерация киберспорта Казахстана 1 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4213 5
WMS - Warehouse Management System - Система управления складом 296 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4131 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 5943 2
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 357 2
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 337 2
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 1743 2
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1044 2
ИТ-аутсорсинг 866 2
Мобильное приложение - Mobile app 2554 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 30473 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6741 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12506 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 854 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 705 2
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 1938 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 7183 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 256 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД 833 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 663 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1027 1
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 511 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 4981 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10215 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1781 1
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television - Видеосервер 502 1
VOD - Video on Demand - SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу 288 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3109 1
ЦОВ - Центр обработки вызовов 236 1
pLTE - Private LTE - частные сети предприятий 23 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 792 1
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 117 1
CATV - Cable Television - Кабельное телевидение 222 1
PVR - personal video recorder - запись телепередач на внешний HDD/SSD диск или USB-флешку 52 1
USB-модем 197 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 150 1
Безопасный город - АПК БГ - СОБГ - Система обеспечения безопасности города 439 1
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2108 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 671 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2626 1
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон - ракета-носитель тяжёлого класса 402 4
Космодром Байконур 1024 4
НИСМ - Национальная информационная супермагистраль - Петропавловск-Кустанай-Актобе 15 2
OmniNet - Omnitracker 56 2
Золотая Корона - Денежные переводы 61 2
LogistiX LEAD WMS 37 2
VK - Mail.ru Капсула - умная колонка 75 1
Mantis Logistics Vision Suite WMS 50 1
OmniNet - Omnitracker ITSM Center 14 1
Бизнес Навигатор - Monitor CRM 25 1
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Бриз - семейство российских разгонных блоков 240 1
ЦРТ Визирь 17 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Рождение ребенка 21 1
Microsoft Windows Phone Store - Microsoft Windows Phone Marketplace 80 1
Apple iPhone - серия смартфонов 5999 1
МиГ - серия фронтовых истребителей 100 1
R-Style Softlab - InterBank 118 1
Google Android 11658 1
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 133 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 932 1
Глонасс-М - ОКР Ураган-М - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 135 1
Microsoft Skype 1892 1
Microsoft Office 2007 174 1
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 162 1
R-Style Softlab - RS-Bank 262 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 735 1
Valve Software - Counter-Strike: Global Offensive - CS:GO 64 1
Google Play - Google Store - Android Market 2662 1
Apple - App Store 2376 1
Есекеев Куанышбек 35 4
Храпунов Виктор 3 2
Жумагалиев Аскар 21 2
Блинов Дмитрий 29 2
Сауранбеков Максут 2 2
Фролова Светлана 41 2
Угай Дмитрий 11 1
Картанович Виталий 1 1
Смелков Андрей 5 1
Сарсенов Сакен 7 1
Айриян Сурен 34 1
Орличенко Олег 1 1
Ромин Вадим 3 1
Тюрин Михаил 35 1
Кромский Дмитрий 28 1
Зверев Тимофей 1 1
Дробышевский Михаил 53 1
Эфендиев Мурад 14 1
Пальчун Кирилл 47 1
Федорова Олеся 60 1
Боровиков Игорь 74 1
Масимов Карим 17 1
Назарбаев Нурсултан 79 1
Ульянов Владимир 154 1
Казахстан - Республика 4365 65
Казахстан - Алматы 477 44
Казахстан - Нур-Султан - Астана 327 42
Казахстан - Атырауская область - Атырау - Гурьев 54 24
Казахстан - Восточно-Казахстанская область - Усть-Каменогорск 30 20
Казахстан - Актобе - Актюбинск 39 18
Россия - Российская федерация - РФ 101163 17
Казахстан - Мангистауская область - Актау 38 17
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 225 16
Казахстан - Жамбылская область - Тараз 17 12
Казахстан - Западно-Казахстанская область - Уральск 22 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12239 11
Казахстан - Павлодарская область - Павлодар 24 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44278 7
Казахстан - Южно-Казахстанская область - Туркестанская область 27 6
Казахстан - Западно-Казахстанская область 16 5
Казахстан - Восточно-Казахстанская область 17 5
Беларусь - Белоруссия 3347 5
Турция - Турецкая республика 1552 5
Узбекистан - Республика 1266 4
Индия - Республика 4160 4
Россия - СФО - Новосибирск 3146 4
Грузия 1036 4
Европа 9824 4
Таджикистан - Республика 717 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 31749 3
Молдавия - Республика Молдова 662 3
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 230 3
Украина 5843 3
Россия - Сибирь 1434 3
Азербайджан - Азербайджанская Республика 817 3
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 436 3
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 919 3
Казахстан - Северо-Казахстанская область - Петропавловск 8 3
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 323 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 881 2
Армения - Республика 1061 2
Чехия - Чешская Республика 984 2
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 272 2
Туркмения - Туркменистан 391 2
Денежные переводы 671 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3683 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2333 1
АЗС - Автомобильная заправочная станция 131 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1889 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1128 1
Экономический эффект 554 1
Абонентская база 869 1
Банковский сектор экономики 1106 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 5817 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 4110 1
Информационный Казахстан – 2020 - Государственная программа 7 1
EUR - Евро - официальная валюта 19 стран «еврозоны» 19 1
Казахстан Сегодня 308 9
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10415 2
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 322 1
IDC - International Data Corporation 4569 1
Markets&Markets Research 94 1
ABI Research 230 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
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