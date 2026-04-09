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Казахстан Карагандинская область Караганда
Гилярий Гилевский "Уголок Караганды" (1960)
Караганда пятидесятых 1971г. Юрий Евсеев
Гилярий Гилевский "Уголок Караганды" (1960)
СОБЫТИЯ
Публикаций - 82, упоминаний - 96
Казахстан и организации, системы, технологии, персоны:
|Есекеев Куанышбек 40 4
|Фролова Светлана 42 2
|Сауранбеков Максут 2 2
|Сарсенов Сакен 10 2
|Храпунов Виктор 3 2
|Нигматулин Нурлан 2 2
|Ульянов Владимир 162 2
|Блинов Дмитрий 50 2
|Назарбаев Нурсултан 85 2
|Жумагалиев Аскар 23 2
|Дробышевский Михаил 53 1
|Угай Дмитрий 11 1
|Кромский Дмитрий 29 1
|Тюрин Михаил 37 1
|Гавердовский Анатолий 19 1
|Ромин Вадим 3 1
|Орличенко Олег 1 1
|Айриян Сурен 34 1
|Беляев Михаил 13 1
|Смирнов Роман 17 1
|Смелков Андрей 5 1
|Тищенко Роман 2 1
|Картанович Виталий 1 1
|Токарев Кирилл 2 1
|Dobner Michael - Добнер Михаэль 24 1
|Клычевский Андрей 1 1
|Брыкин Дмитрий 5 1
|Когутенко Андрей 1 1
|Выдра Андрей 1 1
|Синицин Андрей 2 1
|Соболев Сергей 7 1
|Яхонтов Сергей 1 1
|Соколова Алёна 1 1
|Ахмадуллина Карина 1 1
|Чумак Арина 1 1
|Шуваева Марина 1 1
|Самарина Екатерина 1 1
|Караханов Сергей 1 1
|Наземцев Сергий 1 1
|Щербаков Кирилл 1 1
|Казахстан Сегодня 310 9
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
|ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 1
|Хабар 10 1
|Новости Шымкента 1 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.