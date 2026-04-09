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Индексная книга (каталог) CNews*
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Казахстан Карагандинская область Караганда

Казахстан - Карагандинская область - Караганда

Гилярий Гилевский "Уголок Караганды" (1960) Гилярий Гилевский "Уголок Караганды" (1960)
Караганда пятидесятых 1971г. Юрий Евсеев Караганда пятидесятых 1971г. Юрий Евсеев
Гилярий Гилевский "Уголок Караганды" (1960)

СОБЫТИЯ


09.04.2026 Более миллиона станций с «Алисой» проданы в Казахстане 1
01.04.2026 В Оренбуржье усилили связь в столице региона 1
11.04.2025 Корпус по ИИ и передовым технологиям открыт в университете SDU при содействии «Фридом Финанс» Тимура Турлова 1
21.02.2024 Новый шаг в цифровое будущее Ингушетии: «Школа 21» открылась в Магасе 1
31.10.2022 Казахстанский оператор отказался от российской киберзащиты 1
24.10.2022 Consid.WMS внедрена на втором складе сети «Анвар» в Казахстане 1
07.07.2022 «Сберсервис» создал резервную ИТ-инфраструктуру ДБ АО «Сбербанк» в Казахстане 1
24.05.2022 Более 12 тыс. студентов и школьников приняли участие в молодежных соревнованиях «1С» в 2021-2022 учебном году 1
29.10.2021 Private LTE: что важно знать о выделенных сетях 1
04.06.2021 Крупнейший телеком-оператор Казахстана решил сам создавать массовый контент и начал с киберспорта 1
28.01.2020 ЦРТ внедрила систему распознавания лиц в акимате Карагандинской области 4
14.09.2017 Сервис пассажирских перевозок inDriver начал использовать карты 2ГИС 1
20.02.2017 Российская «Диджитал Дизайн» провела модернизацию АСУ ИТ-услугами казахстанской «X NET» 1
21.07.2016 В Казахстане запустили общенациональную беспроводную сеть для интернета вещей 2
22.01.2016 В Казахстане проведена оценка эффективности интернет-ресурсов государственных органов 1
24.12.2015 Почти 35 млн госуслуг оказали казахстанские ЦОНы в 2015 г. 1
03.09.2015 Сервис «Золотая Корона — Денежные переводы» расширяет свою сеть в Казахстане 1
04.08.2015 2ГИС начал работать в Астане 1
10.07.2015 Клиентам Delta Bank стали доступны переводы «Юнистрим» 1
12.03.2015 SkyparkCDN запустил работу серверов в Караганде, Минске и Кишиневе 1
12.03.2015 R-Style Softlab перевела банк «PNB-Казахстан» на современную версию АБС 1
26.11.2014 Работу с сервисом «Золотая Корона — Денежные переводы» начал казахстанский «Нурбанк» 1
22.09.2014 «Казахтелеком» и «Алтел» расширяют географию предоставления пакетных услуг 1
12.08.2014 «Алтел» запустил сеть LTE в шести областных центрах Казахстана 1
15.05.2014 «Алтел» запустил сеть 4G LTE GSM 1
20.12.2013 «Казахтелеком» запустил сеть LTE в шести областных центрах Казахстана 1
05.11.2013 835 тыс. человек зарегистрировались на портале электронного правительства Казахстана с начала года 1
16.10.2013 Интерфейс системы электронного лицензирования Казахстана будет обновлен 1
06.09.2013 Платежная система Contact запустила денежные переводы в офисах Bank RBK 1
26.08.2013 Navitel обновил карты России, Европы, Средней Азии и Турции 1
18.07.2013 «Альфа-Банк» в Казахстане стал участником платежной системы Contact 1
01.07.2013 В Казахстане получить новые водительские права теперь можно через портал электронного правительства 1
18.12.2012 «Зерде» управляет складским комплексом с помощью Lead WMS 4 1
14.09.2012 Систему Lead WMS 4 внедрил дистрибьютор фармацевтической продукции в Казахстане 1
10.09.2012 «Т-софт» запустит биллинговую систему для «Казтелерадио» 1
30.08.2012 «Т-софт» реализует очередной проект для «Казтелерадио» 1
14.08.2012 «Эксимбанк» стал участником системы Contact 1
02.07.2012 Казахстан: постановка ребенка на очередь в детский сад через интернет больше не требует наличия ЭЦП 1
28.04.2012 Переводы Unistream стартовали в отделениях «АТФБанк» в Казахстане 2
26.04.2012 «Казкоммерцбанк» запустил новые продукты в области банковского обслуживания и электронной коммерции 1

Публикаций - 82, упоминаний - 96

Казахстан и организации, системы, технологии, персоны:

Казахтелеком 348 15
PIH - Мобайл Телеком Сервис - Neo - Tele2 Казахстан - Altel - Алтел - Dalacom - Далаком - телекоммуникационная компания Казахстана 76 5
9594 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 3
LogistiX - Логистикс-Тех 78 2
НИТ - Национальные информационные технологии 36 2
Irdeto Access B.V. 39 2
X NET - ИКС НЭТ 2 2
Зерде НИКХ - Zerde - Национальный инфокоммуникационный холдинг 22 2
Kaztech Group - KazTech Systems - КазТичь Системс 4 2
Europlat - Европлат 24 2
Т-софт - T-soft - Т-софт Биллинг и технологии 13 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 2
МегаФон 10742 2
Microsoft Corporation 25775 2
Softline - Софтлайн 3743 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 2
Казахтелеком - Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 117 2
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 429 2
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 433 2
ЦФТ - Золотая Корона 362 2
Veon - Vimpelcom Kazakhstan - ВымпелКом - Билайн Казахстан - Beeline Kazakhstan - Кар-Тел 138 2
ИИ-Технологии 309 1
G-Core Rus - Джи-Кор Рус - SkyparkCDN 13 1
Системы и Технологии ГК 129 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 1
i-Free - i-Free Innovations - Айфри 127 1
Летограф - Letograf 80 1
Softline - Интернет-Проекты - Subscribe.ru 258 1
OmniNet - ОмниНет 41 1
ОмСофт-ТехноСервис 1 1
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 1
Айтилект 1 1
Яндекс Казахстан - Yandex Qazaqstan 9 1
Telesat - Telesat Canada - Loral Skynet - AT&T Skynet 50 1
СИБ Айти - СИБ АйТи Консалтинг 1 1
Софт Мастер 1 1
ИнтИнфо 2 1
Ростелеком 10948 1
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Tengri Bank - Тенгри Банк - PNB Казахстан банк - Punjab National Bank - Данабанк 5 2
Halyk Bank - QAZKOM - КАЗКОМ - Казкоммерцбанк 41 2
Кампэй - Comepay - платежная система 43 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
NanduQ - Qiwi 1013 2
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 194 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 1
ERG - Eurasian Resources Group - Евразийская Группа 17 1
Алемар 9 1
Halyk Bank - Халык банк - Народный сберегательный банк Казахстана 48 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 1
Роскосмос - ЦЭНКИ ФГУП - Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры 22 1
КТЖ - Казахстан Темир Жолы - Казахстанские железные дороги - Ремлокомотив - Ремонтная корпорация Камкор - Востокмашзавод - Шлюз КТЗЭ-Хоргос - КТЖ-Пассажирские перевозки - КТЖ-Грузовые перевозки - КТЖ Экспресс - Казтемиртранс - Военизированная железнодорож 17 1
ЭксимБанк 5 1
Dixis - Диксис - Dиксис 371 1
Алтай - Восточно-Казахстанский региональный технопарк 1 1
ABN AMRO 100 1
Auchan Holding - Ашан - Рамстор 48 1
А-Проперти - ЯТЭК - Якутская топливно-энергетическая компания - Якутгазпром ГП 7 1
USM Holdings - Удоканская медь ГМК - Байкальская горная компания 16 1
АТФБанк 22 1
Цифра брокер - Freedom Holding - Freedom Finance - Фридом Финанс - Freedom Bank - Duntonse 27 1
ArcelorMittal - Arcelor Group - Mittal Steel - АрселорМиттал Кривой Рог - Миттал Стил Кривой Рог - Криворожсталь - АрселорМиттал Темиртау - Карагандинский металлургический комбинат 14 1
Сары-Арка (аэропорт) - KASE: ARSA, ИАТА: KGF, ИКАО: UAKK - Карагандинский международный аэропорт 1 1
Казпочта - Қазпошта - Qazpost 20 1
Казцентрэлектропровод - KCEP - Kazcentrelectroprovod 1 1
Charles de Gaulle Airport - Aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle - Аэропорт Шарля де Голля - ИАТА: CDG, ИКАО: LFPG 2 1
МЦК МФК - Международный Центр Кредитования Микрофинансовая компания - АзияКредит - AsiaCredit Ban 3 1
Aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle - Международный аэропорт Париж — Шарль-де-Голль - Руасси — Шарль-де-Голль - ИАТА: CDG, ИКАО: LFPG 12 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Газпром ПАО 1493 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 1
Альфа-Банк 1979 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 1
Газпром нефть 725 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 1
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 83 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
Правительство Казахстана - Министерство культуры и информации Казахстана - Агентство по информатизации и связи Казахстана - Министерство связи и информации Казахстана 51 2
Правительство Казахстана - Министерство финансов Казахстана - Министерство государственных доходов Казахстана 21 2
Правительство Казахстана - Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана - Министерство индустрии и новых технологий Казахстана - Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан 9 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 2
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 233 1
Правительство Казахстана - Правительство Республики Казахстан - Правительство РК 84 1
Правительство Казахстана - Министерство юстиции РК 15 1
Правительство Казахстана - Министерство обороны Казахстана 16 1
Правительство Казахстана - Министерство энергетики Казахстана 7 1
Правительство Казахстана - МЧС РК - Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана 9 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 1
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 23 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
Qazaq Cybersport Federation - Федерация киберспорта Казахстана 1 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 13
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 10
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 8
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 8
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 7
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 6
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 6
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 5
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 5
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 4
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2916 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 4
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 4
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3583 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 3
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 3
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 3
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 3
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи - МСПД - Мультисервисная сеть передачи данных 843 3
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 754 2
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network - ЕВСПД - Единая ведомственная сеть передачи данных 800 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 5
Космодром Байконур 1072 4
Apple iPhone 6 4861 3
LogistiX LEAD WMS 55 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 2
ЦФТ - Золотая Корона - Денежные переводы - Межбанковская платежная система 81 2
OmniNet - Omnitracker 70 2
OmniNet - Omnitracker ITSM Center 16 2
НИСМ - Национальная информационная супермагистраль - Петропавловск-Кустанай-Актобе 18 2
ФГИС ДДО - Федеральная информационная система доступности дошкольного образования - ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система - Запись детей в школу и детский сад 179 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 2
РСХБ - R-Style Softlab - RS-InterBank 143 1
1С:ИТС - 1С Информационно-технологическое сопровождение 51 1
Microsoft Windows Phone Store - Microsoft Windows Phone Marketplace 91 1
Правительство Казахстана - Минцифры Казахстана - eGov - Электронное правительство Казахстана - Государственная программа 34 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Бриз - семейство российских разгонных блоков 246 1
1С-Рарус Торговый комплекс 30 1
BlackBerry App World 58 1
Бизнес Навигатор - Monitor CRM 25 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 151 1
NATO Virtual Silk Highway - Виртуальный Шелковый путь - телекоммуникационный проект НАТО 4 1
Consid SCE Suite 2 1
Ростелеком - Netris iStream 3 1
Ростелеком - Netris DMA 1 1
Байтерек КРК - Космический ракетный комплекс 15 1
Airbus EADS Astrium - Eurostar 43 1
Telesat - Anik - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 21 1
Ростех - Вертолеты России - КВЗ - Ми-8 - Ми-17 - многоцелевой вертолёт 47 1
Google YouTube - Видеохостинг 3002 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 1
Google Android 15244 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 310 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 1
Microsoft Office 4170 1
Apple - App Store 3109 1
Valve Software - Counter-Strike: Global Offensive - CS:GO 182 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 309 1
Есекеев Куанышбек 40 4
Фролова Светлана 42 2
Сауранбеков Максут 2 2
Сарсенов Сакен 10 2
Храпунов Виктор 3 2
Нигматулин Нурлан 2 2
Ульянов Владимир 162 2
Блинов Дмитрий 50 2
Назарбаев Нурсултан 85 2
Жумагалиев Аскар 23 2
Дробышевский Михаил 53 1
Угай Дмитрий 11 1
Кромский Дмитрий 29 1
Тюрин Михаил 37 1
Гавердовский Анатолий 19 1
Ромин Вадим 3 1
Орличенко Олег 1 1
Айриян Сурен 34 1
Беляев Михаил 13 1
Смирнов Роман 17 1
Смелков Андрей 5 1
Тищенко Роман 2 1
Картанович Виталий 1 1
Токарев Кирилл 2 1
Dobner Michael - Добнер Михаэль 24 1
Клычевский Андрей 1 1
Брыкин Дмитрий 5 1
Когутенко Андрей 1 1
Выдра Андрей 1 1
Синицин Андрей 2 1
Соболев Сергей 7 1
Яхонтов Сергей 1 1
Соколова Алёна 1 1
Ахмадуллина Карина 1 1
Чумак Арина 1 1
Шуваева Марина 1 1
Самарина Екатерина 1 1
Караханов Сергей 1 1
Наземцев Сергий 1 1
Щербаков Кирилл 1 1
Казахстан - Республика 6048 77
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 634 47
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 417 44
Россия - РФ - Российская федерация 166168 31
Казахстан - Атырауская область - Атырау - Гурьев 60 26
Казахстан - Шымкент - Чимкент 46 24
Казахстан - Павлодарская область - Павлодар 50 23
Казахстан - Восточно-Казахстанская область - Усть-Каменогорск 38 22
Казахстан - Актюбинская область - Актобе 40 18
Казахстан - Мангистауская область - Актау 43 18
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 362 17
Казахстан - Жамбылская область - Тараз 27 16
Казахстан - Костанайская область - Костанай 36 15
Казахстан - Западно-Казахстанская область - Уральск 31 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 12
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