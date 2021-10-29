Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Казахстан
Карагандинская область
Караганда
Публикаций - 71, упоминаний - 85
Казахстан упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Есекеев Куанышбек 35 4
|Храпунов Виктор 3 2
|Жумагалиев Аскар 21 2
|Блинов Дмитрий 29 2
|Сауранбеков Максут 2 2
|Фролова Светлана 41 2
|Угай Дмитрий 11 1
|Картанович Виталий 1 1
|Смелков Андрей 5 1
|Сарсенов Сакен 7 1
|Айриян Сурен 34 1
|Орличенко Олег 1 1
|Ромин Вадим 3 1
|Тюрин Михаил 35 1
|Кромский Дмитрий 28 1
|Зверев Тимофей 1 1
|Дробышевский Михаил 53 1
|Эфендиев Мурад 14 1
|Пальчун Кирилл 47 1
|Федорова Олеся 60 1
|Боровиков Игорь 74 1
|Масимов Карим 17 1
|Назарбаев Нурсултан 79 1
|Ульянов Владимир 154 1
|Казахстан Сегодня 308 9
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10415 2
|СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 322 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1173765, в очереди разбора - 999183.
Создано именных указателей - 69756.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1173765, в очереди разбора - 999183.
Создано именных указателей - 69756.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru