Индексная книга (каталог) CNews*
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Кромский Дмитрий
СОБЫТИЯ
Публикаций - 29, упоминаний - 29
Кромский Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Microsoft Windows 2000 8678 3
|ВымпелКом - Билайн 4G/LTE-сеть 21 1
|InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 379 1
|Космодром Байконур 1072 1
|Кромской Дмитрий 7 5
|Миронов Сергей 64 3
|Головнев Роман 3 2
|Сафронюк Андрей 11 2
|Торбахов Александр 111 2
|Литовченко Игорь 23 2
|Шматова Елена 29 2
|Немшич Борис 23 2
|Акатов Роман 16 1
|Князев Роман 9 1
|Кудряшов Антон 10 1
|Пепеляев Евгений 8 1
|Копыл Владимир 8 1
|Холодов Андрей 54 1
|Osornec Erdal - Осормек Эрдал 1 1
|Bash Mustafa - Баш Мустафа 1 1
|Петренко Анатолий 1 1
|Азема Екатерина 3 1
|Акопьян Рубен 1 1
|Блюмин Алексей 1 1
|Сурлу Милош 2 1
|Верман Елена 3 1
|Габриэлян Арсен 1 1
|Agilönü Bora - Агилону Бора 2 1
|Камалов Юрий 1 1
|Эмдин Сергей 69 1
|Попов Анатолий 154 1
|Каримова Гульнара 95 1
|Авакян Гаянэ 52 1
|Сачков Илья 126 1
|Каримов Ислам 97 1
|Ахмедов Бекзод 39 1
|Тихонов Александр 69 1
|Зубов Александр 12 1
|Воробьев Александр 42 1
|Писарев Алексей 12 1
|Сачков Владимир 14 1
|Лопатухин Дмитрий 19 1
|Дарбинян Армен 2 1
|Климко Игорь 20 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458695, в очереди разбора - 728275.
Создано именных указателей - 197975.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458695, в очереди разбора - 728275.
Создано именных указателей - 197975.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.