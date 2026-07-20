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Кромский Дмитрий

СОБЫТИЯ


20.07.2026 Т2 и «Пилар» усиливают сотрудничество с правительством Красноярского края 1
27.08.2020 Tele2 запустила сеть на Алтае 1
31.03.2017 В деле о краже трафика «Билайна» нашлись следы «дочки» «Ростелекома» и Ericsson 1
31.08.2016 Tele2 запускает сеть 4G в Новосибирской области 1
11.04.2016 Власти США опубликовали компрометирующую переписку топ-менеджеров «Билайна» 1
02.12.2015 Дмитрий Кромский назначен директором макрорегиона «Юг» Tele2 1
27.01.2014 Александр Воробьев возглавит Beeline в Узбекистане 1
14.01.2014 Гиедрюс Макаускас возглавит коммерческую дирекцию бизнес-единицы «СНГ» группы компаний «ВымпелКом Лтд.» 1
25.05.2012 Гендиректором Beeline в Таджикистане станет Милош Сурла 1
24.02.2012 Сергей Миронов возглавит Beeline в Казахстане 1
18.07.2011 Алексей Блюмин возглавил Beeline в Казахстане 1
27.04.2011 Beeline запустил услугу ШПД на Байконуре 1
07.04.2011 “Билайн” отбился от миллиардных претензий турок 1
10.03.2011 Сергей Миронов назначен генеральным директором Beeline в Таджикистане 1
14.02.2011 Роман Акатов назначен директором по развитию корпоративного бизнеса в СНГ группы компаний «ВымпелКом Лтд.» 1
01.12.2010 Beeline запустил в коммерческую эксплуатацию сеть 3G в Казахстане 1
30.11.2010 Beeline запускает сеть 3G в Кыргызстане 1
26.10.2010 Beeline запустил пилотную сеть LTE в Казахстане 1
05.10.2010 Роман Головнев назначен генеральным директором «Скай Мобайл» 1
17.06.2010 Андрей Сафронюк назначен гендиректором «Билайна» в Узбекистане 1
10.06.2010 «Билайн» уволил генерального и управляющего директоров 1
10.06.2010 В «Билайне» новый гендиректор 1
29.04.2010 Назначен новый генеральный директор Beeline в Казахстане 1
23.04.2010 Beeline продемонстрировал 4G в Казахстане 1
07.12.2009 Назначен вице-президент «ВымпелКома» по развитию бизнеса в странах СНГ 1
14.06.2007 «ВымпелКом» разместил центр экспансии в Казахстане 1
14.06.2007 В «ВымпелКоме» новое назначение 1
04.04.2006 Многолетняя SMS-блокада в Казахстане закончилась 1
05.01.2003 "ВымпелКом" назначил регионального директора по Центральному региону 1

Публикаций - 29, упоминаний - 29

Кромский Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9492 26
Veon - Vimpelcom Kazakhstan - ВымпелКом - Билайн Казахстан - Beeline Kazakhstan - Кар-Тел 138 14
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3331 6
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 823 5
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 4
Скай Мобайл - Vimpelcom Kyrgyzstan - Билайн Кыргызстан - Beeline KG - ‎Sky Mobile - оператор сотовой связи Кыргызстана 78 2
Samsung Electronics 11025 2
МегаФон 10682 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15663 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2143 2
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 2
Киевстар - Kyivstar 569 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 2
Freshtel - Alternet - Украинские новейшие технологии - Фрештел - ИнтерПроект 77 2
Veon - Veon Uzbekistan - Веон узб - Билайн Узбекистан - Beeline Uzbekistan - Unitel - Daewoo Unitel 151 2
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 2
Vega Telecom - MMDS-Украина - ММДС-Украина - Фарлеп-Инвест 7 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом - Билайн Украина - Украинские радиосистемы (УРС) 201 2
МТС - Комстар ОТС - Телмос 102 2
ВымпелКом - Билайн Дальний Восток - Дальневосточный регион 42 1
ВымпелКом - Билайн Приволжский регион - билайн Самара 64 1
Ростелеком Роснет - Аэроком 7 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - ТелеРосс - Восток Мобайл - ВостокМобайл 14 1
Bitė Group - UAB Omnitel Lithuania - Telia Lietuva - Litcom 41 1
Ростелеком 10908 1
Huawei 4646 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3086 1
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 373 1
Vodafone Group 1412 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1577 1
Lenovo Motorola 3561 1
Казахтелеком - Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 117 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 1
Казахтелеком 344 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 493 1
UMS - Universal Mobile Systems - Уздунробита - Uzdunrobita - МТС-Узбекистан - MTS Uzbekistan 112 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 1
Fintur 57 1
Team Armenia Telecom - Veon Armenia Telephone Company - Веон Армения - АрменТел, ArmenTel 163 1
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 167 1
AB InBev Anheuser Busch 9 1
Востокцентрсервис 1 1
Альянс-Капитал 29 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 1
Напитки Вместе - AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 94 1
Hyundai Motor Company 433 1
Takilant 52 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 317 1
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 102 1
Россети Ленэнерго 1698 1
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь - Kraft Foods - Крафт Фудс Россия - Cadbury - Cadbury Schweppes - Dirol Cadbury - Дирол Кэдбери 71 1
Mars Wrigley 21 1
Роскосмос - ЦЭНКИ ФГУП - Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры 22 1
Исток ГК - Исток Трейдинг 10 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5948 1
Президент Армении - Правительство Армении - Министерства Республики Армения - органы государственной власти 91 1
Правительство Литвы - Органы государственной власти Литовской Республики 19 1
Прокуратура Нидерландов 3 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1678 1
Правительство Казахстана - Министерство культуры и информации Казахстана - Агентство по информатизации и связи Казахстана - Министерство связи и информации Казахстана 49 1
Президент Узбекистана - Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti 89 1
Евросоюз - Суд Европейского союза - Court of Justice of the European Union 82 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5408 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 629 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 1
ОЭЗ ТРТ Бирюзовая Катунь - Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа 11 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 188 1
Верховный суд Казахстана 3 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6506 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22841 10
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10087 8
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7535 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26220 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29619 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17937 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9434 4
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5906 2
1G - AMPS - Advanced Mobile Phone Service - аналоговый стандарт сотовой связи сетей первого поколения 119 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64696 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4175 2
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2259 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9780 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 2
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1149 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3353 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5358 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4392 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6424 2
USB modem - USB модем 312 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12135 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10240 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4009 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5257 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9253 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12169 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8680 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1753 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10157 1
NPS - Net Promoter Score - Индекс потребительской лояльности 273 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1423 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33321 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2143 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6235 1
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1259 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8584 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 1
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 991 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13840 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2390 1
Microsoft Windows 2000 8678 3
ВымпелКом - Билайн 4G/LTE-сеть 21 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 379 1
Космодром Байконур 1072 1
Кромской Дмитрий 7 5
Миронов Сергей 64 3
Головнев Роман 3 2
Сафронюк Андрей 11 2
Торбахов Александр 111 2
Литовченко Игорь 23 2
Шматова Елена 29 2
Немшич Борис 23 2
Акатов Роман 16 1
Князев Роман 9 1
Кудряшов Антон 10 1
Пепеляев Евгений 8 1
Копыл Владимир 8 1
Холодов Андрей 54 1
Osornec Erdal - Осормек Эрдал 1 1
Bash Mustafa - Баш Мустафа 1 1
Петренко Анатолий 1 1
Азема Екатерина 3 1
Акопьян Рубен 1 1
Блюмин Алексей 1 1
Сурлу Милош 2 1
Верман Елена 3 1
Габриэлян Арсен 1 1
Agilönü Bora - Агилону Бора 2 1
Камалов Юрий 1 1
Эмдин Сергей 69 1
Попов Анатолий 154 1
Каримова Гульнара 95 1
Авакян Гаянэ 52 1
Сачков Илья 126 1
Каримов Ислам 97 1
Ахмедов Бекзод 39 1
Тихонов Александр 69 1
Зубов Александр 12 1
Воробьев Александр 42 1
Писарев Алексей 12 1
Сачков Владимир 14 1
Лопатухин Дмитрий 19 1
Дарбинян Армен 2 1
Климко Игорь 20 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14789 24
Россия - РФ - Российская федерация 165371 18
Казахстан - Республика 6019 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47436 7
Украина 7914 5
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 632 5
Беларусь - Белоруссия 6269 4
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2820 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54613 3
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1410 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3166 3
Узбекистан - Республика 1992 3
Нидерланды 3736 3
Таджикистан - Республика 947 3
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 415 3
Швеция - Королевство 3775 2
Финляндия - Финляндская Республика 3693 2
Нидерланды - Амстердам 629 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1511 2
Россия - СФО - Новосибирск 4857 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1788 2
Турция - Турецкая республика 2604 2
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 532 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1680 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1770 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1511 2
Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 313 2
Киргизия - Бишкек 139 1
Казахстан - Жамбылская область - Тараз 27 1
Россия - СФО - Алтайский край - Майминский район - Майма 24 1
Казахстан - Шымкент - Чимкент 46 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай - Чемальский район - Чемал 28 1
Литва - Шяуляй 7 1
Хорватия - Загреб 18 1
Европа 24927 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1214 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13789 1
Южная Корея - Республика 7034 1
Армения - Республика 2440 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3131 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33582 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57430 5
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3843 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53228 3
Физика - Physics - область естествознания 2932 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8789 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6628 2
Аудит - аудиторский услуги 1258 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3139 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8191 1
HRM - Корпоративная культура - Организационная культура - Corporate culture 370 1
Права человека - Правозащитное движение - Human rights 373 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18077 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7375 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2803 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1886 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8464 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6678 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 861 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2384 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 554 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5666 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3120 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21524 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27154 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5552 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1076 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6489 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2661 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6068 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 497 1
U.S. FCPA - The Foreign Corrupt Practices Act - Закон о коррупции за рубежом (США) - Акт о противодействию коррупции за рубежом 26 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6557 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4794 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 682 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10841 1
Wikipedia - Википедия 648 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1085 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 308 3
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 181 2
СГУПС - Сибирский государственный университет путей сообщения 9 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - ВЗФЭИ - Всероссийский заочный финансово-экономический институт 16 1
ННГАСУ - Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет 7 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1722 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 600 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 732 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 301 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Техника

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Наука

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