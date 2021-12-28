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Авакян Гаянэ

СОБЫТИЯ


28.12.2021 Швейцария присвоила взятки, которые выплатили «узбекской принцессе» МТС и «Билайн» 1
14.01.2021 Как ZTE помог телеком-гиганту расплатиться с узбекской принцессой 1
02.03.2020 Из-за проблем МТС Россия пыталась допросить руководство экс-хозяев «Мегафона» 1
25.03.2019 Американцы пошли войной на МТС из-за узбекской принцессы 1
11.03.2019 Как узбекская принцесса заставила МТС заплатить $420 млн 1
07.03.2019 США оштрафовали МТС на $850 миллионов 1
19.02.2019 Руководство экс-акционера «Мегафона» оправдано по делу о коррупции 1
06.12.2018 Экс-акционер «Мегафона» продал свой роковой актив 1
11.09.2018 Обнародовано завещание «узбекской принцессы», покровительницы МТС и «Билайна» 2
07.09.2018 Банк ING оштрафовали на 775 млн евро за коррупционные платежи владельца «Билайна» 1
02.11.2017 С экс-главы «Билайна» сняли обвинения в коррупции 1
10.10.2017 Экс-босс МТС: «Узбекская принцесса» грозила убить и вымогала $50 млн 1
29.09.2017 Усманов хочет купить постсоветского сотового оператора 1
25.09.2017 Экс-руководству акционера «Мегафона» грозит уголовка за взятки «узбекской принцессе» 1
22.09.2017 Акционера «Мегафона» оштрафуют за коррупцию на миллиард долларов 1
24.08.2017 Как топ-менеджер МТС из-за долгов продал 4G-частоты конкурентам 1
21.07.2017 Второй по величине акционер «Мегафона» потерял в СНГ $240 млн 1
01.06.2017 «Билайн» обвинили в экспорте военных технологий 1
23.03.2017 Банк ING обыскали из-за коррупционных связей с «Билайном» 1
15.09.2016 Владельцев «Мегафона» оштрафуют на $1,4 млрд из-за взяток «узбекской принцессе» 1
21.07.2016 Узбекскую принцессу оштрафовали на $135 млн из-за взяток «Билайна» 1
27.05.2016 Как «узбекская принцесса» продала 4G-частоты, принадлежащие МТС 1
11.04.2016 Власти США опубликовали компрометирующую переписку топ-менеджеров «Билайна» 1
07.04.2016 «Билайн» не дал другу Назарбаева заработать на себе $600 млн 1
29.02.2016 Отец «узбекской принцессы» хочет забрать себе ее взятки от МТС и «Билайна» на $300 млн 1
27.11.2015 МТС заподозрили в сливе компромата на TeliaSonera 1
25.11.2015 «Билайн» «откупится» от американских властей за $775 млн 1
11.11.2015 Экс-гендиректора «Билайна» выпустили из тюрьмы 1
09.11.2015 Американцы засудят «Билайн» за «узбекскую принцессу» 1
05.11.2015 Арестован бывший гендиректор «Билайна» 1
03.11.2015 Коррупция в Узбекистане может обойтись «Билайну» в $900 млн 1
17.09.2015 TeliaSonera прощается с СНГ после коррупционного скандала 1
30.06.2015 Как МТС и «Билайн» платили взятки дочери президента Узбекистана. Расследование США 1
30.06.2015 Власти США требуют арестовать счета партнера МТС и «Билайн» 1
02.04.2015 «Узбекская принцесса» получила более $1 млрд от «Билайна», МТС и «Альфа-групп» 2
20.11.2014 Власти Норвегии озаботились коррупционными связями Vimpelcom 1
27.06.2014 После ссоры «узбекской принцессы» с отцом МТС разрешили вернуться в Узбекистан 1
22.05.2014 МТС возвращается в Узбекистан вследствие опалы «узбекской принцессы» 1
12.03.2014 Американские власти расследуют деятельность «Билайна» в Узбекистане 1

Публикаций - 52, упоминаний - 56

Авакян Гаянэ и организации, системы, технологии, персоны:

Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 44
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 38
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 38
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 38
UCell - Coscom - Узбекский оператор сотовой связи 93 34
UMS - Universal Mobile Systems - Уздунробита - Uzdunrobita - МТС-Узбекистан - MTS Uzbekistan 112 32
Veon - Veon Uzbekistan - Веон узб - Билайн Узбекистан - Beeline Uzbekistan - Unitel - Daewoo Unitel 151 28
МегаФон 10742 12
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 11
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 11
Альфа-Групп - Altimo - Buztel 31 10
Telia - TUH - TeliaSonera Uzbek Holdings 6 5
Fintur 57 4
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 4
Uztelecom - Узтелеком - Узбектелеком - Узмобайл 55 3
Ooredoo QSC - Qtel Group - Qtelecom - Qatar Telecom 32 3
Альфа-Групп - Altimo - Uzmacom - Узмаком 18 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 3
Huawei 4677 3
Казахтелеком - Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 117 3
Tcell - Индиго-Таджикистан - Somoncom JV - Индиго Сомонком - оператор мобильной связи в Таджикистане 32 2
ICG - International Communication Group 21 2
Veon - Vimpelcom Kazakhstan - ВымпелКом - Билайн Казахстан - Beeline Kazakhstan - Кар-Тел 138 2
Moldcell - оператор сотовой связи Молдавии 56 2
Mobiuz - UMS - Universal Mobile Systems 4 2
KazTransCom - КазТрансКом - Jusan Mobile - КаспийМунайБайланыс - Актюбнефтесвязь - Байланыс 20 2
Telia Company - Alem Communications 8 2
ZTE Corporation 800 2
Киевстар - Kyivstar 569 2
СИНХ - Таттелеком 229 1
Geocell 28 1
Bitel - Бител - МобиКард - сотовый оператор Киргизии 101 1
PIH - Мобайл Телеком Сервис - Neo - Tele2 Казахстан - Altel - Алтел - Dalacom - Далаком - телекоммуникационная компания Казахстана 76 1
Ростелеком - НКС - Национальные кабельные сети 112 1
Visor 70 1
Ростелеком - Сумма - Сумма Капитал - Sumtel - Сумма Телеком - Summa Telecom 155 1
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 1
Vodafone Bakcell - Azercell Telekom 18 1
Verizon Wireless - Cellco Partnership 432 1
СМАРТС Казань-GSM 11 1
Takilant 52 47
Swisdorn 11 10
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 7
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 7
Альфа-Групп 745 5
OCCRP - Organized Crime and Corruption Reporting Project - Центр по исследованию коррупции и организованной преступности - Организация по исследованию криминала и коррупции 6 3
Колорит-Дизайн РА 2 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Marvelgate 2 2
Swisdron 2 2
Родник 91 2
SQB - Sanoat Qurilish Bank - Узпромстройбанк АКБ 6 2
ING Group - ING Groep N.V. - Internationale Nederlanden Groep - Международная Нидерландская Группа - ING Bank - ИНГ банк - ИНГ Банк Евразия 118 2
Standard Chartered 10 2
Parex Banka - Parexbank 6 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
FinEx - Финэкс - Международная финансовая группа 5 1
Sumitomo Group - Sumitomo Corporation - Сумитомо Корпорэйшн - Сумитрейд 71 1
Halyk Bank - Халык банк - Народный сберегательный банк Казахстана 48 1
Rosen Law Firm 2 1
Westway Alliance 1 1
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 47 1
Muddy Waters 7 1
ОАХР - Aga Khan Fund for Economic Development - Организация Ага Хана по развитию в Таджикистане 5 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 1
Pannally 1 1
АТФБанк 22 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 1
Rabobank 13 1
Альянс-Капитал 29 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 131 1
Президент Узбекистана - Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti 89 46
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 24
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 11
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 11
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 7
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 5
Правительство Норвегии - Парламент Норвегии, Стортинг - Государственный совет Норвегии, Statsrådet - органы государственной власти 22 4
Судебная власть - Judicial power 2500 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 4
Прокуратура Узбекистана 12 2
Федеральный совет Швейцарии - Органы государственной власти Швейцарская Конфедерация 25 2
Правительство Республики Узбекистан - Минцифры Узбекистана - Министерство цифровых технологий Республики Узбекистан - Узбекское агентство связи и информации - УзАСИ - Узбекское агентство почты и телекоммуникаций 45 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 55 1
Правительство Казахстана - Правительство Республики Казахстан - Правительство РК 84 1
Апелляционный суд Боргартинга - Апелляционный норвежский суд 1 1
МВД РФ СД - Следственный департамент МВД России - Следственный комитет при МВД России 80 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Прокуратура Нидерландов 3 1
Правительство Швеции - Государственный совет Короля - органы государственной власти 40 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 347 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 1
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Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 351 2
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ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 971 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 2
Аудит - аудиторский услуги 1265 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1312 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
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Bloomberg 1627 5
WikiLeaks 120 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 4
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 2
Независимая газета 25 1
Dagens Industri 11 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
РИА Новости 1033 1
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MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
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