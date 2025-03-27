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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 171813
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Mobiuz UMS Universal Mobile Systems

Mobiuz - UMS - Universal Mobile Systems

27.03.2025 Лучшие геймерские мониторы: выбор ZOOM 1
17.03.2021 «Инфосистемы джет» запустила новый сайт для своего узбекского филиала 1
07.03.2019 США оштрафовали МТС на $850 миллионов 1
06.12.2018 Экс-акционер «Мегафона» продал свой роковой актив 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Mobiuz и организации, системы, технологии, персоны:

UCell - Coscom - Узбекский оператор сотовой связи 86 3
ВымпелКом - Билайн Узбекистан - Beeline Uzbekistan - Unitel - Daewoo Unitel 144 3
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1037 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12957 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 772 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1143 1
Digma 199 1
МегаФон 9082 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8810 1
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 741 1
UMS - Universal Mobile Systems - Уздунробита - Uzdunrobita - МТС-Узбекистан 109 1
Uztelecom - Узтелеком - Узбектелеком - Узмобайл 49 1
Takilant 51 2
Swisdorn 11 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1538 2
Президент Узбекистана - Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti 87 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1018 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 559 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28086 2
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2531 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3336 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 644 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51672 1
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1058 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10247 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3520 1
Night Vision - режим ночного видения 361 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8423 1
AMD Radeon FreeSync 200 1
Каримова Гульнара 92 2
Авакян Гаянэ 51 2
Каримов Ислам 95 2
Егорченков Роман 5 1
Ахмедов Бекзод 38 1
Мадумаров Рустам 24 1
Nuberg Lars - Нуберг Ларс 27 1
Lunder Jo - Лундер Джо 69 1
Россия - РФ - Российская федерация 146658 3
Узбекистан - Республика 1758 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14186 2
Швеция - Королевство 3634 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52353 2
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент - Ташкентская агломерация 263 1
Финляндия - Финляндская Республика 3618 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2496 1
Молдавия - Республика Молдова 712 1
Казахстан - Республика 5594 1
Норвегия - Королевство 1805 1
Америка - Американский регион 2167 1
Евразия - Евразийский континент 616 1
Грузия 1247 1
Нидерланды 3542 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1041 1
Таджикистан - Республика 874 1
Непал - Федеративная Демократическая Республика 135 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51822 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks 629 1
Приватизация - форма преобразования собственности 529 1
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 201 1
Опцион 101 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48626 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1349590, в очереди разбора - 762004.
Создано именных указателей - 171813.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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