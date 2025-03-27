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Digma DM-MONB Digma DM-MONF Digma DM-MONG Gaming Digma Overdrive Digma Progress серия мониторов



27.03.2025 Лучшие геймерские мониторы: выбор ZOOM 2
22.07.2024 Новый игровой монитор Digma Overdrive 34A711Q 1
05.07.2024 Новые игровые мониторы Digma Overdrive с частотой обновления 180 Гц 1
24.04.2024 Обновление серии мониторов DIGMA Progress 1
27.09.2023 Новые мониторы Digma Overdrive 3
13.09.2023 Мониторы с диагональю 24 дюйма: хиты продаж 1
12.09.2023 Расширение линейки мониторов Progress от Digma: новые модели с частотой обновления 100 Гц 6
06.06.2023 Новый игровой монитор Overdrive 34A710Q от Digma 2
25.05.2023 Новые мониторы Digma Progress с частотой обновления 100 Гц 4
27.03.2023 Новые мониторы Digma DM-MONB2408 и DM-MONB2708 для дома и офиса 1
20.03.2023 Новые мониторы Digma DM-MONB2407 и DM-MONB2707 1
10.12.2022 Лучшие подарки для геймеров: готовимся к Новому году 1
19.10.2022 Обзор Digma DM-MONB2705: недорогой монитор для работы и развлечений 1
20.09.2022 Анонсированы две новые модели офисных мониторов Digma 2
21.07.2022 Монитор DM-MONB2401— новая доступная модель от Digma 2
05.06.2022 Обзор Digma Gaming DM-MONG3410: игровой монитор с поддержкой разгона 2
21.04.2022 DIGMA выходит на рынок игровых мониторов 4
19.04.2022 Техника DIGMA 2022: оборудуем место для удаленной работы 1

Публикаций - 18, упоминаний - 36

Digma DM-MONB и организации, системы, технологии, персоны:

Digma 203 17
Merlion - Мерлион 826 4
Nvidia Corp 3532 3
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 616 1
AMD - Advanced Micro Devices 4279 1
LG Electronics 3631 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 291 4
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 709 6
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3874 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24518 5
Наушники - Headphones 4072 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14536 5
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2841 5
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12588 5
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1499 4
DVR - Digital Video Recorder - Цифровой видеомагнитофон - Цифровой видеорегистратор 452 4
Аксессуары 3943 4
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4638 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12319 4
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 829 4
Кнопочное управление 558 4
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - Audio jack - Аудиовыход 1012 4
Акустические устройства - Аудиоустройства - Audio devices - Акустика 1906 4
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 676 4
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7143 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51852 4
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10068 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6093 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25750 4
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1157 3
USB Type-A - USB-A 538 3
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1837 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17232 2
Контрастность 2857 2
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 398 2
Фотокамеры - Портретный режим - Portrait mode 233 2
Цветопередача - Color rendering - глубина цвета 982 2
PC game - Shooter - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1031 2
FTPS - FPS over SSL, по аналогии с HTTPS 567 2
Flicker-Free - технология снижения яркости без мерцания экрана 251 2
Low Blue Light - Blue Light Filter - технология сокращения вредного излучения в синей части спектра 84 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16278 2
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3485 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1643 1
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1062 1
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 519 1
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1500 1
Microsoft Windows 15815 9
AMD Radeon FreeSync 202 6
Google Android 14165 4
Nvidia G-Sync 153 3
Huawei DC Dimming 27 1
AMD Freesync Premium Pro 57 1
Acer Flickerless 35 1
Acer BluelightShield - Acer Blue-light Filter 95 1
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 521 1
Acer Nitro 124 1
Xiaomi Redmi Display 1 1
Huawei MateView - серия мониторов 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 147057 11
Солнце - звезда Солнечной системы 5217 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3068 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18937 4
Ergonomics - Эргономика 1613 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4963 2
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 577 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24491 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1968 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5966 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания 583 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3006 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1686 1
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