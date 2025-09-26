Uztelecom - Узтелеком - Узбектелеком - Узмобайл

Российский разработчик «Группа Астра» и национальный оператор связи Uztelecom — заключили соглашение о стратегическом партнёрстве. Сотрудничество направлено на развитие цифровой инфраструктуры Узбекистана и внедрение российских технологических решений в корпора

oT), объявила об успешном завершении проекта модернизации биллинговой системы для «Узбектелекома». « Узбектелеком » – ведущий оператор телекоммуникаций Узбекистана, который охватывает своей сетью

В соответствии с решением наблюдательного совета акционерной компании « Узбектелеком » на должность генерального директора компании назначен Махмудов Махсум Мубаширович, ранее занимавший должность директора Центра научно-технических и маркетинговых исследований - ГУ

Оператор мобильной связи «МегаФон» сообщил о подписании договора о партнерстве с АК « Узбектелеком » — телекоммуникационным оператором республики Узбекистан. В рамках подписанного

х серверов стали основным средством защиты рабочих станций и серверов в филиалах и предприятиях АК « Узбектелеком », оператора телекоммуникаций, который охватывает своей сетью всю территорию респ