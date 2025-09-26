Uztelecom - Узтелеком - Узбектелеком - Узмобайл

Получите все материалы CNews по ключевому слову
|26.09.2025
|
«Группа Астра» и Uztelecom подписали стратегическое соглашение о сотрудничестве
Российский разработчик «Группа Астра» и национальный оператор связи Uztelecom — заключили соглашение о стратегическом партнёрстве. Сотрудничество направлено на развитие цифровой инфраструктуры Узбекистана и внедрение российских технологических решений в корпора
|16.09.2020
|
Nexign помогла модернизировать биллинговую систему «Узбектелекома»
oT), объявила об успешном завершении проекта модернизации биллинговой системы для «Узбектелекома». «Узбектелеком» – ведущий оператор телекоммуникаций Узбекистана, который охватывает своей сетью
|08.06.2010
|
Назначен новый генеральный директор «Узбектелекома»
В соответствии с решением наблюдательного совета акционерной компании «Узбектелеком» на должность генерального директора компании назначен Махмудов Махсум Мубаширович, ранее занимавший должность директора Центра научно-технических и маркетинговых исследований - ГУ
|24.12.2009
|
«МегаФон» и «Узбектелеком» договорились о присоединении своих сетей и пропуске трафика
Оператор мобильной связи «МегаФон» сообщил о подписании договора о партнерстве с АК «Узбектелеком» — телекоммуникационным оператором республики Узбекистан. В рамках подписанного
|25.09.2008
|
«Ростелеком» предоставит «Узбектелекому» услугу доступа в интернет
«Ростелеком», российский национальный оператор связи, и АК «Узбектелеком», национальный оператор связи республики Узбекистан, подписали соглашение о пред
|09.09.2008
|
Eset NOD32 обеспечивает ИБ «Узбектелекома»
х серверов стали основным средством защиты рабочих станций и серверов в филиалах и предприятиях АК «Узбектелеком», оператора телекоммуникаций, который охватывает своей сетью всю территорию респ
|17.01.2008
|
В "Узбектелекоме" произошли изменения в руководстве
ного директора компании назначен Бахтиёр Абдурасулов, ранее занимавший должность директора филиала "Узбектелеком Мобайл".
|14.11.2007
|
«Ростелеком» и «Узбектелеком» предоставят «Международный бесплатный вызов»
остелеком», российский национальный оператор дальней связи, и национальный оператор Узбекистана АК «Узбектелеком» подписали соглашение об оказании услуги «Международный бесплатный вызов». Услуг
|13.11.2007
|
«Ростелеком» расширит пропускную способность канала для «Узбектелекома»
глашения стороны договорились расширить пропускную способность существующего канала предоставления «Узбектелекому» доступа к сети интернет на основе собственной сети передачи данных «Ростелеком
|07.07.2004
|
Чистая годовая прибыль "Узбектелекома" увеличилась на 12,8%
Чистая прибыль АК "Узбектелеком" составила в 2003 г. $2,84 млн., что на 12,8% больше показателей 2002 г. Об этом
|23.03.2004
|
Lucent поставит "Узбектелекому" оборудование для сети IMT-MC-450
Lucent Technologies поставит национальному узбекскому оператору связи АК "Узбектелеком" оборудование и услуги для развертывания и ввода в эксплуатацию сети беспроводно
|14.08.2003
|
"Узбектелеком" закупит у Siemens оборудования на сумму 3 млн.
Акционерная компания "Узбектелеком" подписала контракт с компанией Siemens AG на поставку телекоммуникационного обо
|02.07.2003
|
"ТрансТелеКом" и "Узбектелеком" начинают сотрудничать
На встрече в Москве ЗАО «Компания ТрансТелеКом» и АК «Узбектелеком» подписали межоператорское соглашение по взаимному предоставлению услуг связи и
|16.12.2002
|
ЕБРР включился в приватизацию "Узбектелеком"
развития (АБР) и Международная финансовая корпорация (МФК) образовали консорциум для приватизации "Узбектелеком" - национального оператора связи Узбекистана. Об образовании консорциума сообщил
|23.10.2002
|
"Узбектелеком" создаст в республике сотовую сеть стандарта CDMA
Акционерная компания (АК) "Узбектелеком" - национальный оператор связи - в конце 2002 года приступит к созданию в респуб
