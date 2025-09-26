Разделы

Uztelecom Узтелеком Узбектелеком Узмобайл

Uztelecom - Узтелеком - Узбектелеком - Узмобайл

УПОМИНАНИЯ


26.09.2025 «Группа Астра» и Uztelecom подписали стратегическое соглашение о сотрудничестве

Российский разработчик «Группа Астра» и национальный оператор связи Uztelecom — заключили соглашение о стратегическом партнёрстве. Сотрудничество направлено на развитие цифровой инфраструктуры Узбекистана и внедрение российских технологических решений в корпора
16.09.2020 Nexign помогла модернизировать биллинговую систему «Узбектелекома»

oT), объявила об успешном завершении проекта модернизации биллинговой системы для «Узбектелекома». «Узбектелеком» – ведущий оператор телекоммуникаций Узбекистана, который охватывает своей сетью
08.06.2010 Назначен новый генеральный директор «Узбектелекома»

В соответствии с решением наблюдательного совета акционерной компании «Узбектелеком» на должность генерального директора компании назначен Махмудов Махсум Мубаширович, ранее занимавший должность директора Центра научно-технических и маркетинговых исследований - ГУ
24.12.2009 «МегаФон» и «Узбектелеком» договорились о присоединении своих сетей и пропуске трафика

Оператор мобильной связи «МегаФон» сообщил о подписании договора о партнерстве с АК «Узбектелеком» — телекоммуникационным оператором республики Узбекистан. В рамках подписанного

25.09.2008 «Ростелеком» предоставит «Узбектелекому» услугу доступа в интернет

«Ростелеком», российский национальный оператор связи, и АК «Узбектелеком», национальный оператор связи республики Узбекистан, подписали соглашение о пред
09.09.2008 Eset NOD32 обеспечивает ИБ «Узбектелекома»

х серверов стали основным средством защиты рабочих станций и серверов в филиалах и предприятиях АК «Узбектелеком», оператора телекоммуникаций, который охватывает своей сетью всю территорию респ
17.01.2008 В "Узбектелекоме" произошли изменения в руководстве

ного директора компании назначен Бахтиёр Абдурасулов, ранее занимавший должность директора филиала "Узбектелеком Мобайл".
14.11.2007 «Ростелеком» и «Узбектелеком» предоставят «Международный бесплатный вызов»

остелеком», российский национальный оператор дальней связи, и национальный оператор Узбекистана АК «Узбектелеком» подписали соглашение об оказании услуги «Международный бесплатный вызов». Услуг
13.11.2007 «Ростелеком» расширит пропускную способность канала для «Узбектелекома»

глашения стороны договорились расширить пропускную способность существующего канала предоставления «Узбектелекому» доступа к сети интернет на основе собственной сети передачи данных «Ростелеком
07.07.2004 Чистая годовая прибыль "Узбектелекома" увеличилась на 12,8%

Чистая прибыль АК "Узбектелеком" составила в 2003 г. $2,84 млн., что на 12,8% больше показателей 2002 г. Об этом
23.03.2004 Lucent поставит "Узбектелекому" оборудование для сети IMT-MC-450

Lucent Technologies поставит национальному узбекскому оператору связи АК "Узбектелеком" оборудование и услуги для развертывания и ввода в эксплуатацию сети беспроводно
14.08.2003 "Узбектелеком" закупит у Siemens оборудования на сумму 3 млн.

      Акционерная компания "Узбектелеком" подписала контракт с компанией Siemens AG на поставку телекоммуникационного обо
02.07.2003 "ТрансТелеКом" и "Узбектелеком" начинают сотрудничать

На встрече в Москве ЗАО «Компания ТрансТелеКом» и  АК «Узбектелеком» подписали межоператорское соглашение по взаимному предоставлению услуг связи и 
16.12.2002 ЕБРР включился в приватизацию "Узбектелеком"

развития (АБР) и Международная финансовая корпорация (МФК) образовали консорциум для приватизации "Узбектелеком" - национального оператора связи Узбекистана. Об образовании консорциума сообщил
23.10.2002 "Узбектелеком" создаст в республике сотовую сеть стандарта CDMA

Акционерная компания (АК) "Узбектелеком" - национальный оператор связи - в конце 2002 года приступит к созданию в респуб

Публикаций - 50, упоминаний - 94

Uztelecom и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9067 19
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13793 18
UCell - Coscom - Узбекский оператор сотовой связи 87 18
UMS - Universal Mobile Systems - Уздунробита - Uzdunrobita - МТС-Узбекистан 109 12
Veon - Veon Uzbekistan - Веон узб - Билайн Узбекистан - Beeline Uzbekistan - Unitel - Daewoo Unitel 147 11
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1037 11
МегаФон 9629 8
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 790 7
Альфа-Групп - Altimo - Uzmacom - Узмаком 17 7
Ростелеком 10137 5
Альфа-Групп - Altimo - Buztel 30 5
Huawei 4117 4
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 907 4
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 384 4
Rubicon Wireless Communication - Perfectum Mobile 11 4
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 744 3
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1822 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2068 3
Uztelecom - Buzton 38 3
Ooredoo QSC - Qtel Group - Qtelecom - Qatar Telecom 29 3
East Telecom 5 3
ИКС 362 2
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 2
МегаФон - Синтерра - Synterra 803 2
Ростелеком - Связьинвест 1708 2
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 514 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1413 2
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 2
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 857 2
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 344 2
Казахтелеком 338 2
Huawei Technologies 400 2
KT Corporation - Korea Telecom - Telecoms Korea - KTF - KT Freetel - Korea Telecom Freetel - KTFT - KTF Technologies 262 2
МФИ Софт 123 2
Fintur 56 2
Эликс-Кабель 9 2
Meta Platforms - Facebook 4503 1
Schneider Electric 584 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 292 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 687 1
Takilant 51 4
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 167 2
Sumitomo Group - Sumitomo Corporation - Сумитомо Корпорэйшн - Сумитрейд 70 2
Commerzbank AG - Commerzbank Group 52 2
УзбекАтом 1 1
Ташкент-Сити - Международный деловой центр - Tashkent City 1 1
Узбекнефтегаз НХК - Uzbekneftegaz 2 1
Muddy Waters 7 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 183 1
Альфа-Групп 723 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 125 1
World Bank Group - IFC - International Finance Corporation - Международная финансовая корпорация Всемирного банка 29 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 192 1
РЖД - Российские железные дороги 1971 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 534 1
Newmont - Newmont Gold - Newmont Mining Corp 3 1
World Bank - ICSID - International Centre for Settlement of Investment Disputes - МЦУИС - Международный центр по урегулированию инвестиционных споров при Всемирном торговом банке 9 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 380 1
Daewoo 102 1
ADB - Asian Development Bank - Азиатский банк развития 7 1
Dewey Ballantine - LeBoeuf, Lamb, Greene & MacRae LLP - Дьюи энд ЛеБоф ЛЛП 4 1
Правительство Республики Узбекистан - Кабинет Министров Республики Узбекистан 29 6
Правительство Республики Узбекистан - Минцифры Узбекистана - Министерство цифровых технологий Республики Узбекистан - Узбекское агентство связи и информации - УзАСИ - Узбекское агентство почты и телекоммуникаций 44 6
Президент Узбекистана - Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti 87 6
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1596 3
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 183 2
Хокимият города Ташкента и Ташкентской области - Администрация Ташкента и Ташкентской области 3 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3088 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1398 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 603 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2226 1
Прокуратура Узбекистана 12 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 301 1
МВД РФ СД - Следственный департамент МВД России - Следственный комитет при МВД России 78 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6345 14
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 463 1
РСС - Региональное Содружество в области связи 11 1
СО ЭСИ РСС - Совет операторов электросвязи и инфокоммуникаций РСС 6 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21606 27
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28656 17
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2286 11
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25283 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55512 8
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6622 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9543 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8385 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71017 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9009 3
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 332 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12757 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9162 3
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2557 3
D-AMPS - dAMPS - Digital AMPS - Цифровой стандарт мобильной связи в диапазоне частот от 400 до 890 МГц 204 2
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 824 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8673 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4296 2
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1588 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3993 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10455 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5758 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11071 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3130 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6048 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 446 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1276 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8805 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2160 1
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1018 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 889 1
xDSL - DSLAM - Digital Subscriber Line Access Multiplexer - мультиплексор (модем) доступа цифровой абонентской линии xDSL 84 1
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2826 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11118 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13258 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14449 1
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 734 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4807 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7373 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25590 1
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 160 2
MERA VoIP Transit Softswitch - MVTS 39 2
МегаФон - Nexign CBSS - Nexign Converged BSS 5 1
МегаФон - Nexign NMS - Nexign Network Monetisation Suite 3 1
Nokia Alcatel-Lucent CDMA 6 1
ИКС - Гарда Предприятие - DLP-система 32 1
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 467 1
ESET NOD32 Smart Security Business Edition 144 1
Microsoft Windows 2000 8664 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1059 1
МФИ Софт - SIMBoxБарьер АПК 2 1
Huawei SmartAX - Huawei Terabit GPON SmartAX 5 1
ИКС - Гарда DBF - Гарда БД 46 1
МФИ Софт - РТУ сервисная платформа - РТУ-комплекс 18 1
Каримов Ислам 95 10
Каримова Гульнара 92 9
Ахмедов Бекзод 38 5
Авакян Гаянэ 51 3
Щуков Дмитрий 5 2
Nuberg Lars - Нуберг Ларс 28 2
Даутов Радик 16 2
Kivisaari Tero - Кивисаари Теро 25 2
Мадумаров Рустам 24 2
Vanderplaetse Johan - Вандерплаетсе Йохан 28 1
Гулидин Андрей 12 1
Бахронов Алиёр 1 1
Усманов Алишер 302 1
Иванов Александр 103 1
Бабаев Кирилл 56 1
Заболотный Игорь 45 1
Корсаков Анатолий 10 1
Брюквин Юрий 299 1
Зобнина Маргарита 54 1
Шатиков Александр 19 1
Брагинский Андрей 23 1
Александрова Анна 23 1
Lunder Jo - Лундер Джо 69 1
Алимов Темирмалик 12 1
Солдатенков Сергей 161 1
Зуфаров Алишер 1 1
Ахмедов Бехзод 5 1
Абдурасулов Бахтиёр 1 1
Кузьменко Валерия 62 1
Котов Виталий 41 1
Салибаев Хабибулло 1 1
Махмудов Махсум 1 1
Чураев Николай 14 1
Румянцева Ольга 62 1
Solan Jacob - Солан Якоб 1 1
Цариковский Андрей 22 1
Евтушенков Владимир 210 1
Махатов Бахром 1 1
Остроухова Юлия 30 1
Голосной Евгений 22 1
Узбекистан - Республика 1837 43
Россия - РФ - Российская федерация 153594 31
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53027 15
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент - Ташкентская агломерация 271 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14388 12
Швеция - Королевство 3659 8
Азия - Азиатский регион 5690 7
Таджикистан - Республика 898 6
Туркмения - Туркменистан 441 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17853 5
Финляндия - Финляндская Республика 3643 5
Украина 7738 4
Европа 24531 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13488 4
Южная Корея - Республика 6798 4
Казахстан - Республика 5739 3
Норвегия - Королевство 1825 3
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1337 3
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 282 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45092 3
Германия - Федеративная Республика 12865 3
Америка - Американский регион 2181 2
Франция - Французская Республика 7945 2
Нидерланды - Амстердам 613 2
Великобритания - Лондон 2399 2
Евразия - Евразийский континент 623 2
Грузия 1276 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1065 2
Молдавия - Республика Молдова 719 2
Европа Западная 1487 2
Египет - Арабская Республика 1039 2
Япония 13441 2
Турция - Турецкая республика 2458 2
Беларусь - Белоруссия 5960 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2519 2
Узбекистан - Самарканд - Самаркандская агломерация 42 2
Туркмения - Ашхабад 23 2
Греция - Греческая Республика 992 2
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 401 2
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 831 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54054 17
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17117 12
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3651 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50424 6
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1855 5
Приватизация - форма преобразования собственности 534 5
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5950 4
Финансовые показатели - Financial indicators 2640 3
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 657 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3742 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19909 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31214 2
Аренда 2549 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7232 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5928 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8190 2
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1242 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 766 1
Узбекистан - Сотовый рынок 1 1
Технологическая нейтральность - комплекс законодательных и организационных мер развития свободного конкурентного ИТ-рынка в интересах потребителей 47 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 752 1
Федеральный закон 273-ФЗ - Об образовании 274 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5248 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1319 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 678 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6147 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10487 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6544 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7721 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6262 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6438 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10380 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8840 1
Ислам - мусульманская религия - монотеистическая авраамическая религия 197 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2261 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 785 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3150 1
Опцион 102 1
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 307 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4845 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 887 7
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11369 5
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1056 3
WikiLeaks 120 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5986 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 652 1
Virus Bulletin 33 1
FT - Financial Times 1243 1
УзМетроном - UzMetronom 5 1
Analysys Mason - Mason Communications 27 1
Рустелеком ТК 304 1
AV-Comparatives 26 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8309 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 247 1
ТЭИС - Ташкентский электротехнический институт связи 7 1
Академия государственного управления при Президенте Республики Узбекистан - Академия государственного и общественного строительства - АГОС 1 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7645 2
