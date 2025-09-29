Российские коммуникационные сервисы выходят на рынок Узбекистана

Оператор телекоммуникационных услуг Uztelecom и российский разработчик решений для корпоративных коммуникаций IVA Technologies подписали меморандум о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители IVA Technologies.

Стороны договорились о запуске пилотных проектов в инфраструктуре Uztelecom, включая внедрение единой платформы для корпоративных коммуникаций. Технологическое партнерство охватывает как on-premise, так и облачные форматы внедрения и направлено на поддержку долгосрочной стратегии цифровизации региона.

Максим Смирнов, заместитель генерального директора IVA Technologies: «Uztelecom — крупнейший оператор Узбекистана, которому доверяют более 12 млн пользователей. То, что именно такой стратегический партнёр выбрал IVA Technologies — важное подтверждение конкурентоспособности и зрелости российских продуктов. Это сотрудничество позволит IVA Technologies усилить стратегию по выходу на международные рынки, а Uztelecom — расширить свой портфель цифровых решений. Мы уверены, что совместные проекты с Uztelecom создадут новый уровень цифровых коммуникаций для государственных структур и бизнеса Узбекистана, открывая новые возможности для делового взаимодействия».

Комментарий заместителя председателя правления по коммерческим вопросам Uztelecom Жавлона Исламова: «Мы видим в сотрудничестве с IVA Technologies значительный потенциал для развития национальной экосистемы цифровых решений. Совместные проекты позволят расширить спектр продуктов для корпоративных коммуникаций, доступных бизнесу и государственным организациям Узбекистана, способствуя ускорению цифровой трансформации и формированию современного ИТ-ландшафта региона».

IVA Technologies имеет опыт сотрудничества с крупнейшими телекоммуникационными операторами России и Республики Беларусь. Решения компании внедрены в инфраструктуру национальных операторов и обеспечивают надежные корпоративные коммуникации для государственных структур и коммерческих организаций.