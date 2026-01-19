Разделы

Смирнов Максим


СОБЫТИЯ


19.01.2026 Центральный университет и «Лаборатория Касперского» подготовят сборную России к Международной олимпиаде по кибербезопасности 1
11.11.2025 Мобильное приложение Росреестра стало доступно на всех основных платформах 1
10.10.2025 «Росатом» оснастил нижегородские мосты интеллектуальной системой безопасности 1
29.09.2025 Российские коммуникационные сервисы выходят на рынок Узбекистана 1
23.09.2025 IVA Technologies и Российско-китайский центр цифровой экономики договорились о сотрудничестве 1
09.09.2025 «Норбит» автоматизирует хранение данных для Hoff 1
30.06.2025 Росреестр с 2024 г. добился блокировки 130 сайтов-двойников, осуществлявших незаконный оборот сведений из ЕГРН 1
27.06.2025 Сборная России завоевала серебро на первой Международной олимпиаде по кибербезопасности в Сингапуре 1
09.06.2025 IVA Technologies расширяет сотрудничество со странами Латинской Америки 1
06.06.2025 Московская торгово-промышленная палата и IVA Technologies заключили соглашение о сотрудничестве 1
30.04.2025 Выручка топ-20 игроков рынка ВКС за год увеличилась на 40% 1
30.04.2025 Количество ВКС на основе ИИ в ближайшие три года вырастет в три раза 1
29.04.2025 IVA MCU объединила более 3 тыс. сотрудников лизинговой компании «Европлан» 1
24.04.2025 Росреестр запустил мобильное приложение для граждан и профессиональных участников рынка недвижимости 1
07.03.2025 Российское ПО появится на рынках стран Юго-Восточной Азии, Персидского Залива и Африки 1
06.03.2025 IVA Technologies и «Даком М» подписали меморандум о сотрудничестве 1
25.02.2025 Отрасль ожидает скорого возвращения Intel, Samsung, Dell и Cisco. Это поставит под угрозу развитие российского ИТ-рынка 1
05.02.2025 30% российских компаний планируют увеличить инвестиции в развитие big data проектов 1
09.12.2024 Вся линейка IP-телефонов IVA Technologies подтвердила статус ТОРП 1
02.12.2024 Управление торговлей: от Excel до искусственного интеллекта 2
05.11.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2024 Осталось меньше недели до CNews FORUM. Успейте подать заявку 1
29.10.2024 На CNews FORUM 2024 глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли 1
23.10.2024 Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку 1
16.10.2024 Сотни экспертов по ИТ в промышленности соберутся на CNews FORUM 2024 1
08.10.2024 Остается месяц до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
03.10.2024 Глава Минцифры России Максут Шадаев даст ответы на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2024 1
26.09.2024 Сотни экспертов банковских ИТ соберутся на CNews FORUM 2024 1
14.05.2024 IVA Technologies и Merlion подписали соглашение о дистрибуции 1
28.11.2023 В России бешено дорожает ПО. Цены растут как на дрожжах, и прогнозы неутешительные 1
14.08.2023 Росреестр и «Вконтакте» приняли меры по блокировке объявлений о продаже выписок из ЕГРН 1
18.04.2023 Как расставить приоритеты при миграции на отечественное ПО 1
28.03.2023 Конференция CNews «Импортозамещение 2023» состоится 4 апреля 1
15.03.2023 Конференция CNews «Импортозамещение 2023» состоится 4 апреля 1
19.12.2022 Минстрой России перешел на отечественные системы ВКС и АТС 1
13.12.2022 Услуги Росреестра для саморегулируемых организаций доступны на «Госуслугах» 1
06.12.2022 Росреестр и «Яндекс услуги» приняли меры по пресечению незаконного оборота выписок из ЕГРН 1
14.09.2022 IVA Technologies продлевает программу «Бесплатная отечественная платформа ВКС IVA MCU для поддержки российских компаний» 1
26.08.2022 Знаменитый производитель клавиатур, мышей и веб-камер уходит из России, уволив персонал 1
26.08.2022 Росреестр и «Авито» приняли меры по пресечению продажи выписок из ЕГРН 1

Публикаций - 62, упоминаний - 64

Смирнов Максим и организации, системы, технологии, персоны:

IVA Technologies - ИВА - ИВКС 320 26
Hoff Tech - Хофф Тех 45 11
9060 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14413 10
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 199 9
Скала^р - ранее InterLab IBS 251 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9218 9
Diasoft - Диасофт 1039 9
R-Vision - Р-Вижн 219 9
Северсталь Инфоком 94 8
Терн ГК - Tern Group 78 8
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 104 8
Innovative People - Инновейтив Пипл 51 8
ФинГрад - FinGrad 48 8
Сбер - СберБизнес Софт 89 8
AutoFAQ - ДипХакЛаб 40 8
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 115 8
Аусферр ИТЦ 44 8
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 536 8
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1524 8
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2089 8
Ланит Интеграция 212 8
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 653 8
Polymedia - Полимедиа 156 8
Газинформсервис - ГИС 419 8
Ростелеком 10369 7
МегаФон 9991 6
Microsoft Corporation 25289 6
Oracle Corporation 6888 6
РСХБ Интех - RSHB Intech 82 5
Сбер - ТОТ - Технологии Отраслевой Трансформации - СберАналитика 47 5
Picvario - Пикварио 19 5
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 397 5
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 363 5
Softline - Sl Soft - Сл Софт 308 4
SAP SE 5447 4
IBM - International Business Machines Corp 9561 4
TerraLink - ТерраЛинк 289 4
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 53 3
Мобиус технологии - МобиусТех - Mobius Tech 36 3
РЖД - Российские железные дороги 2010 10
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 537 10
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 136 10
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 118 9
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver Group - Люкс трейд - торговая сеть 70 9
Sokolov - Лакса Трейдинг 80 9
Finn Flare - ФФ Стайл 46 9
Hansa - Ханса 114 9
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 59 9
Кофемания 70 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8256 9
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 176 9
Алроса АК - Алмазы России — Саха 266 9
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 514 9
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 348 9
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 275 9
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 85 9
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 52 8
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 63 8
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Orbita Capital Partners - Орбита Капитал Партнерз 17 8
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 8
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 37 8
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 57 8
Cotton Club - Коттон Клаб 28 8
ID Finance - IDF Eurasia - Свой банк - Газнефтьбанк 31 8
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 46 8
Savina Legal - Савина Лигал 15 8
Центр Горизонтального Бурения - ЦГБ 27 8
НАМИ - Автозавод Санкт-Петербург - Nissan Russia - Ниссан Россия - Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус - Nissan Motors Manufacturing Rus - Лада Санкт-Петербург 46 8
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 672 8
ВТБ - Почта Банк 504 8
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 293 8
Альфа-Банк 1879 8
ОМК - Объединенная металлургическая компания 221 8
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 8
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 567 8
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 574 8
ФосАгро 153 8
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 221 8
Альфа-Капитал УК 139 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12943 14
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2010 13
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2187 10
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1278 9
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1905 8
Федеральное казначейство России 1879 8
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2740 7
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 127 6
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1678 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3551 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2821 6
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 351 6
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 370 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5282 3
Росреестр - ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 141 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3478 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6316 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1472 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 441 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1454 2
Петербургский метрополитен ГУП 144 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 364 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 154 1
Генпрокуратура РФ - Прокуратура субъекта Российской Федерации 78 1
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 88 1
Росреестр - Управления федеральной регистрационной службы 76 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 1
Судебная власть - Judicial power 2410 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 183 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3392 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3132 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3470 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4977 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5268 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3115 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2089 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 350 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 554 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 435 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 388 2
Apache Software Foundation - ASF 222 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 99 1
ФОСТАС - Фонд поддержки системного проектирования, стандартизации и управления проектами 13 1
Ассоциация предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга 15 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 742 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73557 35
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57454 30
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23211 29
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8931 26
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7106 19
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18430 16
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31879 15
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23040 15
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3410 13
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7310 13
ВКС - MCU - Multipoint Control Unit - Аппаратно-программное устройство для объединения аудио- и видеоконференции в многоточечный режим 194 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34040 12
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 12
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7641 11
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17168 10
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4573 10
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2417 10
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5888 10
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 599 9
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 855 9
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 9
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 993 9
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11475 9
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3356 9
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13019 9
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1349 8
Налогообложение - Налоговый мониторинг - Налоговый контроль 219 8
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1224 8
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4691 8
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1130 8
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5403 8
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 623 8
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8474 8
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 188 8
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13327 7
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8185 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26103 7
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 7
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8139 6
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 632 6
IVA Technologies - IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 109 14
Бизнес Технологии - Global-ERP 86 10
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 353 9
Протек - Здравсити 28 9
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 109 9
Новые облачные технологии - МойОфис 903 9
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 416 9
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 928 9
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 82 8
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 261 8
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 60 8
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 79 8
НКТ - Р7-графика 46 8
Аусферр ИТЦ - AF MDM 41 8
НКТ - Р7-Офис 483 8
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 335 7
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 873 7
IVA Technologies - IVA Connect 39 6
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 57 5
RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 5
БИС - ITQuick - Jumse 51 5
Сбер - Sberworks 6 5
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2060 4
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 424 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5881 4
IVA Technologies - IVA UC - IVA R - платформа унифицированных коммуникаций 13 3
Google Android 14753 3
Oeacle SOA Suite - Oracle SOA Cloud 55 2
HCL WebSphere - IBM WebSphere 532 2
Яндекс.Услуги 25 2
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 2
ITG - ITglobal.com - vStack HCP - ВиСтэк РУС 129 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1547 2
VK RuStore - Рустор 519 2
IVA Technologies - IVA CS - IVA Communications Server - сервер корпоративной телефонии - VoIP-шлюз телефонии 11 2
IVA Technologies - IVA Advanced - IVA Video - серия IP-телефонов 4 2
IVA Technologies - IVA EXT - серия IP-телефонов 2 2
Apple iOS 8289 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3446 2
Microsoft Windows 16389 2
Шадаев Максут 1155 10
Клявин Владимир 51 9
Павлов Вадим 21 9
Урусов Виктор 150 9
Смирнов Вячеслав 43 9
Глухов Иван 29 9
Бахтин Дмитрий 17 9
Пирогова Ирина 31 9
Рябов Владимир 15 9
Аникин Дмитрий 65 9
Ванюшкин Дмитрий 13 9
Желтухин Вадим 67 9
Кудашев Михаил 42 9
Кирпо Александр 9 9
Пунин Андрей 14 9
Суровец Дмитрий 101 9
Глазков Александр 149 9
Нестеров Алексей 172 9
Галкин Николай 121 9
Цыганков Дмитрий 38 9
Кузнецов Евгений 55 8
Новикова Елена 104 8
Ульянов Николай 162 8
Теплицкий Дмитрий 88 8
Киселев Сергей 69 8
Погорелова-Триппель Наталья 28 8
Воронин Павел 182 8
Аветисян Арутюн 41 8
Петухов Антон 62 8
Карпунин Алексей 50 8
Ермаков Николай 17 8
Нальский Максим 51 8
Врацкий Андрей 166 8
Заянц Илья 56 8
Соловьев Виталий 52 8
Джабиев Георгий 54 8
Лежнев Федор 44 8
Сарычев Максим 13 8
Кибалко Кирилл 42 8
Лобанов Максим 49 8
Россия - РФ - Российская федерация 157735 48
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45950 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18305 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53516 3
Казахстан - Республика 5821 3
Земля - планета Солнечной системы 10681 3
Беларусь - Белоруссия 6055 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14521 3
Украина 7802 3
Россия - ЦФО - Тульская область 1302 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18710 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3402 2
Узбекистан - Республика 1879 2
Америка Латинская 1887 2
Малайзия 900 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1678 1
Россия - ЦФО - Московская область - Истринский район - Истра 61 1
Шри-Ланка - Демократическая Социалистическая Республика 126 1
Гвинея-Бисау - Республика 10 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Энгельс 125 1
Украина - Запорожская область 119 1
Экваториальная Гвинея - Республика 8 1
Европа 24657 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3234 1
Азия - Азиатский регион 5754 1
Япония 13557 1
Дания - Королевство 1318 1
Швеция - Королевство 3718 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8179 1
Сингапур - Республика 1910 1
Индия - Bharat 5713 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3293 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3597 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1361 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1370 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1008 1
Канада 4989 1
Израиль 2785 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2542 1
Германия - Федеративная Республика 12947 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 31
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10377 20
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51313 18
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6266 15
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5321 12
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 11
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15198 10
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 438 9
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 484 9
Экономический эффект 1217 8
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6337 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 8
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1426 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 8
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4939 8
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 7
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8143 6
Энергетика - Energy - Energetically 5528 6
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11779 6
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3181 6
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4335 5
Образование в России 2560 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5887 4
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7294 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4914 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8539 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3773 4
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4419 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5293 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3390 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7596 3
Импортозамещение - параллельный импорт 566 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4258 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1754 2
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1075 2
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1253 2
Федеральный закон 218-ФЗ - О государственной регистрации недвижимости 22 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11421 1
Ведомости 1268 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8405 11
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 75 8
Gartner - Гартнер 3615 4
Forrester Research 828 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 1
Gartner - Burton Group 17 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 1
РАН - Российская академия наук 2021 8
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 203 8
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 39 1
ТулГУ - Тульский государственный университет - Тульский государственный политехнический университет 16 1
Т-Банк - Тинькофф - Центральный университет 23 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1281 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 575 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 424 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 672 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1223 9
CNews AWARDS - награда 556 9
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 90 8
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2140 2
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 37 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2590 1
ИнфоКом 118 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 116 1
Capture the Flag - CTF 54 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
