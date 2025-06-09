IVA Technologies расширяет сотрудничество со странами Латинской Америки

Заместитель генерального директора IVA Technologies Максим Смирнов заключил стратегическое соглашение с кубинским предприятием в сфере информационных технологий ETI, направленное на расширение присутствия продуктов компании на рынках Латинской Америки. Подписание соглашения состоялось при участии министра связи Кубы Майры Аревич Марин. Об этом CNews сообщили представители IVA Technologies.

ETI – дочерняя компания государственного концерна биотехнологической и фармацевтической промышленности BioCubaFarma, которая специализируется на предоставлении услуг в сфере кибербезопасности, облачной ИТ-инфраструктуры, разработке ПО и сервисов ЦОД-центров.

Партнерство между компаниями в сфере информационных технологий направлено на развитие и внедрение в латиноамериканском регионе современных решений, способствующих корпоративным коммуникациям. В рамках сотрудничества запланировано проведение серии мероприятий для обмена информацией о ключевых продуктах компании IVA Technologies, а также для обучения и подготовки специалистов ETI по использованию решений российского разработчика.

Генеральный директор IVA Technologies Максим Смирнов: «Латинская Америка является перспективным рынком для внедрения инновационных решений IVA Technologies. Здесь наблюдается растущий спрос на системы, обеспечивающие безопасность коммуникаций и защиту конфиденциальной информации. Заключение соглашения с кубинским предприятием информационных технологий ETI является одним из этапов в реализации международной стратегии компании. Это сотрудничество открывает новые горизонты для обеих сторон, предоставляя уникальные возможности для обмена опытом и технологиями».