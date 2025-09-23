Разделы

IVA Technologies ИВА ИВКС

IVA Technologies - ИВА - ИВКС

IVA Technologies (ООО «ИВКС») – российский производитель инновационных ИТ-решений для построения современной цифровой инфраструктуры. Образована в 2017 году. Флагманским решением IVA Technologies является программный сервер видеоконференцсвязи IVA MCU с функционалом унифицированных коммуникаций, предназначенный для полноценного защищенного взаимодействия через ВКС и мессенджер IVA Connect. Система обладает  запасом масштабируемости и не требовательна к каналам связи и производительности оконечных устройств, которыми могут быть как ПК, так планшеты или смартфоны.

Среди других разработок IVA Technologies – IP-телефоны IVA, система автоматического распознавания лиц IVA CV,  мобильный радиокомплекс беспроводной подводной связи IVA S/W, а также тензорный процессор IVA TPU для ускоренного расчета нейронных сетей.

 

 

"IPO и драйверы роста для бизнеса"  Станислав Иодковский, Генеральный директор IVA Technologies, CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров 19 июня 2024, Москва

Всего 3 дела, на cумму 6 356 741 ₽*

Судебные дела (3) на сумму 6 356 741 ₽*
в качестве истца (2) на сумму 6 320 865 ₽*
в качестве ответчика (1) на сумму 35 876 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


23.09.2025 IVA Technologies и Российско-китайский центр цифровой экономики договорились о сотрудничестве

Российский разработчик корпоративных коммуникаций IVA Technologies и Российско-китайский научно-исследовательский центр цифровой экономики (РКЦ
16.09.2025 InfoWatch Traffic Monitor совместима с ВКС-системой IVA MCU

ГК InfoWatch и IVA Technologies подтвердили успешное прохождение испытаний и совместимость своих решений: DL
11.09.2025 IVA Technologies и «Группа Астра» подтвердили совместимость IVA MCU и Astra Linux SE

Компании IVA Technologies, разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций, и «Группа Астра», россий
04.09.2025 Каждый пятый педагог внедряет новые цифровые инструменты в образовательный процесс

К началу нового учебного года компания IVA Technologies представила исследование об инструментах вовлечения во время онлайн-занятий.
22.08.2025 IVA Technologies выпустила обновленную версию сервиса распознавания речи IVA Terra 2.0

Компания IVA Technologies представила новую версию сервиса распознавания речи на базе искусственного и
18.08.2025 Платформа для бизнес-коммуникаций IVA One 1.0 стала доступна для внедрения

Компания IVA Technologies представила коммерческий релиз платформы IVA One — российского решения для б
15.08.2025 Платформа виртуализации рабочих мест Space VDI совместима с сервером ВКС IVA MCU

Компании «Даком М» и IVA Technologies подтвердили полную совместимость своих программных продуктов. В результате и
07.08.2025 Совладелец российского «убийцы» Zoom вышел из бизнеса. Его пакет стоит миллиарды

Изменения среди акционеров IVA Technologies Совладелец IVA Technologies, российского разработчика решений для уни
05.08.2025 IVA Technologies представила IVA MCU 25.0
01.08.2025 Видеотерминалы IVA Technologies включены в реестр ТОРП Минпромторга России

Компания IVA Technologies сообщила о включении видеотерминалов IVA Largo и IVA Room (разработанные доч
30.07.2025 IVA Technologies начала сотрудничество с лабораторией безопасного искусственного интеллекта AIRI-МТУСИ

Российский разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций IVA Technologies и лаборатория безопасного искусственного интеллекта AIRI-МТУСИ договорились

22.07.2025 ФТИ и IVA Technologies объявили о стратегическом партнерстве

ие инвестиции «ФТИ», специализирующаяся на инвестициях в быстрорастущие технологические компании, и IVA Technologies, один из лидеров российского ИТ-рынка и разработчик экосистемы корпоративных
27.06.2025 IVA One – лауреат премии «Инновация года» CNews

ния в области внедрения и развития ИТ-технологий. Единая платформа IVA One, разработанная компанией IVA Technologies, была отмечена наградой «Инновация года в корпоративных коммуникациях». IVA

11.06.2025 Платформы IVA One и IVA MCU совместимы с решениями для защиты веб-приложений «Вебмониторэкс»

их атак и устойчивость систем при высоких нагрузках. Результаты подтвердили, что интеграция решений IVA Technologies с платформой «Вебмониторэкс» (включает продукты «ПроWAF» и «ПроAPI») возможн
09.06.2025 IVA Technologies расширяет сотрудничество со странами Латинской Америки

Заместитель генерального директора IVA Technologies Максим Смирнов заключил стратегическое соглашение с кубинским предприятием в
06.06.2025 МТУСИ и IVA Technologies объединяют усилия для подготовки высококвалифицированных кадров для ИТ-отрасли

связи и информатики (МТУСИ) и ведущий российский разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций IVA Technologies договорились о сотрудничестве в области подготовки высококвалифицированных с
06.06.2025 Московская торгово-промышленная палата и IVA Technologies заключили соглашение о сотрудничестве

Московская торгово-промышленная палата (МТПП) и IVA Technologies заключили соглашение о сотрудничестве. Соглашение подписали вице-президент п
05.06.2025 «Аквариус», IVA Technologies и «Группа Астра» создадут российский ПАК для цифрового рабочего места

ГК «Аквариус», IVA Technologies и «Группа Астра» подписали соглашение о создании линейки программно-аппаратн
05.06.2025 В России внедрят технологию распознавания дипфейков в решениях для видеоконференцсвязи

Российский разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций IVA Technologies и компания в области распознавания лиц VisionLabs договорились о внедрении ц
04.06.2025 АЛРОСА и IVA Technologies заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве

Алмазодобывающая компания АЛРОСА и российский разработчик IVA Technologies объявили о сотрудничестве с целью повышения уровня технологической независим
02.06.2025 «ТрансТелеКом» и IVA Technologies заключили соглашение о сотрудничестве в области развития коммуникационных сервисов с использованием искусственного интеллекта

«ТрансТелеКом» и IVA Technologies заключили соглашение о сотрудничестве для внедрения инновационных решений с

22.05.2025 IVA Technologies объявляет о выпуске новой версии программного пограничного контроллера сессий — IVA SBC 9.0

Компания IVA Technologies объявляет о выпуске новой версии программного пограничного контроллера сесси
19.05.2025 IVA Technologies и Ideco подтвердили совместимость своих решений

Российские компании — разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций IVA Technologies и производитель решений информационной безопасности Ideco — успешно завершил
16.05.2025 Релиз сервера видеоконференцсвязи IVA MCU 24.0

Компания IVA Technologies объявляет о выпуске новой версии сервера профессиональной видеоконференцсвяз
29.04.2025 IVA MCU объединила более 3 тыс. сотрудников лизинговой компании «Европлан»

Компания IVA Technologies реализовала проект по созданию единой коммуникационной среды для крупнейшей

03.04.2025 ПАО «ИВА» публикует финансовые результаты по МСФО за 2024 г.: выручка увеличилась на 36%, рентабельность по EBITDA составила 70%

одукт компании – платформу для видеоконференций (ВКС) IVA MCU. Об этом CNews сообщили представители IVA Technologies. Доля продаж новых продуктов экосистемы (без учета IVA MCU) выросла на 10 п.
20.03.2025 IVA MCU сегодня и завтра: как российская платформа видеконференцсвязи изменилась за год и что ждет ее впереди

аппаратные терминалы таких вендоров, как Polycom, Cisco и Avaya и др, а также аппаратных терминалов IVA Technologies. Основное отличие IVA MCU — это его «всеядность», которая позволяет подключа
07.03.2025 Российское ПО появится на рынках стран Юго-Восточной Азии, Персидского Залива и Африки

айшие два года собирается открыть представительства во Вьетнаме, Индонезии и Узбекистане. В 2025 г. IVA Technologies откроет представительство в Малайзии. К 2028 г. в планах разработчика расшир
07.03.2025 Платформа веб-коммуникаций IVA Technologies введена в промышленную эксплуатацию в ОАО «РЖД»

ностью адаптированную под масштабную инфраструктуру ОАО «РЖД». Об этом CNews сообщили представители IVA Technologies. Внедрение платформы длилось год, в течение которого была проведена интеграц
06.03.2025 IVA Technologies и «Даком М» подписали меморандум о сотрудничестве

Компании IVA Technologies и «Даком М» подписали меморандум, направленный на развитие долгосрочных и вз
06.03.2025 Сервер профессиональной видеоконференцсвязи IVA MCU внедрен в «Транснефти»

Компания IVA Technologies объявила об успешном завершении внедрения ВКС IVA MCU в «Транснефти». Проект
28.02.2025 Выручка ПАО «ИВА» в 2024 году увеличилась на 36% по сравнению с предыдущим годом и составила 3,33 млрд рублей

данный момент составляют ИТ-специалисты и инженеры-разработчики. Комментарий генерального директора IVA Technologies Станислава Иодковского: «Финансовые и операционные результаты IVA Technol
18.02.2025 Система распознавания речи IVA Terra включена в реестр российского ПО

Программный комплекс IVA Terra компании IVA Technologies включен в реестр российского программного обеспечения 12 февраля 2025 г.. Пр
29.01.2025 Коммуникационная платформа IVA One включена в реестр российского ПО

Компания IVA Technologies объявляет о включении платформы для бизнес-коммуникаций IVA One в Единый рее
16.01.2025 IVA Technologies выпустила новую версию IVA Largo

Компания IVA Technologies объявила о выпуске новой версии программного обеспечения видеотерминала для участия в индивидуальных и групповых видеоконференциях — IVA Largo 4.0. Она сочетает в себе улучшенн
24.12.2024 IVA Technologies создала интеллектуальный онлайн-переводчик для бизнеса

ктронная коммерция, туризм, здравоохранение и образование. Новый интеллектуальный онлайн-переводчик IVA Technologies запускается нажатием одной кнопки после старта видеоконференции и выполняет

24.12.2024 IVA Technologies создала интеллектуальный онлайн-переводчик для бизнеса

из таких сфер как: электронная коммерция, туризм, здравоохранение и образование. Онлайн-переводчик IVA Technologies запускается нажатием одной кнопки Новый интеллектуальный онлайн-переводчик <
09.12.2024 Вся линейка IP-телефонов IVA Technologies подтвердила статус ТОРП

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации подтвердило присвоение IP-телефонам IVA Technologies статуса телекоммуникационного оборудования российского происхождения на 2025
29.11.2024 В топ-3 рейтинга ВКС Market.CNews попали две платформы IVA Technologies

ность, пользовательскую базу, цену и дополнительные опции. В тройку лидеров вошли сразу два решения IVA Technologies: на первом месте – ВКС IVA MCU, на третьем – облачный сервис для онлайн-комм
18.11.2024 Вышла новая версия платформы видеоконференций IVA MCU

Компания IVA Technologies, разработчик корпоративных коммуникационных решений в России, представила но

IVA Technologies и организации, системы, технологии, персоны:

ХайТэк - Hi-Tech 225 43
Microsoft Corporation 25236 41
TrueConf - ТруКонф 428 39
Cisco Systems 5222 36
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3304 35
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2482 35
МТС Линк - Vinteo - Винтео - АльтерСвязь 108 32
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4523 29
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1083 28
Ростех - Автоматика Концерн 1744 27
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 26
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 500 25
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 131 25
Unlimited Production - Анлимитед Продакшен 86 24
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 396 23
8983 23
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 647 22
Naumen - Наумен 684 22
Diasoft - Диасофт 1021 22
SimbirSoft - СимбирСофт 104 19
Ростелеком 10306 19
Yandex - Яндекс 8434 19
Сател 163 18
Лаб СП - Лаборатория систем автоматизации процессов 42 18
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 136 17
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 170 17
Газпром ЦПС 33 17
Google LLC 12255 15
Лента - Лента Тех - Lenta Tech 39 15
VideoMost - ВидеоМост 280 15
Примо РПА 16 14
Telegram Group 2571 14
Ред Софт - Red Soft 995 14
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5276 13
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 789 13
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 490 11
МСК Групп - Даком М - Даком Сервис 118 11
VK - Mail.ru Group 3532 11
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1219 11
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 273 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 31
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 28
Лента - Сеть розничной торговли 2267 21
Почта России ПАО 2245 20
Газпром нефть 670 20
ПСБ - Промсвязьбанк 901 20
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 81 17
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 82 17
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 500 17
Газпром ПАО 1416 16
РЖД - Российские железные дороги 2001 14
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 560 14
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1791 12
ГПБ - Газпромбанк 1174 12
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1460 9
МКБ - Московский кредитный банк 618 8
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 245 7
РусГидро ПАО - ГидроОГК 347 7
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 401 6
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 197 5
Транснефть 322 4
Силовые машины 142 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1640 4
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 564 4
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 175 4
Русагро Группа Компаний 339 4
Unilever - Юнилевер Русь 163 3
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 348 3
Альфа-Капитал УК 138 3
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 208 3
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания 54 3
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 171 3
Агроэко ГК 42 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
Синара Банк - ДелоБанк 66 3
О2О - Performance Group - Здоровая Еда 23 3
Polylog - Агентство Полилог 22 3
G-Group - Джи-групп - UD Group - Юнайт-Девелопмент Групп 18 3
ИЗТТ - Ижевский завод тепловой техники 22 3
ЭБР ЮК - ЭБР Юридическая компания - EBR Law company 59 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 63
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 31
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 24
Федеральное казначейство России 1879 20
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 14
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 13
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2161 12
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2728 12
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 11
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 10
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 9
МИК - Московский инновационный кластер 166 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3528 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 7
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 362 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2002 6
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 5
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 308 4
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 75 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1409 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1902 4
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 346 4
Фонд Росконгресс 23 3
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 35 3
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 178 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1468 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1453 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2812 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 3
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 122 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 89 2
Судебная власть - Judicial power 2412 2
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 546 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 752 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 13
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 12
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 99 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 384 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 356 3
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 51 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 210 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 161 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 244 1
OWASP - Open Web Application Security Project 118 1
Apache Software Foundation - ASF 221 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 21 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 54 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
ГосИнформСистемы 155 1
Ассоциация предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга 15 1
РАСПП - Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей 13 1
СПЦП - Совет профессионалов по цепям поставок 2 1
ASME - American Society of Mechanical Engineers - Американское общество инженеров-механиков 9 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 256 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1047 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 204
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8904 201
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 177
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 130
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 111
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8454 99
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 88
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 86
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 73
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 64
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7098 61
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2637 60
ВКС - MCU - Multipoint Control Unit - Аппаратно-программное устройство для объединения аудио- и видеоконференции в многоточечный режим 194 55
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8457 51
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 47
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21820 47
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5635 40
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 39
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 38
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 35
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8174 34
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11458 33
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13325 32
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25700 30
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13338 30
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6910 28
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12339 27
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13062 27
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 27
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 999 27
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12376 26
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7630 26
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2241 24
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12728 23
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12326 23
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12265 23
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25543 23
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4090 23
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5592 21
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6687 21
IVA Technologies - IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 108 99
Microsoft Teams - MS Teams 618 36
IVA Technologies - IVA Connect 38 34
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 136 29
IVA Technologies - IVA AVES ЗВКС - Защищенная система для удаленных конференций 46 28
IVA Technologies - IVA One 32 26
Linux OS 10896 25
IVA Technologies - IVA Largo - Видеотерминал 28 23
Microsoft Windows 16327 23
Google Android 14679 22
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 861 22
ХайТэк - ВКурсе 22 21
Apple iOS 8242 21
IVA Technologies - IVA Room - линейка IP-телефонов, видеотерминалы 20 20
Новые облачные технологии - МойОфис 891 19
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2053 15
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 653 15
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 251 14
IVA Technologies - IVA GPT 14 14
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1414 13
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2105 13
IVA Technologies - IVA UC - IVA R - платформа унифицированных коммуникаций 13 12
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1303 12
IVA Technologies - IVA CS - IVA Communications Server - сервер корпоративной телефонии - VoIP-шлюз телефонии 11 11
СКБ Контур - Контур.Фокус 1214 11
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 69 10
IVA Technologies - IVA Terra 12 10
НКТ - Р7-Офис 478 10
Apple macOS 2248 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 9
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1211 9
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - VeiL ECP - VeiL Enterprise Cloud Platform 48 8
VK Teams 80 8
FreePik 1435 8
IVA Technologies - IVA SBС - пограничный контроллер сессий 9 8
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS Cloud Platform 43 8
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 178 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 616 8
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5181 8
IVA Technologies - IVA TPU - тензорный процессор 8 7
Иодковский Станислав 100 97
Смирнов Максим 61 26
Панченко Иван 172 23
Петров Виктор 28 23
Врацкий Андрей 165 21
Харитонов Дмитрий 71 20
Сергеев Сергей 161 18
Чудинов Дмитрий 69 18
Артюхов Сергей 62 18
Албычев Александр 168 17
Федоров Алексей 128 17
Качанов Олег 120 17
Мельникова Алиса 96 17
Шпак Василий 263 17
Белов Алексей 26 17
Шенберг Дмитрий 21 17
Безбогов Сергей 60 17
Галеев Сергей 36 17
Гулевич Руслан 32 17
Сологуб Денис 75 17
Деверилин Павел 34 17
Филимонов Антон 21 17
Мейнцер Антон 20 17
Кузякина Анна 28 17
Толокнов Андрей 31 17
Бессарабенко Александр 22 17
Фогельсон Виктор 44 17
Глазков Александр 148 17
Иванов Михаил 110 14
Винокуров Евгений 16 14
Попов Борис 24 12
Кабанов Владимир 178 11
Одинцов Дмитрий 118 9
Ивенев Николай 14 9
Шадаев Максут 1146 9
Черных Сергей 16 8
Карасев Алексей 15 8
Телевинов Сергей 29 8
Абдрахманов Рустам 35 7
Гуральник Павел 27 7
Россия - РФ - Российская федерация 156831 260
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 38
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 31
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 23
Африка - Африканский регион 3570 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 11
Ближний Восток 3030 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 9
Беларусь - Белоруссия 6023 8
Украина 7793 8
Америка Латинская 1880 8
Европа 24634 8
Индия - Bharat 5697 8
Казахстан - Республика 5792 7
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1181 7
Азия - Азиатский регион 5748 6
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1567 6
Турция - Турецкая республика 2486 5
Россия - ПФО - Нижегородская область 2099 5
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1149 5
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3255 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3593 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3355 4
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1703 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 4
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 616 4
Россия - ЮФО - Ростовская область 1668 3
Узбекистан - Республика 1869 3
Грузия 1282 3
Новая Зеландия 731 3
Земля - планета Солнечной системы 10658 3
США - Колумбия - Вашингтон 1449 3
Россия - УФО - Челябинская область 1387 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2046 3
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1696 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3047 3
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1064 3
Египет - Арабская Республика 1045 2
Куба - Республика 395 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 127
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 101
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 67
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 56
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 36
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6321 36
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 35
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6237 33
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3767 31
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 29
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 26
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3114 25
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 23
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 22
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 21
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6939 21
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2584 20
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7795 20
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 19
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1321 19
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6670 19
Экономический эффект 1219 16
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 16
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3186 16
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2071 15
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3722 14
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 14
Финансовые показатели - Financial indicators 2702 13
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1709 12
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 12
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3379 11
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 11
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6496 11
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4246 11
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5515 10
Английский язык 6876 10
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 477 10
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2494 9
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 9
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7272 9
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 10
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1137 6
Ведомости 1233 5
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 308 2
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 69 1
ComNews - Медиа-бизнес 135 1
РБК ТВ - телеканал 82 1
Октагон - Octagon.Media 6 1
TAdviser - Центр выбора технологий 425 1
РИА Новости 984 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1071 1
The Verge - Издание 591 1
Reddit 356 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 33
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 33
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1050 10
IDC - International Data Corporation 4943 5
Gartner - Гартнер 3608 5
CNews Инновация года - награда 133 4
Markets&Markets Research 113 4
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 3
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 52 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 3
Мировой рынок ВКС 5 2
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 80 1
CNews Fast рейтинг 54 1
Global Market Insights 15 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 93 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 120 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 74 1
IMS Research 31 1
CB Insights 10 1
Fortune Business Insights 23 1
Guinness World Records - Книга рекордов России 14 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 169 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 53 17
РГСУ - Российский государственный социальный университет 51 5
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 320 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 3
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 2
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 183 2
ОрГМУ - Оренбургский государственный медицинский университет 3 2
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 163 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 666 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 295 1
Ростех - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 41 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 60 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 629 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 57 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 47 1
Technion - Israel Institute of Technology - Технион - Израильский технологический институт 38 1
Минздрав РФ - НМИЦ радиологии ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр радиологии Министерства здравоохранения Российской Федерации 14 1
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 98 1
UWaterloo - University of Waterloo - Университет Уотерлу - Университет Ватерлоо 18 1
МГУ - Физический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 37 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 140 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 420 1
РАН - Российская академия наук 2014 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 572 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1215 22
CNews FORUM Кейсы 280 20
CNews AWARDS - награда 549 5
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 162 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 3
GITEX Technology - международная выставка 42 2
IVA DAY 2 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 612 2
Finopolis - Финополис - Форум инновационных финансовых технологий 89 1
Армия - Международный военно-технический форум 43 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 90 1
Подмосковные Вечера 7 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 605 1
