IVA Technologies ИВА ИВКС
IVA Technologies (ООО «ИВКС») – российский производитель инновационных ИТ-решений для построения современной цифровой инфраструктуры. Образована в 2017 году. Флагманским решением IVA Technologies является программный сервер видеоконференцсвязи IVA MCU с функционалом унифицированных коммуникаций, предназначенный для полноценного защищенного взаимодействия через ВКС и мессенджер IVA Connect. Система обладает запасом масштабируемости и не требовательна к каналам связи и производительности оконечных устройств, которыми могут быть как ПК, так планшеты или смартфоны.
Среди других разработок IVA Technologies – IP-телефоны IVA, система автоматического распознавания лиц IVA CV, мобильный радиокомплекс беспроводной подводной связи IVA S/W, а также тензорный процессор IVA TPU для ускоренного расчета нейронных сетей.
"IPO и драйверы роста для бизнеса" Станислав Иодковский, Генеральный директор IVA Technologies, CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров 19 июня 2024, Москва
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 3 дела, на cумму 6 356 741 ₽*
СОБЫТИЯ
|23.09.2025
|
IVA Technologies и Российско-китайский центр цифровой экономики договорились о сотрудничестве
Российский разработчик корпоративных коммуникаций IVA Technologies и Российско-китайский научно-исследовательский центр цифровой экономики (РКЦ
|16.09.2025
|
InfoWatch Traffic Monitor совместима с ВКС-системой IVA MCU
ГК InfoWatch и IVA Technologies подтвердили успешное прохождение испытаний и совместимость своих решений: DL
|11.09.2025
|
IVA Technologies и «Группа Астра» подтвердили совместимость IVA MCU и Astra Linux SE
Компании IVA Technologies, разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций, и «Группа Астра», россий
|04.09.2025
|
Каждый пятый педагог внедряет новые цифровые инструменты в образовательный процесс
К началу нового учебного года компания IVA Technologies представила исследование об инструментах вовлечения во время онлайн-занятий.
|22.08.2025
|
IVA Technologies выпустила обновленную версию сервиса распознавания речи IVA Terra 2.0
Компания IVA Technologies представила новую версию сервиса распознавания речи на базе искусственного и
|18.08.2025
|
Платформа для бизнес-коммуникаций IVA One 1.0 стала доступна для внедрения
Компания IVA Technologies представила коммерческий релиз платформы IVA One — российского решения для б
|15.08.2025
|
Платформа виртуализации рабочих мест Space VDI совместима с сервером ВКС IVA MCU
Компании «Даком М» и IVA Technologies подтвердили полную совместимость своих программных продуктов. В результате и
|07.08.2025
|
Совладелец российского «убийцы» Zoom вышел из бизнеса. Его пакет стоит миллиарды
Изменения среди акционеров IVA Technologies Совладелец IVA Technologies, российского разработчика решений для уни
|05.08.2025
|IVA Technologies представила IVA MCU 25.0
|01.08.2025
|
Видеотерминалы IVA Technologies включены в реестр ТОРП Минпромторга России
Компания IVA Technologies сообщила о включении видеотерминалов IVA Largo и IVA Room (разработанные доч
|30.07.2025
|
IVA Technologies начала сотрудничество с лабораторией безопасного искусственного интеллекта AIRI-МТУСИ
Российский разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций IVA Technologies и лаборатория безопасного искусственного интеллекта AIRI-МТУСИ договорились
|22.07.2025
|
ФТИ и IVA Technologies объявили о стратегическом партнерстве
ие инвестиции «ФТИ», специализирующаяся на инвестициях в быстрорастущие технологические компании, и IVA Technologies, один из лидеров российского ИТ-рынка и разработчик экосистемы корпоративных
|27.06.2025
|
IVA One – лауреат премии «Инновация года» CNews
ния в области внедрения и развития ИТ-технологий. Единая платформа IVA One, разработанная компанией IVA Technologies, была отмечена наградой «Инновация года в корпоративных коммуникациях». IVA
|11.06.2025
|
Платформы IVA One и IVA MCU совместимы с решениями для защиты веб-приложений «Вебмониторэкс»
их атак и устойчивость систем при высоких нагрузках. Результаты подтвердили, что интеграция решений IVA Technologies с платформой «Вебмониторэкс» (включает продукты «ПроWAF» и «ПроAPI») возможн
|09.06.2025
|
IVA Technologies расширяет сотрудничество со странами Латинской Америки
Заместитель генерального директора IVA Technologies Максим Смирнов заключил стратегическое соглашение с кубинским предприятием в
|06.06.2025
|
МТУСИ и IVA Technologies объединяют усилия для подготовки высококвалифицированных кадров для ИТ-отрасли
связи и информатики (МТУСИ) и ведущий российский разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций IVA Technologies договорились о сотрудничестве в области подготовки высококвалифицированных с
|06.06.2025
|
Московская торгово-промышленная палата и IVA Technologies заключили соглашение о сотрудничестве
Московская торгово-промышленная палата (МТПП) и IVA Technologies заключили соглашение о сотрудничестве. Соглашение подписали вице-президент п
|05.06.2025
|
«Аквариус», IVA Technologies и «Группа Астра» создадут российский ПАК для цифрового рабочего места
ГК «Аквариус», IVA Technologies и «Группа Астра» подписали соглашение о создании линейки программно-аппаратн
|05.06.2025
|
В России внедрят технологию распознавания дипфейков в решениях для видеоконференцсвязи
Российский разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций IVA Technologies и компания в области распознавания лиц VisionLabs договорились о внедрении ц
|04.06.2025
|
АЛРОСА и IVA Technologies заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве
Алмазодобывающая компания АЛРОСА и российский разработчик IVA Technologies объявили о сотрудничестве с целью повышения уровня технологической независим
|02.06.2025
|
«ТрансТелеКом» и IVA Technologies заключили соглашение о сотрудничестве в области развития коммуникационных сервисов с использованием искусственного интеллекта
«ТрансТелеКом» и IVA Technologies заключили соглашение о сотрудничестве для внедрения инновационных решений с
|22.05.2025
|
IVA Technologies объявляет о выпуске новой версии программного пограничного контроллера сессий — IVA SBC 9.0
Компания IVA Technologies объявляет о выпуске новой версии программного пограничного контроллера сесси
|19.05.2025
|
IVA Technologies и Ideco подтвердили совместимость своих решений
Российские компании — разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций IVA Technologies и производитель решений информационной безопасности Ideco — успешно завершил
|16.05.2025
|
Релиз сервера видеоконференцсвязи IVA MCU 24.0
Компания IVA Technologies объявляет о выпуске новой версии сервера профессиональной видеоконференцсвяз
|29.04.2025
|
IVA MCU объединила более 3 тыс. сотрудников лизинговой компании «Европлан»
Компания IVA Technologies реализовала проект по созданию единой коммуникационной среды для крупнейшей
|03.04.2025
|
ПАО «ИВА» публикует финансовые результаты по МСФО за 2024 г.: выручка увеличилась на 36%, рентабельность по EBITDA составила 70%
одукт компании – платформу для видеоконференций (ВКС) IVA MCU. Об этом CNews сообщили представители IVA Technologies. Доля продаж новых продуктов экосистемы (без учета IVA MCU) выросла на 10 п.
|20.03.2025
|
IVA MCU сегодня и завтра: как российская платформа видеконференцсвязи изменилась за год и что ждет ее впереди
аппаратные терминалы таких вендоров, как Polycom, Cisco и Avaya и др, а также аппаратных терминалов IVA Technologies. Основное отличие IVA MCU — это его «всеядность», которая позволяет подключа
|07.03.2025
|
Российское ПО появится на рынках стран Юго-Восточной Азии, Персидского Залива и Африки
айшие два года собирается открыть представительства во Вьетнаме, Индонезии и Узбекистане. В 2025 г. IVA Technologies откроет представительство в Малайзии. К 2028 г. в планах разработчика расшир
|07.03.2025
|
Платформа веб-коммуникаций IVA Technologies введена в промышленную эксплуатацию в ОАО «РЖД»
ностью адаптированную под масштабную инфраструктуру ОАО «РЖД». Об этом CNews сообщили представители IVA Technologies. Внедрение платформы длилось год, в течение которого была проведена интеграц
|06.03.2025
|
IVA Technologies и «Даком М» подписали меморандум о сотрудничестве
Компании IVA Technologies и «Даком М» подписали меморандум, направленный на развитие долгосрочных и вз
|06.03.2025
|
Сервер профессиональной видеоконференцсвязи IVA MCU внедрен в «Транснефти»
Компания IVA Technologies объявила об успешном завершении внедрения ВКС IVA MCU в «Транснефти». Проект
|28.02.2025
|
Выручка ПАО «ИВА» в 2024 году увеличилась на 36% по сравнению с предыдущим годом и составила 3,33 млрд рублей
данный момент составляют ИТ-специалисты и инженеры-разработчики. Комментарий генерального директора IVA Technologies Станислава Иодковского: «Финансовые и операционные результаты IVA Technol
|18.02.2025
|
Система распознавания речи IVA Terra включена в реестр российского ПО
Программный комплекс IVA Terra компании IVA Technologies включен в реестр российского программного обеспечения 12 февраля 2025 г.. Пр
|29.01.2025
|
Коммуникационная платформа IVA One включена в реестр российского ПО
Компания IVA Technologies объявляет о включении платформы для бизнес-коммуникаций IVA One в Единый рее
|16.01.2025
|
IVA Technologies выпустила новую версию IVA Largo
Компания IVA Technologies объявила о выпуске новой версии программного обеспечения видеотерминала для участия в индивидуальных и групповых видеоконференциях — IVA Largo 4.0. Она сочетает в себе улучшенн
|24.12.2024
|
IVA Technologies создала интеллектуальный онлайн-переводчик для бизнеса
ктронная коммерция, туризм, здравоохранение и образование. Новый интеллектуальный онлайн-переводчик IVA Technologies запускается нажатием одной кнопки после старта видеоконференции и выполняет
|24.12.2024
|
IVA Technologies создала интеллектуальный онлайн-переводчик для бизнеса
из таких сфер как: электронная коммерция, туризм, здравоохранение и образование. Онлайн-переводчик IVA Technologies запускается нажатием одной кнопки Новый интеллектуальный онлайн-переводчик <
|09.12.2024
|
Вся линейка IP-телефонов IVA Technologies подтвердила статус ТОРП
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации подтвердило присвоение IP-телефонам IVA Technologies статуса телекоммуникационного оборудования российского происхождения на 2025
|29.11.2024
|
В топ-3 рейтинга ВКС Market.CNews попали две платформы IVA Technologies
ность, пользовательскую базу, цену и дополнительные опции. В тройку лидеров вошли сразу два решения IVA Technologies: на первом месте – ВКС IVA MCU, на третьем – облачный сервис для онлайн-комм
|18.11.2024
|
Вышла новая версия платформы видеоконференций IVA MCU
Компания IVA Technologies, разработчик корпоративных коммуникационных решений в России, представила но
