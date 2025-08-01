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Видеотерминалы IVA Technologies включены в реестр ТОРП Минпромторга России

Компания IVA Technologies сообщила о включении видеотерминалов IVA Largo и IVA Room (разработанные дочерней организацией НТЦ) в реестр телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП), который ведется Минпромторгом России.

Включение в реестр подтверждает, что продукция компании соответствует всем требованиям к локализации и может в приоритетном порядке использоваться в рамках государственных и корпоративных инфраструктурных проектов.

IVA Largo — это стационарный видеотерминал для индивидуального и группового участия в видеоконференциях. Он обеспечивает стабильную и качественную видеосвязь с разрешением до FullHD, демонстрацию мультимедийных материалов, подключение второго экрана и работу с PTZ-камерами. Устройство поддерживает протоколы SIP и H.323, а также может работать в режиме MCU, что позволяет подключать сразу несколько участников без внешнего серверного оборудования. В основе устройства — российский процессор х86-й архитектуры и операционная система Astra Linux Special Edition. Помимо ТОРП, IVA Largo входит в Единый реестр российского программного обеспечения, а также сертифицирован Минобороны России, что делает его подходящим для применения в организациях с высокими требованиями к информационной безопасности.

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IVA Room — это программно-аппаратный видеотерминал для переговорных комнат различного масштаба. Терминал работает на базе профессионального сервера видеоконференцсвязи IVA MCU и обеспечивает проведение встреч с возможностью планирования, назначения ролей участников, управления раскладкой видео, демонстрации файлов и подключения внешних участников по ссылке или ID мероприятия. Устройство построено на отечественном процессоре «Байкал» и функционирует под управлением сертифицированной российской операционной системы Astra Linux Special Edition. Кроме ТОРП, решение IVA Room также зарегистрировано в Едином реестре отечественного ПО.

Оба терминала производятся на базе российского завода РАМЭК, что подтверждает локализацию всего цикла на территории Российской Федерации: от разработки до промышленной сборки оборудования. Это обеспечивает заказчикам дополнительную уверенность в надежности поставок, соответствие требованиям импортозамещения и устойчивость к внешним рискам.

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