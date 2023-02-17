Рамэк-ВС - Рамэк-Вычислительные Системы

Бывший топ-менеджер «Рамэк-ВС» перешел в группу Omega.Future Василий Сафонов, занимавший позицию генерального директора в «Рамэк-ВС» с сентября 2016 г. по январь 2023 г., перешел в группу компаний Omega.Future (Санкт-Петербург), где возглавит одно из направлений бизнеса, а в качестве исполнительного директора будет

«Ред софт» и «РАМЭК-ВС» договорились о стратегическом сотрудничестве Российский разработчик программного обеспечения «Ред софт» и системный интегратор «РАМЭК-ВС» подписали соглашение о сотрудничестве. Компании будут разрабатывать отечественные п

«Омега», «Рамэк-ВС», «Альянс» и НИИ «Масштаб» подписали четырехстороннее научно-техническое соглашение Состоялось подписание четырехстороннего научно-технического соглашения между НИИ «Масштаб» (входит в состав концерна «Автоматика» госкорпорации «Ростех»), компаниями «Рамэк-ВС», «Альянс» и «Омега». Объединение компаний позволит вывести отечественное телекоммуникационное оборудование на новый уровень. НИИ «Масштаб» на подписании представлял генеральный директ

Концерн «Автоматика» подписал четырехстороннее соглашение о развитии сквозных цифровых технологий Состоялось подписание четырехстороннего научно-технического соглашения между НИИ «Масштаб» (концерн «Автоматика» госкорпорации Ростех), «Рамэк-ВС», «Альянс» и «Омега». Соглашение направлено на развитие сквозных цифровых технологий, создание перспективных продуктов, в том числе, для реализации инфраструктурных проектов, таких как

Танкостроители попытались крупно нажиться на ИТ-подрядчике Минобороны, но не смогли «Уралвагонзавод» против «Рамэк-ВС» Как выяснил CNews, научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» им. Ф. Э. Дз

Интегратор Минобороны нанял нового президента, сделав его главой компании вместо гендиректора Перестановки в «Рамэк»Интегратор «Рамэк» объявил об изменениях в структуре управления компанией и кадр

«Рамэк» и Entensys предложат альтернативу зарубежным решениям для обеспечения интернет-безопасности я обеспечения интернет-безопасности используются, как правило, продукты зарубежных производителей. «Рамэк-ВС» совместно с Entensys предлагает альтернативу этим решениям. Об этом CNews сообщили

«Рамэк» оборудует МФЦ Ингушетии техникой собственного производства Предлагаемые компанией организационно-технические решения, апробированные в проектах, выполненных «Рамэк-ВС» в предыдущие годы, соответствуют внешним и внутренним угрозам информационной безопа

«Рамэк» и «Газинформсервис» представили защищенные рабочие станции Компания «Рамэк» совместно с компанией «Газинформсервис», разработчиком программного обеспечения в обла

«Рамэк-ВС» автоматизирует учебный процесс ИжГТУ им. Калашникова Компания «Рамэк-ВС» приступила к очередному этапу внедрения единой информационной системы (ЕИС) в Ижевс

«Рамэк-ВС» разработал концепцию «Электронный город» для городских округов и ресурсоснабжающих предприятий Компания «Рамэк-ВС» совместно с ИВЦ «Поток», разработчиком программной платформы CityCom, разработала к

«Рамэк-ВС» приступила к сборке информационных терминалов Компания «Рамэк-ВС» сообщила о расширении ассортимента выпускаемой продукции. Теперь на конвейере произ

Дмитрий Мчедлидзе назначен коммерческим директором «Рамэк-ВС» Компания «Рамэк-ВС» объявила о назначении на должность коммерческого директора Дмитрия Мчедлидзе. Появл

«Рамэк» анонсировал СХД собственной разработки Компания «Рамэк» представила систему хранения данных собственной разработки. СХД Ramec представляет соб

РАМЭК и САФУ создают в вузе единую инфосреду литики управления информационно-коммуникационных технологий САФУ, специалисты других управлений: организации учебного процесса, правового, бухгалтерского учета. Активно участвуют и аналитики компании РАМЭК, которая проводит внедрение в САФУ системы управления образовательным процессом. Когда необходимо создать единую информационную среду для людей, которые привыкли жить по разным правилам,

РАМЭК: автоматизация в условиях укрупнения вуза вне, просто не существует. Поэтому руководством вуза была поставлена задача разработать комплексное решение с помощью системного интегратора. Евгений Никульчев: В академии оценили умение специалистов РАМЭК работать именно с преподавателями, их способность решать нестандартные задачи, которые возникают в каждом вузе "На самом деле специфика учебного процесса настолько уникальна, что только т

Тонкие клиенты Ramec Thin сертифицированы на соответствие стандартам ГОСТ Р Компания «Рамэк-ВС» сообщила об успешном прохождении сертификационных испытаний тонкими клиентами (Rame

«Рамэк-ВС» внедряет систему управления предприятием на основе SAP ERP для казахстанского производителя локомотивов Компания «Рамэк-ВС» внедряет систему управления предприятием для «Локомотив құрастыру зауыты» - казахст

Андрей Кудря о причинах ухода с поста генерального директора "Рамэк-ВС" тветственно стимулирует рост расходов на ИТ-услуги. CNews: Недавно стало известно о вашем уходе из "Рамэк-ВС". Почему вы приняли решение о том, чтобы уйти? Андрей Кудря: Известно, что "Рамэк" п

РАМЭК: Госсектору нужен не бренд, а опыт и четкое выполнение обязательств ки, уже имеющие собственные ИТ-службы, будут их укрупнять, закупать технику, ПО и прикладные ИТ-решения. А рынок среднего и малого бизнеса начнут все активнее использовать услуги аутсорсинга. Сегодня РАМЭК готов предоставить и тем, и другим беспрецедентный на рынке объем услуг, имея огромный опыт в реализации масштабных проектов. Компания выделила 4 основные направления своих компетенций –

Сергей Белевицкий: Стресс-тесты нужны не только банкам только о развитии ИТ-бизнеса в России, сколько о его выживании. Основной темой беседы была оптимизация компаниями и организациями ИТ-расходов. Что с тех пор изменилось, и как это повлияло на компанию РАМЭК? Сергей Белевицкий: Если вдаваться в детали, то можно сказать, что изменилось многое. Если отойти на несколько метров – не поменялось ничего. Из позитивного: кризис заставил ИТ-менеджеров

Как построить аналитический центр в вузе: опыт РАМЭК па к аналитическим данным, чтобы каждый сотрудник вуза вне зависимости от уровня своей технической подготовки мог быстро и оперативно получить доступ к требуемым сведениям. В конце 2009 года компания РАМЭК в сотрудничестве со специалистами Управления информационных технологий Санкт-Петербургского государственного политехнического университета приступили к реализации проекта создания информа

Топ-менеджер «Ниеншанц» стал гендиректором «Рамэк-ВС» шанц», назначен генеральным директором компании «Рамэк-Вычислительные Системы». Бывший гендиректор «Рамэк-ВС» Сергей Белевицкий занял пост председателя совета директоров в той же компании. Колл

Cистема несекретного электронного документооборота для Минобороны РФ: контракт на 337 млн руб. забрал единственный участник торгов «Рамэк-ВС» асно протоколу рассмотрения заявок, поучаствовать в торгах изъявила желание только одна компания — «Рамэк-ВС» (г. Санкт-Петербург). Компания была допущена к аукциону, поскольку её заявка соотве

РАМЭК строит систему защиты информации в МФЦ госуслуг Тамбовской области Группа РАМЭК выполнила поставку и инсталляцию средств защиты информации, компьютерного и сетевого оборудования, а также специализированного программного обеспечения для создания и развития защищенной

Оборот РАМЭК в 2009 г. увеличился на 4,5% Группа РАМЭК объявила финансовые результаты 2009 г., подвела итоги развития новых направлений и поделилась своими планами. В целом в прошедшем году Группа показала результаты на уровне 2008 г. Оборот

Тендер на модернизацию ИС ФНС России: контракт на 900 млн руб. забрал единственный участник - «РАМЭК-ВС» токолу рассмотрения заявок от 3 февраля 2010 г., на участие в торгах подала заявку одна компания – «РАМЭК-ВС», конкурсное предложение которой, по оценкам единой комиссии, признано соответствующ

РАМЭК автоматизировала учебный класс в СПбГУ Группа РАМЭК выполнила проект по созданию инфраструктурной части автоматизированной системы проведен

ПАК RAMED внедрён в городской больнице №1 города Волжский Группа РАМЭК и компания «Комплексные медицинские информационные системы» (КМИС) в целях расширения проекта по автоматизации МУЗ «Городская больница №1 им. С.З.Фишера», больничного комплекса города Вол

РАМЭК создала систему анализа и визуализации информации для Минобрнауки России Группа РАМЭК объявила о завершении проекта по разработке, созданию и вводу в эксплуатацию системы анализа и визуализации информации ПКВИС, призванную повысить эффективность контроля над выполнением фе

«Рамэк» системы анализа и визуализации информации для Минобрнауки РФ Группа «Рамэк» объявляет о завершении проекта по разработке, созданию и вводу в эксплуатацию системы анализа и визуализации информации «ПКВИС», призванную повысить эффективность контроля над выполнение

«Рамэк» представил комплексное решение для ЛПУ: RAMED Группа «Рамэк» и компания «Комплексные медицинские информационные системы» объявили о совместном выводе на рынок здравоохранения комплексного ИТ-решения для медицинских учреждений RAMED. На основе RAME

«Рамэк» внедрил систему управления очередью в пяти налоговых инспекциях МО Группа «Рамэк», специализирующаяся на консалтинге, системной интеграции и производстве вычислительной техники, объявила о завершении проекта по поставке оборудования и вводу в эксплуатацию системы упра

Оборот «Рамэк» в 2008 г. вырос на 44,8% мущественно занимающийся разработкой комплексных информационных систем и инфраструктурных решений; «Рамэк-ВС», специализирующийся на проектировании и производстве промышленных вычислительных си

«Рамэк» поставит вычислительную технику Высшему Арбитражномму Суду РФ Компанией «Рамэк» 29 января 2009 г. был подписан государственный контракт с Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации о поставке вычислительной техники. Согласно принятым обязательствам, в первом квар

«Рамэк» создал концепцию информатизации для МГУТУ Компания «Рамэк» объявила о завершении проекта по созданию концепции системы информатизации для Московского государственного университета технологий и управления (МГУТУ). Контракт на разработку концепции

«Рамэк» установил систему управления очередью в УФНС по Петербургу ЗАО «Рамэк-ВС» осуществило поставку оборудования, монтаж и пуско-наладку системы управления потока

Оборот «Рамэк-ВС» вырос на 40% Компания «Рамэк-ВС» подвела итоги прошедшего года. В 2007 году оборот компании вырос на 40% и составил

«Рамэк-ВС» поставит компьютеры в Горный институт ЗАО «РАМЭК-ВС» заключило контракт на поставку компьютерного оборудования для Санкт-Петербургского