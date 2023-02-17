Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 189731
ИКТ 14643
Организации 11358
Ведомства 1494
Ассоциации 1079
Технологии 3546
Системы 26559
Персоны 82347
География 3019
Статьи 1574
Пресса 1269
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2754
Мероприятия 878

Рамэк-ВС Рамэк-Вычислительные Системы

Рамэк-ВС - Рамэк-Вычислительные Системы

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


17.02.2023 Бывший топ-менеджер «Рамэк-ВС» перешел в группу Omega.Future

Василий Сафонов, занимавший позицию генерального директора в «Рамэк-ВС» с сентября 2016 г. по январь 2023 г., перешел в группу компаний Omega.Future (Санкт-Петербург), где возглавит одно из направлений бизнеса, а в качестве исполнительного директора будет
06.04.2022 «Ред софт» и «РАМЭК-ВС» договорились о стратегическом сотрудничестве

Российский разработчик программного обеспечения «Ред софт» и системный интегратор «РАМЭК-ВС» подписали соглашение о сотрудничестве. Компании будут разрабатывать отечественные п
02.10.2020 «Омега», «Рамэк-ВС», «Альянс» и НИИ «Масштаб» подписали четырехстороннее научно-техническое соглашение

Состоялось подписание четырехстороннего научно-технического соглашения между НИИ «Масштаб» (входит в состав концерна «Автоматика» госкорпорации «Ростех»), компаниями «Рамэк-ВС», «Альянс» и «Омега». Объединение компаний позволит вывести отечественное телекоммуникационное оборудование на новый уровень. НИИ «Масштаб» на подписании представлял генеральный директ
02.10.2020 Концерн «Автоматика» подписал четырехстороннее соглашение о развитии сквозных цифровых технологий

Состоялось подписание четырехстороннего научно-технического соглашения между НИИ «Масштаб» (концерн «Автоматика» госкорпорации Ростех), «Рамэк-ВС», «Альянс» и «Омега». Соглашение направлено на развитие сквозных цифровых технологий, создание перспективных продуктов, в том числе, для реализации инфраструктурных проектов, таких как
10.07.2020 Танкостроители попытались крупно нажиться на ИТ-подрядчике Минобороны, но не смогли

«Уралвагонзавод» против «Рамэк-ВС» Как выяснил CNews, научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» им. Ф. Э. Дз
07.06.2017 Интегратор Минобороны нанял нового президента, сделав его главой компании вместо гендиректора

Перестановки в «Рамэк»Интегратор «Рамэк» объявил об изменениях в структуре управления компанией и кадр
16.03.2015 «Рамэк» и Entensys предложат альтернативу зарубежным решениям для обеспечения интернет-безопасности

я обеспечения интернет-безопасности используются, как правило, продукты зарубежных производителей. «Рамэк-ВС» совместно с Entensys предлагает альтернативу этим решениям. Об этом CNews сообщили

21.10.2014 «Рамэк» оборудует МФЦ Ингушетии техникой собственного производства

Предлагаемые компанией организационно-технические решения, апробированные в проектах, выполненных «Рамэк-ВС» в предыдущие годы, соответствуют внешним и внутренним угрозам информационной безопа
23.09.2014 «Рамэк» и «Газинформсервис» представили защищенные рабочие станции

Компания «Рамэк» совместно с компанией «Газинформсервис», разработчиком программного обеспечения в обла
07.02.2014 «Рамэк-ВС» автоматизирует учебный процесс ИжГТУ им. Калашникова

Компания «Рамэк-ВС» приступила к очередному этапу внедрения единой информационной системы (ЕИС) в Ижевс
20.12.2013 «Рамэк-ВС» разработал концепцию «Электронный город» для городских округов и ресурсоснабжающих предприятий

Компания «Рамэк-ВС» совместно с ИВЦ «Поток», разработчиком программной платформы CityCom, разработала к
14.02.2013 «Рамэк-ВС» приступила к сборке информационных терминалов

Компания «Рамэк-ВС» сообщила о расширении ассортимента выпускаемой продукции. Теперь на конвейере произ
04.02.2013 Дмитрий Мчедлидзе назначен коммерческим директором «Рамэк-ВС»

Компания «Рамэк-ВС» объявила о назначении на должность коммерческого директора Дмитрия Мчедлидзе. Появл
29.01.2013 «Рамэк» анонсировал СХД собственной разработки

Компания «Рамэк» представила систему хранения данных собственной разработки. СХД Ramec представляет соб
05.12.2012 РАМЭК и САФУ создают в вузе единую инфосреду

литики управления информационно-коммуникационных технологий САФУ, специалисты других управлений: организации учебного процесса, правового, бухгалтерского учета. Активно участвуют и аналитики компании РАМЭК, которая проводит внедрение в САФУ системы управления образовательным процессом. Когда необходимо создать единую информационную среду для людей, которые привыкли жить по разным правилам,

23.10.2012 РАМЭК: автоматизация в условиях укрупнения вуза

вне, просто не существует. Поэтому руководством вуза была поставлена задача разработать комплексное решение с помощью системного интегратора. Евгений Никульчев: В академии оценили умение специалистов РАМЭК работать именно с преподавателями, их способность решать нестандартные задачи, которые возникают в каждом вузе "На самом деле специфика учебного процесса настолько уникальна, что только т
16.10.2012 Тонкие клиенты Ramec Thin сертифицированы на соответствие стандартам ГОСТ Р

Компания «Рамэк-ВС» сообщила об успешном прохождении сертификационных испытаний тонкими клиентами (Rame
24.09.2012 «Рамэк-ВС» внедряет систему управления предприятием на основе SAP ERP для казахстанского производителя локомотивов

Компания «Рамэк-ВС» внедряет систему управления предприятием для «Локомотив құрастыру зауыты» - казахст
31.08.2012 Андрей Кудря о причинах ухода с поста генерального директора "Рамэк-ВС"

тветственно стимулирует рост расходов на ИТ-услуги. CNews: Недавно стало известно о вашем уходе из "Рамэк-ВС". Почему вы приняли решение о том, чтобы уйти? Андрей Кудря: Известно, что "Рамэк" п
04.10.2011 РАМЭК: Госсектору нужен не бренд, а опыт и четкое выполнение обязательств

ки, уже имеющие собственные ИТ-службы, будут их укрупнять, закупать технику, ПО и прикладные ИТ-решения. А рынок среднего и малого бизнеса начнут все активнее использовать услуги аутсорсинга. Сегодня РАМЭК готов предоставить и тем, и другим беспрецедентный на рынке объем услуг, имея огромный опыт в реализации масштабных проектов. Компания выделила 4 основные направления своих компетенций –

21.10.2010 Сергей Белевицкий: Стресс-тесты нужны не только банкам

только о развитии ИТ-бизнеса в России, сколько о его выживании. Основной темой беседы была оптимизация компаниями и организациями ИТ-расходов. Что с тех пор изменилось, и как это повлияло на компанию РАМЭК? Сергей Белевицкий: Если вдаваться в детали, то можно сказать, что изменилось многое. Если отойти на несколько метров – не поменялось ничего. Из позитивного: кризис заставил ИТ-менеджеров
22.09.2010 Как построить аналитический центр в вузе: опыт РАМЭК

па к аналитическим данным, чтобы каждый сотрудник вуза вне зависимости от уровня своей технической подготовки мог быстро и оперативно получить доступ к требуемым сведениям. В конце 2009 года компания РАМЭК в сотрудничестве со специалистами Управления информационных технологий Санкт-Петербургского государственного политехнического университета приступили к реализации проекта создания информа
03.09.2010 Топ-менеджер «Ниеншанц» стал гендиректором «Рамэк-ВС»

шанц», назначен генеральным директором компании «Рамэк-Вычислительные Системы». Бывший гендиректор «Рамэк-ВС» Сергей Белевицкий занял пост председателя совета директоров в той же компании. Колл
25.05.2010 Cистема несекретного электронного документооборота для Минобороны РФ: контракт на 337 млн руб. забрал единственный участник торгов «Рамэк-ВС»

асно протоколу рассмотрения заявок, поучаствовать в торгах изъявила желание только одна компания — «Рамэк-ВС» (г. Санкт-Петербург). Компания была допущена к аукциону, поскольку её заявка соотве
23.03.2010 РАМЭК строит систему защиты информации в МФЦ госуслуг Тамбовской области

Группа РАМЭК выполнила поставку и инсталляцию средств защиты информации, компьютерного и сетевого оборудования, а также специализированного программного обеспечения для создания и развития защищенной

11.03.2010 Оборот РАМЭК в 2009 г. увеличился на 4,5%

Группа РАМЭК объявила финансовые результаты 2009 г., подвела итоги развития новых направлений и поделилась своими планами. В целом в прошедшем году Группа показала результаты на уровне 2008 г. Оборот

05.02.2010 Тендер на модернизацию ИС ФНС России: контракт на 900 млн руб. забрал единственный участник - «РАМЭК-ВС»

токолу рассмотрения заявок от 3 февраля 2010 г., на участие в торгах подала заявку одна компания – «РАМЭК-ВС», конкурсное предложение которой, по оценкам единой комиссии, признано соответствующ
29.01.2010 РАМЭК автоматизировала учебный класс в СПбГУ

Группа РАМЭК выполнила проект по созданию инфраструктурной части автоматизированной системы проведен
18.11.2009 ПАК RAMED внедрён в городской больнице №1 города Волжский

Группа РАМЭК и компания «Комплексные медицинские информационные системы» (КМИС) в целях расширения проекта по автоматизации МУЗ «Городская больница №1 им. С.З.Фишера», больничного комплекса города Вол
23.09.2009 РАМЭК создала систему анализа и визуализации информации для Минобрнауки России

Группа РАМЭК объявила о завершении проекта по разработке, созданию и вводу в эксплуатацию системы анализа и визуализации информации ПКВИС, призванную повысить эффективность контроля над выполнением фе
13.08.2009 «Рамэк» системы анализа и визуализации информации для Минобрнауки РФ

Группа «Рамэк» объявляет о завершении проекта по разработке, созданию и вводу в эксплуатацию системы анализа и визуализации информации «ПКВИС», призванную повысить эффективность контроля над выполнение
20.05.2009 «Рамэк» представил комплексное решение для ЛПУ: RAMED

Группа «Рамэк» и компания «Комплексные медицинские информационные системы» объявили о совместном выводе на рынок здравоохранения комплексного ИТ-решения для медицинских учреждений RAMED. На основе RAME
23.04.2009 «Рамэк» внедрил систему управления очередью в пяти налоговых инспекциях МО

Группа «Рамэк», специализирующаяся на консалтинге, системной интеграции и производстве вычислительной техники, объявила о завершении проекта по поставке оборудования и вводу в эксплуатацию системы упра
19.02.2009 Оборот «Рамэк» в 2008 г. вырос на 44,8%

мущественно занимающийся разработкой комплексных информационных систем и инфраструктурных решений; «Рамэк-ВС», специализирующийся на проектировании и производстве промышленных вычислительных си
16.02.2009 «Рамэк» поставит вычислительную технику Высшему Арбитражномму Суду РФ

Компанией «Рамэк» 29 января 2009 г. был подписан государственный контракт с Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации о поставке вычислительной техники. Согласно принятым обязательствам, в первом квар
02.02.2009 «Рамэк» создал концепцию информатизации для МГУТУ

Компания «Рамэк» объявила о завершении проекта по созданию концепции системы информатизации для Московского государственного университета технологий и управления (МГУТУ). Контракт на разработку концепции
10.07.2008 «Рамэк» установил систему управления очередью в УФНС по Петербургу

ЗАО «Рамэк-ВС» осуществило поставку оборудования, монтаж и пуско-наладку системы управления потока
05.03.2008 Оборот «Рамэк-ВС» вырос на 40%

Компания «Рамэк-ВС» подвела итоги прошедшего года. В 2007 году оборот компании вырос на 40% и составил

24.01.2008 «Рамэк-ВС» поставит компьютеры в Горный институт

ЗАО «РАМЭК-ВС» заключило контракт на поставку компьютерного оборудования для Санкт-Петербургского

18.12.2007 «Рамэк-ВС» поставит ИТ-решения в ФНС

ЗАО «Рамэк-ВС» заключило два государственных контракта с Федеральной налоговой службой (ФНС) Росси

Публикаций - 99, упоминаний - 185

Рамэк-ВС и организации, системы, технологии, персоны:

Т-Платформы - T-Platforms 400 14
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3315 13
Microsoft Corporation 25311 11
9083 10
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 898 9
SAP SE 5454 9
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 70 9
Oracle Corporation 6895 8
Авикомп сервисез - Avicomp 41 7
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1225 7
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 452 7
Ростех - Автоматика Концерн 1747 6
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1044 6
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 625 6
РусБИТех НПО - Русские базовые информационные технологии 14 5
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 985 5
Ростех - Росэлектроника - Вега - Рубин МФ НПП - Научно-производственная организация 58 5
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 258 5
Омега 86 4
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 131 4
АйТи 1440 4
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 26 3
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 329 3
Открытые технологии 716 3
Broadcom - VMware 2507 3
Softline - Софтлайн 3313 3
HP Inc. 5767 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2260 3
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 658 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2558 3
Крок - Croc 1816 3
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1259 3
NVision Group - Энвижн Груп 685 3
ФОРС - Центр разработки 680 3
S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 105 3
Микротест 280 2
Ниеншанц 122 2
К-МИС - КМИС - Комплексные медицинские информационные системы 51 2
Inoventica Technologies - Иновентика технолоджес 35 2
Edelweiss - Эдельвейс 64 2
Читай-город–Буквоед - Гоголь-Моголь 30 6
Авгуръ ВЦ - Аэростатные Системы - Воздухоплавательный Центр - РосАэроСистемы 21 5
Газпром ПАО 1424 4
Ростех - Автоматика - ВНИИ Вега - Воронежский НИИ 14 3
Уралхим - Уралкалий ПАО 105 3
Красцветмет - Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова - 28 2
РАО ЕЭС России ПАО - ТГК-1 - Нарвская ГЭС, ГЭС-13 - гидроэлектростанция 29 2
РЖД - Российские железные дороги 2016 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 318 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 268 2
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 128 1
Совкомбанк Совесть 277 1
АСПЭК Групп - Ассоциация поставщиков электронных компонентов 12 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Музей-усадьба Архангельское 34 1
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 105 1
ФБК - Фонд борьбы с коррупцией 24 1
BLF Partners 13 1
Резонанс НПП 388 1
Теплоком НПФ 6 1
РБК Центр 16 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 658 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1517 1
Театр на Малой Бронной ГБУК 3 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1144 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1804 1
Лента - Сеть розничной торговли 2285 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 375 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 435 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск - Полюс Алдан - Полюс Магадан 66 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 116 1
ВТБ - ВТБ24 669 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3492 23
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3119 20
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3138 16
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1094 13
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3404 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3472 10
Миноборонпром - Министерство оборонной промышленности Российской Федерации - 1996-1997 годы 14 9
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1478 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5010 7
Судебная власть - Judicial power 2410 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12989 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4819 6
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 755 6
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 262 5
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 4
Минобороны РФ - НЦУО РФ - Национальный центр управления обороной Российской Федерации 15 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3564 4
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 190 3
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 3
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 206 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6325 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5271 3
Федеральное казначейство России 1879 3
Генпрокуратура РФ - Военная прокуратура Российской Федерации - СКР РФ ГВСУ - Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ 45 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 610 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 736 2
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 832 2
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 313 1
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 63 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 437 1
ТПП - Германии - Торгово-промышленная палата Германии - Ассоциация немецких торгово-промышленных палат - Association of German Chambers of Industry and Commerce - Российско-Германская внешнеторговая палата, ВТП 16 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 142 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 136 1
Правительство Приморского края - Губернатор Приморского края - органы государственной власти 30 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 404 1
Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 61 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5302 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1411 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2825 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 71 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
ЦеСТ - Центр свободных технологий 30 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1485 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73654 50
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31984 31
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34032 26
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27171 24
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23215 24
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8201 21
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 17
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13379 14
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21807 13
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13080 12
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11591 12
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 10
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 10
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5405 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31927 10
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10137 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 9
Кибербезопасность - АПМДЗ - аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 91 7
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2373 7
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6017 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12068 7
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6696 7
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7324 7
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8781 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26101 7
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11193 6
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2179 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9392 6
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14994 6
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9871 6
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9786 6
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4575 6
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2089 6
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6101 5
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7655 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11473 5
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8939 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5287 5
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7649 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23037 5
Linux OS 10987 9
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 217 9
Ковчег - система резервного копирования 45 6
Центурион - аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 12 6
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2077 6
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 581 6
Intel x86 - архитектура процессора 1991 6
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 331 6
СКБ Контур - Контур.Фокус 1233 6
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Рассвет ОС 101 6
ALP Group - СЦМК Аргус - Сервис централизованного мониторинга и контроля ИС 8 6
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 100 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 5
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - Микропроцессор BE-M 236 5
Microsoft Windows 16408 5
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 4
Microsoft Windows Server 2008 481 3
Microsoft Windows 2000 8679 3
ВНИИНС МСВС - Linux Мобильная система Вооружённых Сил 41 3
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - РОМОС - Российская мобильная операционная система 64 3
Минобороны РФ - ОАЦСС ВС РФ - Объединенная автоматизированная цифровая система связи 5 3
Google Android 14778 3
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - VeiL ECP - VeiL Enterprise Cloud Platform 48 3
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - VeiL VDI 63 3
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 185 2
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 242 2
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 302 2
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 226 2
Inoventica invGUARD 28 2
Baikal Electronics - Байкал-S - Baikal-S - серверный процессор 89 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5136 2
Pentaho BI Project 11 2
Baikal Electronics - Байкал-L - Baikal-L - микропроцессор 20 2
Microsoft DirectAccess 17 2
Microsoft Windows 7 1996 2
Microsoft Office 3982 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1352 2
Microsoft Windows XP 2423 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1728 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1537 2
Опанасенко Всеволод 137 8
Белевицкий Сергей 8 7
Путин Владимир 3378 5
Медведев Дмитрий 1664 4
Мякишева Марина 84 4
Кудря Андрей 5 4
Горбатов Игорь 25 4
Бельтов Андрей 6 4
Новодворский Алексей 110 4
Матюхин Владимир 61 3
Козлов Кирилл 6 3
Кузовкин Алексей 155 3
Поносов Александр 69 3
Островский Дмитрий 4 3
Кожанов Дмитрий 5 3
Сафонов Василий 4 3
Алифанов Кирилл 70 3
Шойгу Сергей 91 2
Слизень Виталий 243 2
Смирнов Павел 46 2
Александров Александр 85 2
Алейник Ярослав 8 2
Самойленко Максим 67 2
Шибков Сергей 2 2
Калинцев Никита 2 2
Евдокимов Андрей 90 2
Яппаров Тагир 105 1
Бобровников Борис 104 1
Тамодин Николай 47 1
Рогозин Дмитрий 102 1
Ефимов Петр 39 1
Грибов Владимир 31 1
Грищенков Александр 17 1
Лямин Алексей 14 1
Панков Андрей 18 1
Данилов Николай 5 1
Варивода Владимир 14 1
Кривенкова Ирина 9 1
Алексеев Игорь 3 1
Федорина Мария 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 158006 72
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46017 25
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18755 24
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3247 8
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1666 8
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 982 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53543 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3055 4
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1633 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8201 3
Китай - Тайвань 4141 3
Украина 7805 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3241 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5355 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3301 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3201 2
Германия - Федеративная Республика 12953 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14528 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1608 2
Россия - СФО - Томская область - Томск 1002 2
Россия - ЦФО - Тамбовская область 616 2
Россия - УФО - Свердловская область - Нижний Тагил 181 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 455 1
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищинский муниципальный район - Мытищи 221 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Ялта 48 1
Испания - Эстремадура 9 1
Россия СЗФО - Архангельская область - Северодвинск 134 1
Москва - ЦАО - Центральный административный округ 166 1
Россия - УФО - Пермский край - Верещагинский район - Верещагино 45 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Коряжма 26 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18330 1
Казахстан - Республика 5831 1
Европа 24669 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13578 1
Беларусь - Белоруссия 6066 1
Россия - УФО - Свердловская область 1783 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4312 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1327 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1362 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1647 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 65
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31950 29
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 22
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 17
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15223 17
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7593 14
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 13
Информатика - computer science - informatique 1144 11
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6682 10
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5314 10
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11777 9
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5893 8
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 8
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6370 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10402 8
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1252 7
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 7
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7800 7
Антиимпортозамещение 6 6
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4914 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 6
Образование в России 2563 6
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2555 6
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4939 5
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3393 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8371 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 5
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6373 5
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3740 5
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2324 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 5
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 4
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 354 4
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 586 4
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6951 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3039 4
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4421 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1090 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2196 2
Вести 24 - Российский информационный канал 46 1
CNews Северо-Запад 24 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 887 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1155 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11434 1
Ведомости 1279 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8405 8
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 8
CNews Рынок ИТ-услуг 170 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 143 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
Gartner - Гартнер 3616 1
Forrester Research 828 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 54 8
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 606 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 338 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 264 1
ТГУ - Томский государственный университет 214 1
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 57 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 169 1
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз - Ленинградский Кораблестроительный Институт 43 1
СПГУ - Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II - Национальный минерально-сырьевой университет 28 1
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 43 1
Минобороны РФ - ВУ МО РФ - Военный университет имени князя Александра Невского Министерства обороны Российской Федерации - Военный институт иностранных языков - ВФЭУ - Военный финансово-экономический университет 18 1
ИжГТУ имени М.Т. Калашникова - Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова 31 1
НИУ ВШЭ - НОЦ Технологий Управления Информацией 2 1
СПбГУ ГА - Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации 3 1
МВД РФ - Воронежский институт МВД Российской Федерации 11 1
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко - Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко 1 1
АГТУ - Архангельский государственный технический университет 3 1
РАНХиГС - ИБДА - Институт бизнеса и делового администрирования 9 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 978 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1655 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 575 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 290 1
МНИРТИ - Московский научно-исследовательский радиотехнический институт - Научно-исследовательский институт 1 1
МГУТУ - Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского - Первый казачий университет, ПКУ 14 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 260 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 295 1
ТГПУ - Тульский государственный педагогический университет имени Л.Н. Толстого 8 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 4
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 2
CNews AWARDS - награда 556 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2590 1
Микроэлектроника - международный форум 17 1
День молодёжи - 27 июня 1002 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2140 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1415579, в очереди разбора - 727550.
Создано именных указателей - 189731.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор наушников HUAWEI FreeClip 2: открытый качественный звук и самобытный дизайн

Обзор смартфона HUAWEI Mate X7: эффектный складной фотофлагман

Лучшие снегоуборщики для дома и дачи: хиты продаж

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще