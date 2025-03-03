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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 170152
ИКТ 13252
Организации 10392
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Мероприятия 843

Панков Андрей


03.03.2025 «ХайТэк» и НПЦ БАС ТО договорились о стратегическом партнерстве в области БПЛА 1
01.10.2024 ФЦПР ИИ и «ХайТэк» договорились о стратегическом партнерстве в области ИИ 1
17.10.2019 В заваленном исками о банкротстве ИТ-институте «Ростеха» новый гендиректор 1
14.05.2004 ERP для розничной торговли: все только начинается 1
14.11.2003 Verysell купил российский бизнес компании V6 Technologies 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Панков Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

8288 2
Verysell - Верисел 317 2
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 70 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3227 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1168 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Рубин МФ НПП - Научно-производственная организация 55 1
Рамэк-ВС - Рамэк-Вычислительные Системы 92 1
Авикомп сервисез - Avicomp 41 1
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 327 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 1
Ростелеком - Связьинвест 1708 1
HP Inc. 5696 1
Крок - Croc 1778 1
SAP SE 5293 1
Microsoft Corporation 24692 1
Oracle Corporation 6719 1
Галактика - Корпорация 1471 1
Парус Корпорация 540 1
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard 291 1
РусБИТех НПО - Русские базовые информационные технологии 14 1
Verysell IT Projects - Верисел Проекты 107 1
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 184 1
Т-Платформы - T-Platforms 395 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 284 2
Авгуръ ВЦ - Аэростатные Системы - Воздухоплавательный Центр - РосАэроСистемы 21 1
Ростех - Автоматика - ВНИИ Вега - Воронежский НИИ 14 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 467 1
Евросеть Техмаркет 80 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 207 1
IKEA - ИКЕА 156 1
Dixis - Диксис 359 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 469 1
Седьмой Континент 64 1
Читай-город–Буквоед - Гоголь-Моголь 23 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2911 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 999 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2900 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3004 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4553 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 733 1
Миноборонпром - Министерство оборонной промышленности Российской Федерации - 1996-1997 годы 14 1
Судебная власть - Judicial power 2322 1
Минпромторг РФ - ФЦПР ИИ ФГАУ - Федеральный центр прикладного развития искусственного интеллекта 7 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66990 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6716 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31056 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13866 2
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1116 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2200 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 809 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19748 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25576 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1771 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4438 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6868 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10330 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4786 1
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями 348 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7171 1
Управление договорами - Управление договорной деятельностью - Управление договорным процессом - Управление договорной документацией - Договорная работа - Contract management 411 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8640 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10830 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2409 1
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 489 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 518 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2172 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 887 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51199 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3107 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6310 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20922 1
Кибербезопасность - АПМДЗ - аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 84 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12055 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 213 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Рассвет ОС 95 1
ALP Group - СЦМК Аргус - Сервис централизованного мониторинга и контроля ИС 8 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 96 1
Ковчег - система резервного копирования 44 1
Центурион - аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 12 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 923 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 557 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 560 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 584 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2290 1
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 246 1
Oracle Applications 88 1
SAP BAiO - SAP Business All-in-One - mySAP All-in-One 64 1
EPFL - Scala - Язык программирования 143 1
Путин Владимир 3196 1
Терентьев Алексей 23 1
Аитов Тимур 197 1
Кочаров Армен 24 1
Филимонов Сергей 46 1
Буйдов Александр 11 1
Никифоров Владимир 11 1
Новиков Владимир 35 1
Мамедов Рамиз 1 1
Березин Максим 115 1
Березин Андрей 2 1
Гуляев Андрей 6 1
Baxter Andrew - Бакстер Эндрю 1 1
Затравин Николай 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 145810 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14160 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14231 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43485 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17520 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1518 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 892 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29398 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6191 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4922 1
Антиимпортозамещение 6 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24311 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7549 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5007 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48418 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51531 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7062 1
Прописка - регистрация по месту постоянного проживания 192 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2395 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1186 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 180 1
Информатика - computer science - informatique 1068 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8670 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2410 1
Национальный проект - Беспилотные авиасистемы - Беспилотные авиационные системы - ФЦ БАС - Федеральный центр беспилотных авиасистем - Кадры для БАС Федеральный проект 74 1
IDC - International Data Corporation 4912 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8160 1
МНИРТИ - Московский научно-исследовательский радиотехнический институт - Научно-исследовательский институт 1 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1344773, в очереди разбора - 765357.
Создано именных указателей - 170152.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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