«ХайТэк» и «Нейролаб» объединили экспертизу для развития российского ИИ-рынка

Российский разработчик ИИ-ускорителей LinQ – компания «ХайТэк» – и центр технологий искусственного интеллекта «Нейролаб» подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве. Партнерство направлено на создание системного подхода к внедрению отечественных ИИ-решений в ключевых отраслях экономики. Об этом CNews сообщили представители «ХайТэк».

Главным направлением партнерства станет систематизация лучших практик масштабирования национальных производств с применением технологий искусственного интеллекта. Организации сосредоточат ресурсы на поиске и внедрении эффективных ИИ-решений в приоритетных секторах экономики, где критически важно использование отечественного аппаратного и программного обеспечения, при этом особое внимание будет уделено проектам в рамках национального проекта «Экономика данных».

В рамках партнерства планируется создание «отраслевых бенчмарков» – методологии оценки предприятий – технологических лидеров, а также формирование базы знаний о возможностях применения ИИ-технологий для различных бизнес-задач.

Генеральный директор «ХайТэк» Андрей Панков: «Российский рынок ИИ нуждается в структурированном подходе к внедрению технологий. Наш опыт разработки ИИ-ускорителей LinQ в сочетании с экспертизой «Нейролаба» позволит создать практические инструменты для компаний, которые готовы инвестировать в цифровую трансформацию. Мы видим запрос на конкретные решения, а не на общие рекомендации».

Генеральныйдиректор ЦТИИ «Нейролаб» Вячеслав Берсенев: «Ключевая задача – перевести внедрение ИИ из разряда экспериментов в область измеримых бизнес-результатов. Совместная работа с «ХайТэк» даст нам возможность анализировать реальные кейсы применения ИИ-ускорителей и формировать на их основе воспроизводимые модели для других предприятий. Это особенно важно в контексте задач технологического суверенитета».

Соглашение также предусматривает взаимный обмен экспертизой: «ХайТэк» предоставит кейсы успешного внедрения ИИ-ускорителей и платформу для диалога с бизнес-сообществом, а «Нейролаб» обеспечит экспертное сопровождение проектов и систематизацию практик применения ИИ-технологий, при этом партнеры планируют проводить совместные исследования и организовывать отраслевые мероприятия.

