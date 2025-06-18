Нейролаб ЦТИИ - Нейролаб Центр Технологий Искусственного Интеллекта АНО

АНО «Центр Технологий Искусственного Интеллекта Нейролаб» — российская организация, которая занимается содействием развитию спроса на отечественные решения в области искусственного интеллекта. Центр объединяет ведущих экспертов, бизнес и государственные структуры для формирования экосистемы развития ИИ в России. Основные направления деятельности включают содействие разработке и внедрению ИИ-продуктов, предоставление вычислительных мощностей, образовательную и аналитическую деятельность, а также содействие разработке и внедрению регуляторных инициатив для стимулирования роста потребления ИИ-технологий в различных отраслях. “ЦТИИ Нейролаб” создана при поддержке: партии «Новые люди», Ассоциации промышленного майнинга и входящих в нее компаний Intelion Data Systems и Битривер.