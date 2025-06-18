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Нейролаб ЦТИИ Нейролаб Центр Технологий Искусственного Интеллекта АНО
АНО «Центр Технологий Искусственного Интеллекта Нейролаб» — российская организация, которая занимается содействием развитию спроса на отечественные решения в области искусственного интеллекта. Центр объединяет ведущих экспертов, бизнес и государственные структуры для формирования экосистемы развития ИИ в России. Основные направления деятельности включают содействие разработке и внедрению ИИ-продуктов, предоставление вычислительных мощностей, образовательную и аналитическую деятельность, а также содействие разработке и внедрению регуляторных инициатив для стимулирования роста потребления ИИ-технологий в различных отраслях. “ЦТИИ Нейролаб” создана при поддержке: партии «Новые люди», Ассоциации промышленного майнинга и входящих в нее компаний Intelion Data Systems и Битривер.
УПОМИНАНИЯ
Нейролаб ЦТИИ и организации, системы, технологии, персоны:
|Intelion Mining - Интелион Майн - Intelion Data Systems - Интелион Север - Дата-центр Интелион 11 1
|Bitriver - Битривер 21 1
|Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3434 1
|Президент РФ - Президент Российской Федерации 4640 1
|АМП - Ассоциация промышленного майнинга 7 1
|Университетский консорциум исследователей больших данных - Консорциум Big Data - Ассоциация 6 1
|Береснев Вячеслав 2 2
|Ткачев Антон 11 1
|Путин Владимир 3252 1
|Новицкий Павел 1 1
|Семенов Тимофей 5 1
|Безделов Сергей 7 1
|Рунец Игорь 4 1
|Гойко Вячеслав 12 1
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