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Нейролаб ЦТИИ Нейролаб Центр Технологий Искусственного Интеллекта АНО

Нейролаб ЦТИИ - Нейролаб Центр Технологий Искусственного Интеллекта АНО

АНО «Центр Технологий Искусственного Интеллекта Нейролаб» — российская организация, которая занимается содействием развитию спроса на отечественные решения в области искусственного интеллекта. Центр объединяет ведущих экспертов, бизнес и государственные структуры для формирования экосистемы развития ИИ в России. Основные направления деятельности включают содействие разработке и внедрению ИИ-продуктов, предоставление вычислительных мощностей, образовательную и аналитическую деятельность, а также содействие разработке и внедрению регуляторных инициатив для стимулирования роста потребления ИИ-технологий в различных отраслях. “ЦТИИ Нейролаб” создана при поддержке: партии «Новые люди», Ассоциации промышленного майнинга и входящих в нее компаний Intelion Data Systems и Битривер.  

 

УПОМИНАНИЯ


18.06.2025 Создание Координационного Совета ассоциаций малых и средних компаний в сфере ИИ 1
13.11.2024 «Нейролаб» создал платформу для консолидации усилий отечественных игроков в сфере ИИ 1
07.11.2024 АНО «ЦТИИ Нейролаб» и Ассоциация «Университетский консорциум исследователей больших данных» заключили соглашение о научно-техническом сотрудничестве 2

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Нейролаб ЦТИИ и организации, системы, технологии, персоны:

Intelion Mining - Интелион Майн - Intelion Data Systems - Интелион Север - Дата-центр Интелион 11 1
Bitriver - Битривер 21 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3434 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4640 1
АМП - Ассоциация промышленного майнинга 7 1
Университетский консорциум исследователей больших данных - Консорциум Big Data - Ассоциация 6 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15199 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53308 1
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11450 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20975 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68598 1
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6029 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1366028, в очереди разбора - 750478.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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