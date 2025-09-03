Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 182111
ИКТ 14142
Организации 11002
Ведомства 1487
Ассоциации 1057
Технологии 3501
Системы 26119
Персоны 78299
География 2935
Статьи 1550
Пресса 1244
ИАА 714
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2710
Мероприятия 868

Консорциум робототехники и систем интеллектуального управления


УПОМИНАНИЯ


03.09.2025 В России взрывной рост вакансий разработчиков ПО для роботов 2
18.06.2025 Создание Координационного Совета ассоциаций малых и средних компаний в сфере ИИ 1
15.05.2025 Хозяева Astra Linux покупают производителя российских промышленных роботов 1
15.01.2025 На создание центров роботизации по всей России выделяется 15 миллиардов 2
20.11.2024 Россия хочет к 2030 г. в восемь раз увеличить парк промышленных роботов 2
19.11.2024 Ассоциация развития аддитивных технологий и Корпорация развития Зеленограда объявили о сотрудничестве в области развития 3D-печати 1
12.11.2024 В России откроется специальный онлайн-магазин запчастей для роботов и дронов 1
02.11.2024 Производство комплектующих для дронов в России локализовано только на 40%, а цены в разы выше китайских 1
20.09.2024 В России откроют новые центры робототехники 2
23.05.2024 Концерн «Телематика» будет создавать роботов и нейроинтерфейсы 1
17.10.2023 Внедрение технологий робототехники в Петербурге начнется с пилотной зоны в «ИТМО хайпарк» в городе-спутнике Южный 1

Публикаций - 11, упоминаний - 15

Консорциум робототехники и систем интеллектуального управления и организации, системы, технологии, персоны:

Элемент ГК - Корпорация Роботов - Андроидная техника НПО 17 4
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 70 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2249 1
Amazon Inc - Amazon.com 3081 1
Yandex - Яндекс 8070 1
Softline - Софтлайн 3104 1
ROBBO - РОББО - Образовательная робототехника - ScratchDuino (СкретчДуино) - Кружковое движение 76 1
Promobot - Промобот 143 1
Телематика Концерн - НТС - Национальные телематические системы 33 1
Varton - Вартон ТПК - Gauss 50 1
Омега 85 1
Ситроникс Микроэлектроника - Ситроникс Микроэлектронные Решения 64 1
Р-Телематика 3 1
Флай дрон - Fly Drone 20 1
КРЗ ГБУ - Корпорация развития Зеленограда - инновационный территориальный кластер - Техноюнити - Technounity Zelenograd 8 1
Technored - Техноред - Технорэд 19 1
DH - Droneshub - Дронсхаб групп - Академия Дронсхаб 9 1
Уникальные роботы 4 1
Нейролаб ЦТИИ - Нейролаб Центр Технологий Искусственного Интеллекта АНО 3 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7867 1
eBay Inc 1627 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 471 1
Aspring Capital - Эспринг Капитал 7 1
ИТМО Хайпарк - ITMO Highpark 11 1
Advance Capital - Адванс Капитал 4 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3251 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3074 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4697 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6186 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12490 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3475 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2786 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1112 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 521 1
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 89 1
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 10 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 766 1
АЛРИИ - Ассоциация лабораторий по развитию искусственного интеллекта 3 1
АРАТ - Ассоциация развития аддитивных технологий 1 1
AI Global Association - Ассоциация глобального развития искусственного интеллекта и робототехники 1 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5734 9
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6037 6
Робототехника промышленная - Промышленная роботизация - Промышленные робототехнические системы - Унифицированные роботизированные системы для промышленности - Industrial robot 120 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21870 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70419 3
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3179 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14317 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16326 2
Инжиниринг - Реверс-инжиниринг - Обратный инжиниринг - Обратная разработка - Reverse engineering 93 2
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1109 2
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1352 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21466 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3053 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54980 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5594 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32892 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2658 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 997 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1774 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1756 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12100 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8217 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7792 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6760 1
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 674 1
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 352 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10014 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12654 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4306 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11049 1
Трансфер технологий 155 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4415 1
БПЛА FPV - first point view - вид от первого лица 45 1
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 410 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 257 1
Softline - Sl Soft - Robin RPA 41 1
Дудоров Евгений 10 6
Путин Владимир 3292 3
Белоусов Андрей 144 2
Сердюк Алексей 9 2
Дуров Павел 299 1
Нащекин Алексей 118 1
Иванов Михаил 109 1
Макарова Ольга 10 1
Ахмедов Руслан 9 1
Сивцев Илья 162 1
Фролов Денис 59 1
Зайцев Владимир 55 1
Данилов Никита 17 1
Зинина Марина 2 1
Лукин Артем 14 1
Львов Александр 6 1
Терентьев Павел 4 1
Юрецкий Алексей 17 1
Крапивной Михаил 8 1
Мастин Михаил 1 1
Дацыков Дмитрий 5 1
Конюховская Алиса 2 1
Сатдаров Тимур 1 1
Оспенникова Ольга 1 1
Пирожков Дмитрий 2 1
Байшев Алексей 1 1
Блик Антон 5 1
Мудрова Ольга 1 1
Томских Максим 7 1
Игнатова Мария 56 1
Россия - РФ - Российская федерация 152679 11
Южная Корея - Республика 6787 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17786 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52955 2
Европа 24498 2
Азия - Азиатский регион 5678 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44904 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18195 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 595 1
Украина 7725 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1383 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 881 1
Украина - Львов 99 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53777 4
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 126 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31002 3
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 966 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6169 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5475 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11497 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7704 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3614 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 982 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2223 1
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 360 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2545 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8144 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17032 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1767 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4237 1
Аудит - аудиторский услуги 2939 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1156 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 742 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1421 1
Национальный проект - Беспилотные авиасистемы - Беспилотные авиационные системы - ФЦ БАС - Федеральный центр беспилотных авиасистем - Кадры для БАС Федеральный проект 95 1
Ведомости 1139 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1074 1
Forbes - Форбс 886 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2060 1
Парламентская газета 28 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 208 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 493 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1381651, в очереди разбора - 736198.
Создано именных указателей - 182111.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для владельцев электромобилей: выбор ZOOM

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: планшет с защитой зрения для работы и учебы

Показать еще

Наука

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: