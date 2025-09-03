Получите все материалы CNews по ключевому слову
Консорциум робототехники и систем интеллектуального управления
УПОМИНАНИЯ
Консорциум робототехники и систем интеллектуального управления и организации, системы, технологии, персоны:
|Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 257 1
|Softline - Sl Soft - Robin RPA 41 1
|Дудоров Евгений 10 6
|Путин Владимир 3292 3
|Белоусов Андрей 144 2
|Сердюк Алексей 9 2
|Дуров Павел 299 1
|Нащекин Алексей 118 1
|Иванов Михаил 109 1
|Макарова Ольга 10 1
|Ахмедов Руслан 9 1
|Сивцев Илья 162 1
|Фролов Денис 59 1
|Зайцев Владимир 55 1
|Данилов Никита 17 1
|Зинина Марина 2 1
|Лукин Артем 14 1
|Львов Александр 6 1
|Терентьев Павел 4 1
|Юрецкий Алексей 17 1
|Крапивной Михаил 8 1
|Мастин Михаил 1 1
|Дацыков Дмитрий 5 1
|Конюховская Алиса 2 1
|Сатдаров Тимур 1 1
|Оспенникова Ольга 1 1
|Пирожков Дмитрий 2 1
|Байшев Алексей 1 1
|Блик Антон 5 1
|Мудрова Ольга 1 1
|Томских Максим 7 1
|Игнатова Мария 56 1
