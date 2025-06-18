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AI Global Association Ассоциация глобального развития искусственного интеллекта и робототехники


УПОМИНАНИЯ


18.06.2025 Создание Координационного Совета ассоциаций малых и средних компаний в сфере ИИ 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

AI Global Association и организации, системы, технологии, персоны:

Нейролаб ЦТИИ - Нейролаб Центр Технологий Искусственного Интеллекта АНО 3 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12173 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3150 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3443 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2762 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 753 1
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 10 1
АЛРИИ - Ассоциация лабораторий по развитию искусственного интеллекта 3 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15465 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5600 1
Россия - РФ - Российская федерация 150346 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11340 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53028 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1369058, в очереди разбора - 749935.
Создано именных указателей - 177866.
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