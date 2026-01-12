Разделы

НАУРР Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники


СОБЫТИЯ


12.01.2026 Российский рынок промышленных роботов прибавил 14% и составил почти 8 миллиардов 1
18.06.2025 Создание Координационного Совета ассоциаций малых и средних компаний в сфере ИИ 1
15.01.2025 На создание центров роботизации по всей России выделяется 15 миллиардов 2
12.11.2024 В России откроется специальный онлайн-магазин запчастей для роботов и дронов 1
24.05.2023 ИИ, роботы и биохакинг: что интересного показывают в Сколково? 1
31.01.2023 Рынок роботов для легкой промышленности в России достигнет 225 млрд руб. в 2023 году 1
05.12.2022 Новый российский стартап вложит в производство промышленных роботов 180 млн рублей 1
14.09.2021 В России зафиксирован двукратный рост числа крупных компаний, внедряющих роботов 2
18.09.2019 У властей просят 133 миллиарда на роботов, чтобы Россия за шесть лет догнала Запад 1
11.07.2018 Сбербанк вступил в ассоциацию участников рынка робототехники 3
10.02.2017 Российская робототехника появилась в школах Финляндии 1

Публикаций - 11, упоминаний - 15

НАУРР и организации, системы, технологии, персоны:

GE Fanuc - Фанук 41 3
Promobot - Промобот 150 3
KUKA Robotics 36 2
UR - Universal Robots 9 2
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 181 2
Элемент ГК - Корпорация Роботов - Андроидная техника НПО 20 2
Уникальные роботы 4 2
ROBBO - РОББО - Образовательная робототехника - ScratchDuino (СкретчДуино) - Кружковое движение 78 2
Газпромнефть ЦР - Газпромнефть Цифровые решения - ГПН ЦР - ранее ИТСК - Информационно-технологическая сервисная компания 41 1
Сбер - Sberbank Robotics Laboratory - Лаборатория робототехники 26 1
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 91 1
Омега 86 1
Yaskawa Electric Corporation - Yaskawa Motoman Robotics 11 1
Сенсорные Системы 73 1
Ситроникс Микроэлектроника - Ситроникс Микроэлектронные Решения 64 1
ROBBO Europe 3 1
Cyberphysics - Сайберфизикс 6 1
DH - Droneshub - DHX - Дронсхаб групп - Академия Дронсхаб 10 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 1
Ростелеком 10358 1
Amazon Inc - Amazon.com 3147 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1518 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4555 1
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 99 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8246 2
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 - Калина фарм 9 1
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 60 1
36,6 - аптечная сеть 92 1
Национальные приоритеты АНО 25 1
ЭФКО ГК 23 1
Меркатор Холдинг - Меркатор Калуга 10 1
ВЭБ.РФ - Салют Орто ГК 3 1
Kawasaki Heavy Industries 15 1
Исток-Пром 4 1
Газпром нефть 673 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 452 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1031 1
eBay Inc 1632 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3007 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 479 1
Альфа-Банк 1874 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 202 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3260 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3473 3
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 279 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 154 1
РНФ - Российский научный фонд 146 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 185 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 337 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6314 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 390 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4809 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3114 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12921 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3549 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2821 1
Консорциум робототехники и систем интеллектуального управления 12 3
TIA - Telecommunications Industry Association 89 1
ФСП - Федерация спортивного программирования 10 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 99 1
AI Global Association - Ассоциация глобального развития искусственного интеллекта и робототехники 1 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 387 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6919 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23211 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34040 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57450 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4498 2
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 1969 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2449 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 2
Робототехника промышленная - Промышленная роботизация - Промышленные робототехнические системы - Унифицированные роботизированные системы для промышленности - Industrial robot - Автоматизация производственных процессов 197 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18385 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3356 2
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2376 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8137 1
Экзоскелет - Exoskeleton 109 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1214 1
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 855 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1281 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6258 1
NFT - Non Fungible Token - невзаимозаменяемый токен 83 1
Инжиниринг - Реверс-инжиниринг - Обратный инжиниринг - Обратная разработка - Reverse engineering 99 1
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1361 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11593 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6020 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2274 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4514 1
Робототехника сервисная - Сервисный робот - Robotics service - Service robot 57 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11190 1
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1142 1
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2453 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1393 1
Манипулятор - Manipulator 354 1
MedTech - Ассистивные технологии - Вспомогательные технологии - Assistive technologies 19 1
Механический редуктор - Mechanical gearbox 39 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2039 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23042 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26102 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73501 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1135 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12339 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2060 1
MIT Media Lab - Scratch - язык программирования 41 1
ROBBO - РОББО Клуб 23 1
ROBBO lab - РОББО Лаборатория 12 1
ROBBO Robot kit - РОББО Платформа 12 1
9-мм пистолет Макарова 6 1
Google Scholar 10 1
Apple iPhone 6 4861 1
Рошкован Артем 4 2
Крапивной Михаил 8 2
Дудоров Евгений 11 2
Каем Кирилл 41 1
Власов Алексей 20 1
Недельский Виталий 9 1
Медведев Дмитрий 1663 1
Чех Илья 9 1
Фурсин Алексей 158 1
Ефимов Альберт 43 1
Лебедев Артемий 106 1
Максимов Юрий 34 1
Гонноченко Алексей 6 1
Спиридонов Максим 12 1
Кржановский Сергей 2 1
Васильев Артем 25 1
Зарубина Камила 10 1
Шеварнадзе Софико 1 1
Сердюк Алексей 9 1
Конюховская Алиса 2 1
Мудрова Ольга 2 1
Томских Максим 7 1
Шадаев Даниэл 2 1
Фролов Павел 86 1
Дуров Павел 312 1
Чернышенко Дмитрий 575 1
Иванов Сергей 398 1
Дроздов Игорь 45 1
Южаков Алексей 29 1
Путин Владимир 3369 1
Белоусов Андрей 145 1
Россия - РФ - Российская федерация 157560 10
Азия - Азиатский регион 5753 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53501 3
Европа 24654 3
Южная Корея - Республика 6866 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18284 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45891 2
Сингапур - Республика 1909 2
Камерун - Республика 60 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 621 1
Финляндия - Финляндская Республика 3658 1
Финляндия - Хельсинки 252 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18678 1
Казахстан - Республика 5815 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1152 1
Япония 13554 1
Армения - Республика 2375 1
Беларусь - Белоруссия 6045 1
Дания - Королевство 1318 1
Индия - Bharat 5709 1
Европа Восточная 3123 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1359 1
Германия - Федеративная Республика 12945 1
Бразилия - Федеративная Республика 2454 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 507 1
Саудовская Аравия - Королевство 632 1
Узбекистан - Республика 1878 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1183 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1397 1
Иран - Исламская Республика Иран 1119 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 584 1
Таджикистан - Республика 914 1
Таиланд - Королевство 870 1
Филиппины - Республика 581 1
Бахрейн - Королевство 126 1
Нигерия - Федеративная Республика 328 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 273 1
Перу - Республика 288 1
Туркмения - Туркменистан 446 1
Аргентина - Аргентинская Республика 600 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55059 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31953 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 2
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 126 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15186 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 995 1
Английский язык 6880 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7294 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 947 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 931 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5733 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5970 1
Энергетика - Energy - Energetically 5528 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1427 1
Лёгкая промышленность массового потребления 19 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4378 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1517 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10759 1
Спортивное программирование 29 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 685 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 876 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1469 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1556 1
Здравоохранение - Реабилитация 418 1
Здравоохранение - Превентивная медицина - Антивозрастная медицина - Preventage medicine - Антиэйдж-медицина - Antiage medicine - Биохакинг - Biohacking 30 1
Минэкономразвития РФ - Реестр малых технологических компаний 20 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4257 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9687 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5292 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4939 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6337 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11779 1
9to5Mac 70 1
TAdviser - Центр выбора технологий 430 1
9to5Google 57 1
Ведомости 1261 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2175 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8400 3
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 164 1
УДГУ - Удмуртский государственный университет 28 1
Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 36 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 72 1
ИжГТУ имени М.Т. Калашникова - Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова 31 1
ВолгГТУ ВО ФГБОУ - Волгоградский государственный технический университет - Институт архитектуры и строительства - Сталинградский тракторный институт 28 1
Назарбаев Университет - Nazarbayev University 5 1
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 44 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 526 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1648 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1102 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 201 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 285 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 399 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 225 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Startup Village - международная стартап-конференция 62 1
