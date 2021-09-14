В России зафиксирован двукратный рост числа крупных компаний, внедряющих роботов

Аналитический центр TAdviser совместно с Национальной Ассоциацией участников рынка робототехники (НАУРР) подготовил обновленный список крупнейших российских интеграторов промышленных роботов. По сравнению с аналогичным перечнем компаний, опубликованном двумя годами ранее, количество крупных интеграторов выросло в два раза.

Интегратор промышленных роботов – компания, которая разрабатывает проекты по автоматизации производственных процессов на базе промышленных роботов, выполняет сборку, установку и настройку робототехнических комплексов на производстве, а также производит дальнейшее обслуживание внедренного оборудования.

Промышленный робот - автоматически управляемый, перепрограммируемый, многоцелевой манипулятор, программируемый по трем или более степеням подвижности, который может быть установлен стационарно на рабочем месте или может иметь возможность передвижения и который используется в системах автоматизации промышленных предприятий.

В ходе проведения исследования были рассмотрены данные 73 российских интеграторов. Участники рынка оценивались по двум основным критериям – количеству установленных промышленных роботов и выручке от их интеграции в 2018–2020 годах. Для включения в число крупнейших, выручка за озвученный период должна была превышать 100 млн руб., при этом компанией должно было быть установлено 10 и более промышленных роботов.

В результате рассмотрения показателей компаний все они были разделены на три группы. В первую часть под названием «Крупнейшие интеграторы промышленных роботов» попали 33 интегратора, которые отвечали сразу двум установленным критериям. Для сравнения, в аналогичном списке, опубликованном в конце 2019 года, в эту категорию были включены лишь 16 компаний. Таким образом, за два года количество крупных компаний, внедряющих промышленных роботов, выросло более чем в два раза.

Второй список – «Перспективные интеграторы промышленных роботов» - включил 16 компаний, показатели которых удовлетворяли хотя бы одному критерию. В 2019 году таких компаний насчитывалось 14.

В третий список («Дополнительный список интеграторов промышленных роботов») вошли оставшиеся компании, которые по результатам деятельности в 2018–2020 годах не достигли требуемых значений выручки или количества установленных роботов.

В каждом списке компании были отсортированы в алфавитном порядке без учета конкретных показателей деятельности. Такое решение было принято для того, чтобы свести к минимуму влияние возможных неточностей в показателях выручки.

В список крупнейших интеграторов включены 33 компании. Суммарно за три последние года на интеграции промышленных роботов они заработали 10,6 млрд рублей. За это же период ими было установлено порядка 1200 роботов.

11 крупнейших интеграторов за последние 3 года перешагнули отметку в 50 установленных роботов. В аналогичном исследовании 2019 года таких насчитывалось только 5 компаний.

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К перспективным интеграторам отнесены 16 компаний. Показатели их деятельности за последние три года удовлетворили одному из обозначенных критериев.

В целом результат всех интеграторов, включенных в списки крупнейших и перспективных, составил почти 11,7 млрд рублей выручки и более 1400 установленных промышленных роботов. Таким образом, согласно этим данным, в среднем стоимость реализации проекта по внедрению промышленного робототехнического комплекса за последние 3 года составила около 8,1 млн рублей.

Все 49 интеграторов, включенных в первые два списка, имеют производственную площадь для сборки робототехнических проектов. Размер такой площадки может варьироваться от 50 до 6500 кв. метров. Общее число технических специалистов, занимающихся внедрением робототехнических комплексов, в составе крупнейших интеграторов превышает 600 человек.

Среди крупнейших и перспективных интеграторов наибольшее количество партнеров насчитывается у производителей роботов FANUC и KUKA – по 17 компаний. Также в числе лидеров по этому показателю находятся компании Yaskawa (9 партнеров), Universal Robots и Kawasaki (по 7 партнеров).

33 интегратора из двух списков отметили, что среди их текущих клиентов, из числа промышленных предприятий, есть заказчики с потребностью в заемных средствах на сумму от 20 млн рублей для реализации робототехнических проектов.

Результаты исследования могут быть использованы Фондом развития промышленности при формировании списка системных интеграторов, при привлечении которых возможно снижение ставки по займам в рамках программы «Цифровизация промышленности» до 1%. В этом случае предприятия, которые будут приобретать робототехнические комплексы у компаний, вошедших в список, смогут получить льготный заем по пониженной ставке.

Список крупнейших российских интеграторов промышленных роботов подготовлен в рамках обзора «Российский рынок промышленной робототехники 2021».