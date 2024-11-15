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Yaskawa Electric Corporation Yaskawa Motoman Robotics

Yaskawa Electric Corporation - Yaskawa Motoman Robotics

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


15.11.2024 Nvidia готовит в выпуску маленький суперкомпьютер для роботов-гуманоидов 1
27.09.2021 Выручка участников рейтинга увеличилась в 1,5 раза, несмотря на эпидемию и локдаун 1
14.09.2021 В России зафиксирован двукратный рост числа крупных компаний, внедряющих роботов 1
12.07.2017 В России созданы роботы, не требующие программирования 1
07.12.2015 До чего дошёл прогресс: какие профессии предпочитают роботы? 1
01.10.2013 Yaskawa Electric поднимает людей на ноги после инсульта 2
01.03.2013 Блэкджек и роботы 1
19.10.2012 Роботы: обзор самых интересных военных и научных разработок 1
10.07.2012 Робот-лаборант не боится ничего 1
21.08.2007 «НПФ «Ракурс» внедрил автоматизированную СУ на керамическом заводе 1
31.08.1999 Siemens и Yaskawa Electric организовывают совместное предприятие 3

Публикаций - 12, упоминаний - 15

Yaskawa Electric Corporation и организации, системы, технологии, персоны:

KUKA Robotics 41 4
GE Fanuc - Фанук 45 3
iRobot - 61 2
Siemens AG - Siemens Group 2665 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 330 2
Omron - Omron Electronics - Tateishi Electric Manufacturing Company 77 2
Hyundai Motor Company - Boston Dynamics 44 2
Fastbrick Robotics 3 1
Абг технологии - Abagy Robotics Systems - Абаджи Роботик Системс 1 1
Ракурс НПФ 175 1
Volkswagen Electronics Research Lab 2 1
Stellantis NV - Comau - COnsorzio MAcchine Utensili 2 1
ЧКПЗ - RusRobot - Русский Робот - Завод Роботов 10 1
Sony 6720 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 626 1
Google LLC 12605 1
Nvidia Corp 3947 1
UR - Universal Robots 9 1
Ecovacs Robotics - Ecovacs Group 15 1
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 120 2
BYD Motors - BYD Auto - Build Your Dreams 31 1
Kawasaki Heavy Industries 15 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8748 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 1
Ford 433 1
Volkswagen Audi Group 231 1
Honda Motor Company - HND 240 1
Lockheed Martin 777 1
Toyota - Lexus 83 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 195 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3828 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6505 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5394 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1889 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 524 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 120 1
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 11 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 19 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7342 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35759 5
Робототехника промышленная - Промышленная роботизация - Промышленные робототехнические системы - Унифицированные роботизированные системы для промышленности - Industrial robot - Автоматизация производственных процессов 238 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15931 3
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 782 2
Манипулятор - Manipulator 362 2
Робототехника - Гуманоидный робот - Робот-гуманоид - Человекоподобный робот - Humanoid robot 150 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9808 2
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Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22422 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61094 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25216 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4349 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4526 2
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2040 2
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 594 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22742 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13164 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3949 1
Электротехника - Электромеханика - Электрические машины - Электромеханические комплексы - Электротехническое оборудование - Electrical equipment - электроприбор - electrical appliance 300 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14692 1
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1216 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2011 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI, GenAI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 1136 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1388 1
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26537 1
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33174 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3389 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2711 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12725 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8684 1
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FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 227 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 93 1
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