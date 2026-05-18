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ЧКПЗ RusRobot Русский Робот Завод Роботов
Компания RusRobot (в обиходе также известна как «Завод Роботов») представляет собой производственную и технологическую экосистему, специализирующуюся на создании отечественных промышленных роботов-манипуляторов. Структура включает два ключевых юридических лица: ООО «Завод Роботов» (ИНН 9731059334), отвечающее за серийное производство оборудования, и ООО «Русский Робот» (ИНН 7449141049), занимающееся разработкой программного обеспечения. Основателем проекта и генеральным директором является Андрей Гартунг, который также руководит ПАО «ЧКПЗ». Предприятие позиционирует себя как центр компетенций в области промышленной роботизации, стремясь обеспечить технологический суверенитет российских заводов путем локализации производства и ПО. Основной фокус направлен на замену тяжелого ручного труда автоматизированными решениями, включенными в реестр российской промышленной продукции.
Описание деятельности и организационная структура
Деятельность компании строится на разделении функций между разработкой и производством. ООО «Русский Робот» выступает разработчиком проприетарного программного обеспечения, которое включено в реестр отечественного ПО Минцифры России. Это обеспечивает соответствие требованиям импортозамещения. ООО «Завод Роботов» является серийным производителем аппаратной части. Компания не только выпускает конечные изделия, но и производит ключевые компоненты, включая редукторы, что позволяет контролировать качество и сроки поставок на всех этапах.
Компания входит в группу предприятий, связанных с ПАО «Челябинский котлоприборный завод» (ЧКПЗ). В этой структуре «Завод Роботов» выполняет роль инновационного подразделения, внедряющего цифровые технологии в традиционное машиностроение. Сильной стороной является полная вертикальная интеграция: от разработки ПО до сборки механики и редукторов на собственных мощностях в Челябинской области. Слабым местом может являться зависимость от государственных субсидий и мер поддержки Минпромторга, которые используются для локализации процессов.
Продукты и технологии
Ассортимент компании включает несколько линеек промышленной робототехники:
- RusRobot RR-120-2900: Шестиосевой робот-манипулятор грузоподъемностью 120 кг. Модель включена в реестр российской промышленной продукции (реестровый номер № 10625128, дата внесения 10 апреля 2025 года). Предназначен для замены опасного труда на критически важных предприятиях.
- RusRobot RR-60: Шестиосевой манипулятор грузоподъемностью 60 кг, также входящий в реестр промышленной продукции.
- RusRobot GR-40: Новая модель консольно-портального робота, запущенная в серийное производство. Грузоподъемность составляет 45 кг. Отличительная особенность — перемещение над станками и загрузка сверху, что экономит производственные площади. Робот отличается высокой точностью позиционирования и скоростью смены деталей.
Ключевой технологической особенностью является использование собственного ПО, разработанного специалистами ООО «Русский Робот». Система позволяет вести мониторинг состояния робота в реальном времени, учет времени работы и анализ данных о выполненных операциях. Сводные показатели выводятся в удобном формате для оператора. Это решение разрабатывалось совместно с «СберМобайлом», который отвечает за технологическую реализацию продукта, в рамках соглашения о цифровизации промышленности.
Лицензии, реестры и аккредитации
Компания обладает подтвержденным статусом производителя отечественной продукции:
- Реестр российской промышленной продукции: Модель RusRobot RR-120-2900 имеет реестровый номер № 10625128. Заключение выдано 10 апреля 2025 года. Это подтверждает соответствие критериям Постановления Правительства РФ № 719.
- Реестр отечественного ПО: Программное обеспечение для управления роботами включено в реестр Минцифры России, что критично для госзаказчиков и предприятий ОПК.
Данные о других специфических лицензиях (например, на работу с гостайной) в открытых источниках не представлены, однако участие в поставках на «критически значимые предприятия» косвенно указывает на высокий уровень доверия со стороны регуляторов.
Клиенты и деловые связи
Среди ключевых партнеров компании выделяются структуры экосистемы Сбербанка:
- АО «Сбербанк Лизинг»: Запущена программа лизинга роботов RusRobot. Условия включают отсутствие залога и возможность сделки онлайн с авансом от нуля. Это делает приобретение техники доступным для малого и среднего бизнеса.
- «СберМобайл»: Партнер по цифровизации. Компания предоставляет технологическую базу для реализации функционала мониторинга и управления роботами.
- Предприятия Челябинской области: По итогам переговоров с губернатором Алексеем Текслером, подписаны соглашения о развитии промышленной роботизации в регионе. Планируется запуск роботизированных производств на площадке ОЭЗ.
Конкуренция
На российском рынке промышленной робототехники компания конкурирует с производителями, предлагающими как локализированные, так и импортируемые решения. Среди реальных конкурентов можно выделить:
- ООО «Роботикс» (разработка и производство промышленных роботов в России).
- ГК «Мираторг» / собственные разработки агрохолдингов (в сегменте узкоспециализированной автоматизации).
- «Квантум» (производство робототехнических комплексов).
Зарубежные аналоги, с которыми сопоставляются характеристики RusRobot:
- FANUC Corporation (Япония) — мировой лидер в области промышленных роботов.
- KUKA AG (Германия/Китай) — известный производитель манипуляторов для сварки и сборки.
- ABB Group (Швейцария/Швеция) — крупный поставщик роботизированных систем.
- Yaskawa Electric Corp. (Япония) — производитель двигателей и промышленных роботов Motoman.
Цитата руководителя
«Роботизация производств на основании отечественных решений не только повышает конкурентоспособность предприятия и кратно увеличивает производительность труда, но и является залогом безопасности производственных процессов. Только разработанные и произведенные в России роботы с проприетарным ПО могут обеспечить суверенитет и технологическое лидерство как отдельно взятого предприятия, так и страны в целом» — Андрей Гартунг, основатель ООО «Завод Роботов».
Информация актуальна на 01.07.2026
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
ЧКПЗ и организации, системы, технологии, персоны:
|Гартунг Андрей 6 6
|Текслер Алексей 31 3
|Сотникова Алиса 1 1
|Харин Даниил 1 1
|Целковский Вячеслав 1 1
|Путин Владимир 3445 1
|Волков Сергей 108 1
|Мишустин Михаил 781 1
|Алиханов Антон 41 1
|Титов Дмитрий 18 1
|Кивокурцев Олег 100 1
|Бойко Алексей 134 1
|Лукин Артем 16 1
|Серавкин Андрей 6 1
|Колтыпин Петр 4 1
|Воронин Тимофей 29 1
|Ведомости 1435 3
|Коммерсантъ - Издательский дом 2350 2
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