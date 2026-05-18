ЧКПЗ - RusRobot - Русский Робот - Завод Роботов

Компания RusRobot (в обиходе также известна как «Завод Роботов») представляет собой производственную и технологическую экосистему, специализирующуюся на создании отечественных промышленных роботов-манипуляторов. Структура включает два ключевых юридических лица: ООО «Завод Роботов» (ИНН 9731059334), отвечающее за серийное производство оборудования, и ООО «Русский Робот» (ИНН 7449141049), занимающееся разработкой программного обеспечения. Основателем проекта и генеральным директором является Андрей Гартунг, который также руководит ПАО «ЧКПЗ». Предприятие позиционирует себя как центр компетенций в области промышленной роботизации, стремясь обеспечить технологический суверенитет российских заводов путем локализации производства и ПО. Основной фокус направлен на замену тяжелого ручного труда автоматизированными решениями, включенными в реестр российской промышленной продукции.

Описание деятельности и организационная структура

Деятельность компании строится на разделении функций между разработкой и производством. ООО «Русский Робот» выступает разработчиком проприетарного программного обеспечения, которое включено в реестр отечественного ПО Минцифры России. Это обеспечивает соответствие требованиям импортозамещения. ООО «Завод Роботов» является серийным производителем аппаратной части. Компания не только выпускает конечные изделия, но и производит ключевые компоненты, включая редукторы, что позволяет контролировать качество и сроки поставок на всех этапах.

Компания входит в группу предприятий, связанных с ПАО «Челябинский котлоприборный завод» (ЧКПЗ). В этой структуре «Завод Роботов» выполняет роль инновационного подразделения, внедряющего цифровые технологии в традиционное машиностроение. Сильной стороной является полная вертикальная интеграция: от разработки ПО до сборки механики и редукторов на собственных мощностях в Челябинской области. Слабым местом может являться зависимость от государственных субсидий и мер поддержки Минпромторга, которые используются для локализации процессов.

Продукты и технологии

Ассортимент компании включает несколько линеек промышленной робототехники:

RusRobot RR-120-2900: Шестиосевой робот-манипулятор грузоподъемностью 120 кг . Модель включена в реестр российской промышленной продукции (реестровый номер № 10625128, дата внесения 10 апреля 2025 года). Предназначен для замены опасного труда на критически важных предприятиях.

Шестиосевой робот-манипулятор грузоподъемностью . Модель включена в реестр российской промышленной продукции (реестровый номер № 10625128, дата внесения 10 апреля 2025 года). Предназначен для замены опасного труда на критически важных предприятиях. RusRobot RR-60: Шестиосевой манипулятор грузоподъемностью 60 кг , также входящий в реестр промышленной продукции.

Шестиосевой манипулятор грузоподъемностью , также входящий в реестр промышленной продукции. RusRobot GR-40: Новая модель консольно-портального робота, запущенная в серийное производство. Грузоподъемность составляет 45 кг. Отличительная особенность — перемещение над станками и загрузка сверху, что экономит производственные площади. Робот отличается высокой точностью позиционирования и скоростью смены деталей.

Ключевой технологической особенностью является использование собственного ПО, разработанного специалистами ООО «Русский Робот». Система позволяет вести мониторинг состояния робота в реальном времени, учет времени работы и анализ данных о выполненных операциях. Сводные показатели выводятся в удобном формате для оператора. Это решение разрабатывалось совместно с «СберМобайлом», который отвечает за технологическую реализацию продукта, в рамках соглашения о цифровизации промышленности.

Лицензии, реестры и аккредитации

Компания обладает подтвержденным статусом производителя отечественной продукции:

Реестр российской промышленной продукции: Модель RusRobot RR-120-2900 имеет реестровый номер № 10625128 . Заключение выдано 10 апреля 2025 года. Это подтверждает соответствие критериям Постановления Правительства РФ № 719.

Модель имеет реестровый номер . Заключение выдано 10 апреля 2025 года. Это подтверждает соответствие критериям Постановления Правительства РФ № 719. Реестр отечественного ПО: Программное обеспечение для управления роботами включено в реестр Минцифры России, что критично для госзаказчиков и предприятий ОПК.

Данные о других специфических лицензиях (например, на работу с гостайной) в открытых источниках не представлены, однако участие в поставках на «критически значимые предприятия» косвенно указывает на высокий уровень доверия со стороны регуляторов.

Клиенты и деловые связи

Среди ключевых партнеров компании выделяются структуры экосистемы Сбербанка:

АО «Сбербанк Лизинг»: Запущена программа лизинга роботов RusRobot. Условия включают отсутствие залога и возможность сделки онлайн с авансом от нуля. Это делает приобретение техники доступным для малого и среднего бизнеса.

Запущена программа лизинга роботов RusRobot. Условия включают отсутствие залога и возможность сделки онлайн с авансом от нуля. Это делает приобретение техники доступным для малого и среднего бизнеса. «СберМобайл»: Партнер по цифровизации. Компания предоставляет технологическую базу для реализации функционала мониторинга и управления роботами.

Партнер по цифровизации. Компания предоставляет технологическую базу для реализации функционала мониторинга и управления роботами. Предприятия Челябинской области: По итогам переговоров с губернатором Алексеем Текслером, подписаны соглашения о развитии промышленной роботизации в регионе. Планируется запуск роботизированных производств на площадке ОЭЗ.

Конкуренция

На российском рынке промышленной робототехники компания конкурирует с производителями, предлагающими как локализированные, так и импортируемые решения. Среди реальных конкурентов можно выделить:

ООО «Роботикс» (разработка и производство промышленных роботов в России).

(разработка и производство промышленных роботов в России). ГК «Мираторг» / собственные разработки агрохолдингов (в сегменте узкоспециализированной автоматизации).

(в сегменте узкоспециализированной автоматизации). «Квантум» (производство робототехнических комплексов).

Зарубежные аналоги, с которыми сопоставляются характеристики RusRobot:

FANUC Corporation (Япония) — мировой лидер в области промышленных роботов.

(Япония) — мировой лидер в области промышленных роботов. KUKA AG (Германия/Китай) — известный производитель манипуляторов для сварки и сборки.

(Германия/Китай) — известный производитель манипуляторов для сварки и сборки. ABB Group (Швейцария/Швеция) — крупный поставщик роботизированных систем.

(Швейцария/Швеция) — крупный поставщик роботизированных систем. Yaskawa Electric Corp. (Япония) — производитель двигателей и промышленных роботов Motoman.

Цитата руководителя

«Роботизация производств на основании отечественных решений не только повышает конкурентоспособность предприятия и кратно увеличивает производительность труда, но и является залогом безопасности производственных процессов. Только разработанные и произведенные в России роботы с проприетарным ПО могут обеспечить суверенитет и технологическое лидерство как отдельно взятого предприятия, так и страны в целом» — Андрей Гартунг, основатель ООО «Завод Роботов».

Информация актуальна на 01.07.2026