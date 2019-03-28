Получите все материалы CNews по ключевому слову
iRobot -
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
|28.03.2019
|
iRobot Roomba i7+ не заблудится в любом доме
В России начинаются продажи нового робота-пылесоса iRobot Roomba i7+. iRobot Roomba i7+ умеет самостоятельно составлять планы убираемых п
|25.09.2018
|
Хиты продаж: роботы-пылесосы
iRobot Roomba 616 Бренд iRobot — один из самых популярных на российском рынке роботов-пылесосов, а модель Roomba 616,
|10.02.2012
|
Робот-рука: новая единица "отряда поддержки" армии США
Мощный универсальный робот iRobot 710 Warrior поступил в серийное производство. Уникальная дистанционно управляемая маши
|24.06.2005
|
iRobot обновил своих роботов-уборщиков
Компания iRobot готова представить потребителям своего нового усовершенствованного робота-уборщика. Робот Roomba Scheduler может быть запрограммирован хозяином для уборки той или иной площади, ограничен
|26.05.2005
|
iRobot представил первый робот для мытья полов
Компания iRobot выпустила первого робота для мытья полов iRobot Scooba Robotic Floor Washer. Мо
|13.09.2000
|
Создан первый робот для наблюдения за жилыми помещениями
Корпорация iRobot Corporation создала первый многоцелевой домашний робот iRobot-LЕ, сообщает e4en
iRobot - и организации, системы, технологии, персоны:
|CNews - ZOOM.CNews 1854 5
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 2
|Inquirer 463 2
|National Geographic 95 2
|Space Daily 528 2
|Washington Profile 142 2
|CNews RND - R&D.CNews 2274 2
|e4 Engineering 107 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6021 1
|The Verge - Издание 592 1
|Engadget - Блог о технологиях 425 1
|Чудо техники 60 1
|The Intercept 12 1
|Mashable 371 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8380 2
|Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 431 1
|World Robotics Survey 3 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1409159, в очереди разбора - 731156.
Создано именных указателей - 187833.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.