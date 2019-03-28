Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187833
ИКТ 14529
Организации 11266
Ведомства 1494
Ассоциации 1075
Технологии 3541
Системы 26527
Персоны 81221
География 2989
Статьи 1573
Пресса 1265
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2748
Мероприятия 878

iRobot -

iRobot -

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


28.03.2019 iRobot Roomba i7+ не заблудится в любом доме

В России начинаются продажи нового робота-пылесоса iRobot Roomba i7+. iRobot Roomba i7+ умеет самостоятельно составлять планы убираемых п
25.09.2018 Хиты продаж: роботы-пылесосы

iRobot Roomba 616 Бренд iRobot — один из самых популярных на российском рынке роботов-пылесосов, а модель Roomba 616,
10.02.2012 Робот-рука: новая единица "отряда поддержки" армии США

Мощный универсальный робот iRobot 710 Warrior поступил в серийное производство. Уникальная дистанционно управляемая маши
24.06.2005 iRobot обновил своих роботов-уборщиков

Компания iRobot готова представить потребителям своего нового усовершенствованного робота-уборщика. Робот Roomba Scheduler может быть запрограммирован хозяином для уборки той или иной площади, ограничен
26.05.2005 iRobot представил первый робот для мытья полов

Компания iRobot выпустила первого робота для мытья полов iRobot Scooba Robotic Floor Washer. Мо
13.09.2000 Создан первый робот для наблюдения за жилыми помещениями

Корпорация iRobot Corporation создала первый многоцелевой домашний робот iRobot-LЕ, сообщает e4en

Публикаций - 59, упоминаний - 92

iRobot - и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10636 8
LG Electronics 3678 6
Google LLC 12277 6
Yandex - Яндекс 8472 5
Xiaomi - Roborock - Beijing Roborock Technology 33 4
Okami - Оками 15 3
Microsoft Corporation 25254 3
Xiaomi 1979 3
Acer Group - Acer Inc 2660 3
Philips 2076 3
Sony 6636 3
Hobot Technology 13 2
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 234 2
Kitfort 69 2
HP Inc. 5763 2
VK - Mail.ru Group 3535 2
Yaskawa Electric Corporation - Yaskawa Motoman Robotics 11 2
Шахты 0 2
9018 2
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 53 2
DeLonghi - De' Longhi - DēLonghi 61 1
iconBIT 39 1
Siemens AG - Siemens Group 2629 1
Anker Innovations 4 1
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 40 1
ITI Technologies - Finvale - Финвал - Финвал-Инжиниринг 13 1
Content AI - Контент ИИ - Контент ИИ Технологии - Контент Аи Солюшнс Билишим Ве Текноложи Хизметлери Аноним Ширкети - Content AI Solutions Bilisim Ve Teknoloji Hizmetleri Anonim Sirketi 108 1
СДИ Софт - SDI Soft - Системы Документирования Инфраструктуры Софт 13 1
Volkswagen Electronics Research Lab 2 1
Полюс ПАО - Полюс Диджитал - Polyus Digital 19 1
RoboteX 1 1
Агропромкомплектация ГК - Агротех-Информ 10 1
Brando 27 1
Ростелеком 10327 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5286 1
Western Digital Corporation - WDC 574 1
Huawei 4225 1
Fortnite 89 1
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 340 1
AMD - Advanced Micro Devices 4474 1
Kärcher - Karcher - Керхер 74 5
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 120 3
QinetiQ - Foster-Miller 5 2
TEPCO - Фукусима АЭС - атомная электростанция 41 2
Лента - Сеть розничной торговли 2275 2
John Deere - Джон Дир 27 2
Венчурная студия 8 1
Groupe SEB - Société d'Emboutissage de Bourgogne 8 1
Cotton Club - Коттон Клаб 28 1
Селигдар - Золото Селигдара 10 1
Скопинфарм 7 1
Makita - Макита 24 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2703 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 225 1
Boeing 1018 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 524 1
Ford 424 1
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 88 1
Intel Capital 148 1
Honda Motor Company - HND 238 1
Whirlpool KitchenAid 24 1
Dyson 132 1
Beko - Beko Electronics 75 1
Lockheed Martin 767 1
Block - Square 198 1
Volkswagen Audi Group 225 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 226 1
Совкомбанк Совесть 277 1
Фасоль - сеть магазинов 13 1
Чернобыльская АЭС - ЧАЭС - Атомная электростанция 150 1
QinetiQ Group 57 1
Toyota - Lexus 82 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3003 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 49 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 263 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 564 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 348 1
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 115 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 118 1
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 63 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1849 9
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 523 6
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 624 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 2
Правительство Египта - Верховный совет древностей Египта - Большой Египетский музей 85 2
Правительство Южной Кореи - органы государственной власти 91 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1181 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1173 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3112 1
ООН ЕЭК - Европейская экономическая комиссия ООН - ITC UN ЕСЕ - Inland Committee United Nations Economic Commission for Europe 31 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 18 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6917 53
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 709 18
БТиЭ - Робот-пылесос - Умный пылесос - Robot Vacuum Cleaner - RoboCleaner - Робот-уборщик 277 18
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14385 13
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34055 13
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10251 12
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14910 9
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25720 9
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3775 8
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 1971 8
Док-станция - Docking station 547 7
ПДУ - Пульт ДУ - пульт дистанционного управления - RCU - remote control unit 861 7
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3355 7
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1915 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18282 6
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13017 6
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2065 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 6
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17846 5
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12909 5
Видеокамера - Camcorder 2328 5
Таймер - Timer 429 5
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2369 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31820 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57458 5
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6262 5
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1845 5
Утилизация мусора - Умные мусоросборщики - решения в сфере управления логистикой по вывозу отходов 68 5
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1471 4
Манипулятор - Manipulator 354 4
Infrared - ИК-излучение - Инфракрасное излучение - SWIR - Short Wave Infrared - Технологии коротковолнового инфракрасного излучения - QWIP - Quantum Well Infrared Photodetector 720 4
HVAC - Климатическое оборудование - Фильтрация воздуха - HEPA - High Efficiency Particulate Air - High Efficiency Particulate Arrestance - высокоэффективное удержание частиц - Вид воздушных фильтров высокой эффективности 145 4
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3348 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26115 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 4
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8186 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 4
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1144 4
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6022 3
Микрофон - Microphone 2707 3
iRobot - Roomba Discovery - Roomba Red - робот-пылесос 15 13
Linux OS 10931 5
Ecovacs Deebot 15 4
Xiaomi Mi Home 85 4
Polaris PVCR - робот-пылесос 15 4
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 434 4
Apple macOS 2255 3
Microsoft Office 3965 3
Samsung Navibot - робот-пылесос 13 3
Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner - серия роботов-пылесосов 17 3
Xiaomi Roidmi - серия пылесосов 9 3
Polaris IQ Home 31 2
LG HOM-BOT SQUARE 15 2
Ecovacs HOME 5 2
Microsoft Windows 16351 2
Google Dart 62 2
Яндекс.Доставка - Яндекс.Ровер 49 2
Mozilla Gecko - браузерный движок 67 2
Yujin Robot - iClebo 6 2
Sony AIBO - Sony Artificial Intelligence RoBOt - серия собак-роботов 66 2
iLife Robot Vacuum Cleaner - робот-пылесос 4 2
Apple iLife 72 2
Google YouTube - Видеохостинг 2895 2
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1356 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1419 2
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 838 2
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 438 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 865 2
Google Android 14718 2
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 209 1
Weissgauff - Вайссгауфф Рус - Гауф Рус 19 1
Xiaomi MiJia 23 1
Anker Eufy 9 1
Samsung Galaxy S10 - смартфон 190 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
VK Teams 80 1
ВТБ - VTB.Cloud 11 1
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 213 1
Electrolux Trilobite - робот-пылесос 4 1
Redmond RV - серия пылесосов 13 1
Hawass Zahi - Хавасс Захи 9 2
Анисов Ян 35 2
Jones Chris - Джонс Крис 20 2
Angle Kolin - Энгл Колин 2 2
Молчанов Юрий 3 1
Bond James - Бонд Джеймс 86 1
Karlsson Jan - Карлссон Ян 1 1
Мураховский Эдуард 38 1
Nielsen Jakob - Нильсен Якоб 9 1
Трэнер Тим 1 1
Карпенко Ирина 10 1
Кривоносов Евгений 17 1
Булычев Кир 6 1
Любин Александр 3 1
Григоренко Вадим 55 1
Saxena Ashutosh - Саксена Ашутош 2 1
Čapek Karel - Чапек Карел 5 1
Прескур Вадим 5 1
Ивлев Валерий 7 1
Тузиков Иван 6 1
Бурченко Евгений 32 1
Щербинко Тимур 9 1
Логейко Дмитрий 1 1
Klein Jonathan - Кляйн Джонатан 3 1
Matarić Maja - Матарич Майя 1 1
Гришин Дмитрий 210 1
Сорокин Андрей 23 1
Pirjanian Paolo - Пирджанян Паоло 1 1
Travis Scott - Скотт Трэвис 2 1
Scott Travis 1 1
Криницкий Игорь 26 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 394 1
Buck Ian - Бак Йэн - Бак Ян 13 1
Путин Владимир 3356 1
Путин Сергей 72 1
Михалев Евгений 96 1
Беляев Владислав 97 1
Семенов Алексей 85 1
Леонов Алексей 96 1
Федечкин Эдуард 55 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53491 22
Россия - РФ - Российская федерация 157230 14
Южная Корея - Республика 6866 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18252 6
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 619 6
Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковров 176 5
Япония 13555 4
США - Калифорния 4776 4
США - Массачусетс 512 4
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 386 4
Германия - Федеративная Республика 12945 3
США - Колумбия - Вашингтон 1452 3
Ирак - Республика 700 3
США - Массачусетс - Бостон 382 3
Европа 24650 3
Египет - Эль-Гиза 15 2
Америка - Американский регион 2188 2
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1434 2
Босния и Герцеговина - Босна и Херцеговина 94 2
Земля - планета Солнечной системы 10664 2
Египет - Арабская Республика 1047 2
США - Аризона - Тусон - Таксон 36 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3048 1
Швеция - Королевство 3716 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2540 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14501 1
Япония - Токио 1009 1
Германия - Берлин 729 1
Южная Корея - Сеул 371 1
США - Пенсильвания 364 1
Монако Княжество 106 1
США - Джорджия 329 1
США - Мэриленд 295 1
США - Вермонт - Берлингтон 27 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13568 1
Чехия - Чешская Республика 1333 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4098 1
Великобритания - Шотландия 340 1
Азия - Азиатский регион 5753 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18633 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 12
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 8
Зоология - наука о животных 2793 6
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5907 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10761 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55081 5
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6115 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15166 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11443 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 4
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1293 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10543 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5711 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51331 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2921 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2953 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8545 2
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 689 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1629 2
Спорт - Шахматы - Chess 254 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1565 2
Металлы - Медь - Copper 829 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3714 2
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 538 2
Здравоохранение - Адреналин - Adrenaline - Норадреналин, Кортизол - гормоны стресса 94 2
УФ-излучение - Ультрафиолетовое излучение - ультрафиолетовые лучи - ультрафиолетовая радиация 316 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5326 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3280 2
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5520 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6251 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5311 2
HRM - Корпоративная культура - Организационная культура - Corporate culture 355 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 302 1
Ergonomics - Эргономика 1689 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 5
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 2
Inquirer 463 2
National Geographic 95 2
Space Daily 528 2
Washington Profile 142 2
CNews RND - R&D.CNews 2274 2
e4 Engineering 107 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6021 1
The Verge - Издание 592 1
Engadget - Блог о технологиях 425 1
Чудо техники 60 1
The Intercept 12 1
Mashable 371 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8380 2
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 431 1
World Robotics Survey 3 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 295 2
USC - University of Southern California - Университет Южной Калифорнии 70 2
KAIST - Korea Advanced Institute of Science and Technology - Южнокорейский Институт науки и техники - Институт науки и техники Кванджу - Корейский институт передовых технологий 46 1
NTU - National Taiwan University - Национальный университет Тайваня 21 1
University of Chicago - Чикагский университет 99 1
Tokyo Institute of Technology - Токийский технологический институт 34 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 281 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 977 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 464 1
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 168 1
EPFL - École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 66 1
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 204 1
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 92 1
ЦНИИ РТК - ЦНИИ робототехники и технической кибернетики - Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики 17 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 629 1
Electrolux Design Lab 6 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 338 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 224 1
Burning Man - фестиваль 7 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2138 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1409159, в очереди разбора - 731156.
Создано именных указателей - 187833.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие доступные ноутбуки 2025 года: хиты продаж

Лучшие устройства Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM

Как сделать поздравление на Новый год 2026: лучшие приложения и сервисы

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще