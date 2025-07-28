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Любин Александр


УПОМИНАНИЯ


28.07.2025 Цифровой трансформацией теперь может заниматься любой сотрудник 1
07.05.2024 Поможет ли цифровизация повысить производительность труда в промышленности 2
20.12.2011 «Ситроникс ИТ» открыл направление по контролю качества интеграционных решений и заказного ПО 1

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Любин Александр и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13500 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1347 1
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 161 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 320 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4271 1
Yandex - Яндекс 7933 1
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 53 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 468 1
8607 1
Google LLC 12027 1
ITI Technologies - Finvale - Финвал - Финвал-Инжиниринг 9 1
Агропромкомплектация ГК - Агротех-Информ 6 1
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 118 1
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 37 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 218 1
Терн ГК - Tern Group 77 1
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 39 1
Content AI - Контент ИИ 93 1
VK - Mail.ru Group 3497 1
Amazon - iRobot 58 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7794 1
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 52 1
Cotton Club - Коттон Клаб 24 1
Селигдар - Золото Селигдара 5 1
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 110 1
Скопинфарм 7 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 48 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 258 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 98 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7232 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21460 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15822 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1405 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29797 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8240 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 930 1
Машиночитаемость - Machine-readable - MRZ - MachineReadableZone - машинно-читаемая зона - МЧД - машиносчитываемая часть документа 221 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11700 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 838 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69604 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7006 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5912 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2688 1
Task Mining - технология отслеживания, фиксации и анализа действий пользователя на рабочей машине 62 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4892 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4214 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4035 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8516 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22160 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14178 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1350 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1348 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2977 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1441 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9802 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 822 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5654 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5958 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16453 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 609 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6037 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10901 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26356 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2948 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54230 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1449 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3369 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 985 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6433 1
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - ЕЦП.МИС - медицинская информационная система 30 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 778 1
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 171 1
VK Teams 78 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 552 1
Microsoft Windows 16040 1
Google Android 14395 1
Content AI - Intelligent Search - Abbyy Intelligent Search 30 1
Apple iOS 8034 1
Linux OS 10386 1
Apple macOS 2152 1
Microsoft Teams - MS Teams 590 1
C/C++ - Язык программирования 807 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 241 1
Терн ГК - ТернЮниверс 7 1
Уткин Владислав 23 1
Путин Владимир 3276 1
Щербинко Тимур 4 1
Молчанов Юрий 3 1
Логейко Дмитрий 1 1
Путин Сергей 63 1
Михалев Евгений 92 1
Беляев Владислав 91 1
Федечкин Эдуард 55 1
Малахов Андрей 7 1
Афанасьев Денис 72 1
Логинов Артем 8 1
Заянц Илья 46 1
Головин Сергей 12 1
Мураховский Эдуард 38 1
Карпенко Ирина 6 1
Анисов Ян 20 1
Бурченко Евгений 19 1
Россия - РФ - Российская федерация 151329 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14318 1
Европа Восточная 3111 1
Австрия - Австрийская Республика 1322 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14430 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49829 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53338 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 426 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6454 1
Черкизон - Черкизовский рынок 162 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5106 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6024 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9248 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2429 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1466 1
Экономический эффект 1143 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 958 1
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 337 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8061 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2010 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 881 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1580 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10323 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1999 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2078 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1374329, в очереди разбора - 748419.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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