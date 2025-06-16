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Малахов Андрей
УПОМИНАНИЯ
Малахов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 699 1
|Интернет-видео - ассоциация 19 1
|Held George - Хелд Джордж 38 1
|Jobs Steve - Джобс Стив 1015 1
|Канделаки Тина 11 1
|Ампелонский Вадим 31 1
|Бырдин Алексей 29 1
|Михайлов Николай 11 1
|Киркоров Филипп 8 1
|Конеген Светлана 1 1
|Уткин Владислав 21 1
|Путин Владимир 3252 1
|Щербинко Тимур 2 1
|Молчанов Юрий 3 1
|Логейко Дмитрий 1 1
|Любин Александр 2 1
|Мураховский Эдуард 38 1
|Федечкин Эдуард 55 1
|Михалев Евгений 90 1
|Беляев Владислав 89 1
|Афанасьев Денис 71 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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