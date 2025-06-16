Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 176823
ИКТ 13762
Организации 10716
Ведомства 1467
Ассоциации 1002
Технологии 3464
Системы 25784
Персоны 75796
География 2871
Статьи 1524
Пресса 1223
ИАА 700
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2649
Мероприятия 855

Малахов Андрей


УПОМИНАНИЯ


16.06.2025 «МТС Беларусь» автоматизировал клиентские процессы на платформе BPMSoft 1
07.05.2024 Поможет ли цифровизация повысить производительность труда в промышленности 1
29.12.2021 Netflix превратится в телевизор и будет показывать «Спас» и «Первый канал» 1
15.02.2019 «Билайн» и ivi выяснили, какие фильмы и сериалы предпочитают абоненты 1
25.04.2016 Власти придумали хитрый способ заблокировать сайты про Малахова 2
14.12.2012 Бытовая техника: лучшие премьеры 2012 года. Версия ZOOM.CNews 1
03.10.2008 iPhone в Москве: без паники 1

Публикаций - 7, упоминаний - 8

Малахов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8917 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13300 2
Samsung Electronics 10388 1
МегаФон 9327 1
Apple Inc 12290 1
LG Electronics 3641 1
Daewoo Electronics 43 1
Siemens AG - Siemens Group 2604 1
Автоматические Радиоэлектронные Системы 2 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 293 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4172 1
Yandex - Яндекс 7792 1
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 53 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 466 1
8513 1
Google LLC 11970 1
ITI Technologies - Finvale - Финвал - Финвал-Инжиниринг 9 1
Агропромкомплектация ГК - Агротех-Информ 4 1
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 118 1
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 36 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 215 1
VK - Mail.ru Group 3486 1
Content AI - Контент ИИ 88 1
Терн ГК - Tern Group 77 1
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 38 1
Amazon - iRobot 58 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 393 2
Hansa - Ханса 114 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2534 1
Groupe SEB - Tefal 97 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 140 1
Miele - Миле 134 1
Smeg 18 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 219 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 114 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 491 1
Dyson 128 1
Haier - Candy Group - Канди 98 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1456 1
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 79 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 209 1
Daewoo 102 1
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 52 1
Cotton Club - Коттон Клаб 22 1
Селигдар - Золото Селигдара 3 1
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 108 1
Скопинфарм 7 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 96 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 254 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 48 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2824 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1023 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 802 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 699 1
Интернет-видео - ассоциация 19 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9404 4
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7193 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53245 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20942 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5537 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14117 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68530 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28312 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16279 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8112 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24929 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4686 1
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1075 1
Холодильник - Морозильник - Замораживание - устройство, поддерживающее низкую температуру 311 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6553 1
Холодильник - холодильники широкие - Side-by-Side - French Door и многокамерные 50 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6918 1
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2145 1
БТиЭ - Робот-пылесос - Умный пылесос - Robot Vacuum Cleaner - RoboCleaner 241 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12427 1
Интернет-радио - веб-радио - Internet radio - web radio, net radio, streaming radio, e-radio, IP radio, online radio 239 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8680 1
БТиЭ - Утюг - Глаженье - Глажка - Гладильные доски 191 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24958 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12661 1
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 659 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2083 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2244 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9884 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1717 1
Application store - магазин приложений 1256 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2309 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 354 1
БТиЭ - Сушильная машина - Сушка - Drying Machine 152 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24766 1
LED-освещение - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1061 1
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 734 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2973 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - СВЧ - микроволновая печь - microwave oven 333 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12422 1
ВымпелКом - Билайн ТВ IPTV - Цифровое телевидение 141 1
Рики ГК - Малышарики - анимационный сериал для детей 4 1
Samsung Navibot - робот-пылесос 13 1
Samsung NV - серия духовых шкафов 6 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7183 1
Google YouTube - Видеохостинг 2819 1
Apple iPhone 2G 41 1
Apple iPhone 3 - Apple iPhone 3GS 449 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston WMSD 2 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 628 1
Google Play - Google Store - Android Market 3353 1
LG Multi Air Flow 15 1
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 308 1
LG Moist Balance Crisper - LG Magic Crisper - LG Ultra Fresh Crisper 17 1
Siemens Timelight - посудомоечная машина 2 1
Хост ГК - МедВедь - Медведь.Телемед - РМИС Медицинская система 59 1
Apple iPhone 6 4863 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1055 1
LG Kompressor Follow Me 20 1
LG Total No Frost - LG Full No Frost 10 1
LG HOM-BOT SQUARE 15 1
Daewoo Electronics DWD 4 1
Hansa ZWA, ZWM, ZIM, ZZM, ZIA - посудомоечная машина 12 1
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - ЕЦП.МИС - медицинская информационная система 29 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 755 1
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 159 1
VK Teams 73 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 546 1
Microsoft Windows 15933 1
Google Android 14302 1
Content AI - Intelligent Search - Abbyy Intelligent Search 28 1
Apple macOS 2121 1
Apple iOS 7984 1
Linux OS 10273 1
Microsoft Teams - MS Teams 578 1
Samsung Neo QLED - Samsung QLED 8k - серия телевизоров 24 1
Терн ГК - ТернЮниверс 7 1
Groupe SEB - Tefal Pro Express - Tefal GV - Tefal DR - Tefal SV - Tefal Access Steam Care - парогенератор - парогладильные системы - отпариватели 9 1
Bosch - VarioSpeed 15 1
Siemens SR - посудомоечные машины 4 1
Held George - Хелд Джордж 38 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1015 1
Канделаки Тина 11 1
Ампелонский Вадим 31 1
Бырдин Алексей 29 1
Михайлов Николай 11 1
Киркоров Филипп 8 1
Конеген Светлана 1 1
Уткин Владислав 21 1
Путин Владимир 3252 1
Щербинко Тимур 2 1
Молчанов Юрий 3 1
Логейко Дмитрий 1 1
Любин Александр 2 1
Мураховский Эдуард 38 1
Федечкин Эдуард 55 1
Михалев Евгений 90 1
Беляев Владислав 89 1
Афанасьев Денис 71 1
Россия - РФ - Российская федерация 149679 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44320 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52637 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3104 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1735 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1058 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2054 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 870 1
Россия - УФО - Свердловская область - Нижний Тагил 173 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика - Владикавказ 215 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Пятигорск 133 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала - Махачкалинская городская агломерация 239 1
Россия - СКФО - Чечня - Грозненский район - Грозный 245 1
Германия - Федеративная Республика 12793 1
Франция - Французская Республика 7905 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2758 1
Южная Корея - Республика 6740 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1625 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1889 1
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 334 1
Италия - Милан 161 1
Россия - СКФО - КБР - Нальчик 120 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2923 1
Италия - Итальянская Республика 4384 1
Австрия - Австрийская Республика 1315 1
Европа 24407 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11157 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6377 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2793 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52799 2
Маша и медведь - анимационный сериал для детей 30 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4785 1
Федеральный закон 236-ФЗ - О приземлении - О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ на территории Российской Федерации - Цифровое резидентство в России 88 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1952 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1700 1
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1406 1
Английский язык 6752 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24862 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5356 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1781 1
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 520 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7108 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8247 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1727 1
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 901 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4149 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1046 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5686 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5107 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6572 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 713 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1277 1
Сон - Somnus 444 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1288 1
Зоология - наука о животных 2707 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2818 1
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 421 1
Химия - Оксиды - окисел - окись - oxides - бинарное соединение химического элемента с кислородом 153 1
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 418 1
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 854 1
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 601 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 527 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9200 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14196 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49368 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 415 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 422 3
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 145 3
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 494 2
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 294 1
Рен ТВ - телеканал 72 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 90 1
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 63 1
АнтиЗапрет - AntiZapret.info - Реестр запрещенных сайтов 31 1
CNews - ZOOM.CNews 1850 1
Ведомости 1085 1
Известия ИД 658 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1026 1
РИА Новости 945 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 126 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2072 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365449, в очереди разбора - 751179.
Создано именных указателей - 176823.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Проблемы гейминга в России в 2025 году: доступные сервисы и платформы

Лучшие автономные газонокосилки: выбор ZOOM

Лучшие сервисы для бронирования отелей и билетов из России: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Астрономы озадачены существованием галактики без темной материи — это считалось невозможным

Ученые открыли «Оло» — совершенно новый цвет, который люди никогда раньше не видели

Создано устройство, которое поможет обнаружить жизнь за пределами Земли — оно блокирует звездный свет
Показать еще