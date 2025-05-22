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Рики ГК Малышарики анимационный сериал для детей


УПОМИНАНИЯ


22.05.2025 «Звук Бизнес» и ГК «Рики» начали сотрудничество 1
13.03.2024 КИФА объявляет новый состав совета директоров 1
12.11.2020 Great Frame вложит миллионы в VR и анимацию 1
15.02.2019 «Билайн» и ivi выяснили, какие фильмы и сериалы предпочитают абоненты 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Рики ГК и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8884 1
Oculus VR 74 1
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 234 1
Alibaba Group 434 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 393 2
Рики ГК 8 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 489 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 218 1
СКА Петербург - хоккейный клуб 1 1
TVzavr - ТиВиЗавр - онлайн-кинотеатр 42 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7574 1
КИФА АО - КИФАТО МК Торговый дом - Научно-техническое развитие КИФА СЫЛУ - Qifasilu (Bejing) Technology Development 7 1
Звукбизнес - Звук бизнес 7 1
ACCA - Association of Chartered Certified Accountants - Ассоциация сертифицированных бухгалтеров 7 1
Мультфильм - мультипликационный фильм - анимационный фильм 509 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52678 2
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1597 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7172 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6863 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20581 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12278 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7805 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3003 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9395 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1665 1
VOD - Video on Demand - SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видео по заказу - Видеопрокат 839 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12392 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24786 1
Сельское хозяйство - AgroTech - АгроТех - Цифровые технологии в сельском хозяйстве (агропромышленном комплексе) - агротехнологии - агробиотехнологии - агродроны - агродроиды - сельскохозяйственные машины 122 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12374 1
Маркировка - Marking 1118 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4624 1
CPC - Cost-Per-Click - цена за клик - PPC - Pay-Per-Click - оплата за каждый клик 75 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3962 1
Рики ГК - ‎Фиксики - анимационный сериал 32 2
Рики ГК - Тима и Тома - анимационный сериал 3 2
Google YouTube - Видеохостинг 2809 1
ВымпелКом - Билайн ТВ IPTV - Цифровое телевидение 140 1
Amazon Prime Video - Amazon Video on Demand - Amazon VoD - Amazon Unbox - Amazon Instant Video - Amazon Flex - онлайн-кинотеатр 64 1
Great Frame 1 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 400 1
Хост ГК - МедВедь - Медведь.Телемед - РМИС Медицинская система 59 1
Яндекс.Лавка 245 1
Рики ГК - ДиноСити - анимационный сериал 1 1
Рики ГК - Финник - анимационный сериал 1 1
Held George - Хелд Джордж 38 1
Малахов Андрей 6 1
Давыдова Дарья 2 1
Рой Олег 2 1
Селезнев Михаил 2 1
Афонина Ирина 2 1
Шостак Кайл 3 1
Тяньшу Сунь 7 1
Завадский Марк 15 1
Бочкарев Виталий 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 148697 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44141 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17822 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3080 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52568 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1717 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1051 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2037 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 865 1
Россия - УФО - Свердловская область - Нижний Тагил 172 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика - Владикавказ 214 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Пятигорск 132 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала - Махачкалинская городская агломерация 238 1
Россия - СКФО - Чечня - Грозненский район - Грозный 244 1
Россия - СКФО - КБР - Нальчик 120 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2917 1
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Беларусь - Белоруссия 5824 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14243 1
Китай - Пекин - Beijing 1007 1
Евразия - Евразийский континент 616 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4058 1
Рики ГК - Смешарики - анимационный сериал для детей 37 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16696 2
Маша и медведь - анимационный сериал для детей 30 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2764 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49166 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52502 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30081 1
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БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5658 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7322 1
AdTech - AVOD - Advertising Video On Demand - Доступ к видео предоставляется с рекламой, которая демонстрируется в видео с определенной периодичностью 17 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7988 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5163 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4769 1
Российско-китайские отношения - Программы и проекты российско-китайского сотрудничества 96 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 742 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 420 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 492 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 142 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 279 1
Рен ТВ - телеканал 72 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 90 1
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 63 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 126 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 246 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 88 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1561 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 619 1
LSE - London School of Economics and Political Science - Лондонская школа экономики и политических наук 28 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 100 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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