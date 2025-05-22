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«Звук Бизнес» и ГК «Рики» начали сотрудничество

Аудиосервис для бизнеса «Звук Бизнес» и ГК «Рики», участник российского анимационного рынка, объявили о начале партнерства. Теперь компании-клиенты «Звук Бизнеса» могут использовать детские плейлисты со знакомыми всем музыкальными произведениями из «Смешариков», «Фиксиков», «Малышариков» и других мультфильмов для детских комнат в различных заведениях. Об этом CNews сообщили представители «Звук Бизнеса».

Для клиентов «Звук Бизнеса» станут доступны около 1000 детских песен и их ремиксов из популярных проектов ГК «Рики», включая такие как «Смешарики», «Фиксики», «Малышарики», «Финник», «Тима и Тома», «ДиноСити», «Бодо Бородо» и др. Riki Music, музыкальный лейбл правообладателя, предоставляет клиентам «Звук Бизнес» возможность легально использовать музыкальные произведения из мультфильмов.

Посетителям детских кафе, развлекательных центров и ресторанов с детскими комнатами будет предоставлена большая база легального контента, что позволит бизнесу не нарушать авторское право и избежать штрафов от контролирующих организаций.

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«Несмотря на то, что в стране нет полной статистики по количеству заведений с детскими комнатами, мы можем оценить емкость рынка на основе данных из крупных городов. Например, в Москве из 7294 ресторанов и кафе 730 имеют детские комнаты (10% охвата), а в Санкт-Петербурге этот показатель достигает 19,8% (403 из 2033 заведений). В Екатеринбурге и Казани число таких заведений меньше — около 5%. Наше сотрудничество с ГК «Рики» — это важный шаг бизнеса, семейных кафе, ресторанов с детскими комнатами и развлекательных центров. Теперь этим пространствам станет легче создавать комфортные условия с помощью легального детского музыкального контента», — отметил Виталий Бочкарев, директор по маркетингу аудиосервиса «Звук Бизнес».

В ГК «Рики» уверены, что сотрудничество со «Звук Бизнес» имеет большой потенциал в популяризации вопросов легализации музыкального контента, а также будет способствовать более комфортному и позитивному пребыванию детей в специально оборудованных пространствах.

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