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Рики ГК Финник анимационный сериал


УПОМИНАНИЯ


22.05.2025 «Звук Бизнес» и ГК «Рики» начали сотрудничество 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Рики ГК и организации, системы, технологии, персоны:

Звукбизнес - Звук бизнес 7 1
Рики ГК 8 1
Мультфильм - мультипликационный фильм - анимационный фильм 509 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3962 1
Рики ГК - ‎Фиксики - анимационный сериал 32 1
Рики ГК - Малышарики - анимационный сериал для детей 4 1
Рики ГК - Тима и Тома - анимационный сериал 3 1
Рики ГК - ДиноСити - анимационный сериал 1 1
Бочкарев Виталий 3 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17822 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4058 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3080 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44141 1
Россия - РФ - Российская федерация 148697 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5163 1
Рики ГК - Смешарики - анимационный сериал для детей 37 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360959, в очереди разбора - 755727.
Создано именных указателей - 175078.
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