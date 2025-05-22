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Рики ГК Фиксики анимационный сериал
Анимационный сериал «Фиксики» появился в России в 2010 году. Это российский просветительский проект, созданный в жанре edutainment (обучение через развлечение). Его цель — сформировать у детей научную картину мира и популяризировать научные знания. В каждую серию включено две обучающих мультипликационных врезки, которые объясняют детям основы естественных наук (физики, химии, биологии, географии, геологии, астрономии) и истории разных изобретений. Фиксики одушевляют современную техногенную среду, в которой растут дети, и учат маленьких зрителей как обращаться с техникой и окружающими их приборами. С 2020 года проект принадлежит группе компаний «Рики ГК» и производится анимационной студией «Аэроплан». На 2024 году вышло более 200 эпизодов сериала и два полнометражных фильма — «Фиксики. Большой секрет» (2017) и «Фиксики против кработов» (2019).
УПОМИНАНИЯ
Рики ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 694 1
|Альянс по защите детей в цифровой среде 16 1
|ACCA - Association of Chartered Certified Accountants - Ассоциация сертифицированных бухгалтеров 7 1
|Юркова Ольга 15 3
|Киселев Сергей 65 2
|Решетин Олег 43 1
|Вольфсон Влад 59 1
|Таболин Сергей 21 1
|Ильичев Владимир 5 1
|Завадский Марк 15 1
|Лурье Евгений 3 1
|Мацейчук Даниил 1 1
|Свобода Максим 2 1
|Sachs Yosef - Закс Йосеф 7 1
|Кочетков Владимир 11 1
|Ященко Иван 4 1
|Медников Дмитрий 24 1
|Ксензов Максим 14 1
|Горячев Михаил 4 1
|Маркова Евгения 3 1
|Ретюнский Дмитрий 4 1
|Гаспарян Марина 1 1
|Афонина Ирина 2 1
|Розов Александр 1 1
|Софронова Юлия 1 1
|Кайгородова Оксана 62 1
|Быков Алексей 45 1
|Паровозов Аркадий 1 1
|Шостак Кайл 3 1
|Кабанов Марат 46 1
|Тяньшу Сунь 7 1
|Митрофанова Софья 9 1
|Немчина Юлия 1 1
|Федосов Павел 6 1
|Попов Виталий 21 1
|Егошин Сергей 68 1
|Белов Андрей 64 1
|Бочкарев Виталий 3 1
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