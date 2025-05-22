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Рики ГК ‎Фиксики анимационный сериал


Анимационный сериал «Фиксики» появился в России в 2010 году. Это российский просветительский проект, созданный в жанре edutainment (обучение через развлечение). Его цель — сформировать у детей научную картину мира и популяризировать научные знания. В каждую серию включено две обучающих мультипликационных врезки, которые объясняют детям основы естественных наук (физики, химии, биологии, географии, геологии, астрономии) и истории разных изобретений. Фиксики одушевляют современную техногенную среду, в которой растут дети, и учат маленьких зрителей как обращаться с техникой и окружающими их приборами. С 2020 года проект принадлежит группе компаний «Рики ГК» и производится анимационной студией «Аэроплан». На 2024 году вышло более 200 эпизодов сериала и два полнометражных фильма — «Фиксики. Большой секрет» (2017) и «Фиксики против кработов» (2019).

УПОМИНАНИЯ


22.05.2025 «Звук Бизнес» и ГК «Рики» начали сотрудничество 2
17.12.2024 Исследование МТС: умный дом – для младенцев, смартфоны – для заботы о безопасности школьников 3
30.10.2024 МТС интегрирует «Фиксиков» в детские сервисы 4
20.08.2024 Альтернатива рядом: Wink.ru отметил лавинообразный рост просмотров российского контента для малышей (0+) 1
19.07.2024 Школьников Хакасии приглашают на второй поток бесплатной школы по веб-дизайну 2
20.06.2024 Для детей из Хакасии МТС и «Фиксики» запустили бесплатные образовательные уроки про умные технологии 4
18.06.2024 Петербургским дошкольникам объяснят, что такое интернет вещей 3
17.06.2024 Маленькие красноярцы узнают секреты умного дома на бесплатных уроках с Фиксиками 3
11.06.2024 Юным нижегородцам доступны бесплатные образовательные уроки про умные технологии 3
10.06.2024 Татарстанские дети узнают секреты умного дома на бесплатных уроках с «Фиксиками» 4
07.06.2024 МТС: кто включает умный пылесос: об интернете вещей маленьким новосибирцам расскажут Фиксики 4
06.06.2024 Для детей из Якутии МТС и «Фиксики» запустили бесплатные образовательные уроки про умные технологии 4
06.06.2024 Юным кировчанам доступны бесплатные уроки про умные технологии от МТС и фиксиков 3
06.06.2024 Юным пермякам доступны бесплатные уроки про умные технологии от МТС и фиксиков 3
03.06.2024 МТС и «Фиксики» запустили бесплатные образовательные уроки про умные технологии 4
13.03.2024 КИФА объявляет новый состав совета директоров 1
29.01.2024 «Дзен» представил витрину с популярными мультфильмами для детей 1
07.06.2023 Вместо игр и YouTube: полезные приложения для детей 1
03.02.2023 «Марвел» и ELARI перешли на детское время 1
24.01.2023 Российская мультипликация на грани катастрофы. Лицензии на иностранный софт вот-вот закончатся, «железо» никто не поставляет 2
05.10.2022 МТС запустила бесплатные образовательные экоуроки с «фиксиками» по сохранению окружающей среды 3
29.04.2022 «Триколор» запускает первый телеканал собственного производства для детей 1
15.02.2022 «Мегафон» разработал тариф для детей 1
27.08.2021 Tele2 запустила услугу «Дети онлайн» 1
29.12.2020 Выдано 300 млн рублей на продвижение аудиовизуальной и IT продукции за рубеж до 2022 года 1
21.09.2020 «Одноклассники» дали возможность брендам запускать нативные спецпроекты в сообщениях 2
19.02.2020 Голосовой помощник «Алиса» поможет детям освоить сложные звуки 1
27.01.2020 «Яндекс.учебник» и Центр педагогического мастерства проведут онлайн-олимпиаду по математике 1
18.07.2016 «Триколор ТВ» включил в пакет «Детский» телеканал «Тлум HD» 1
31.03.2016 Детские каналы производства «Первый ТВЧ» стали доступны абонентам «Акадо Телеком» 1
27.05.2015 «Акадо Телеком» начинает трансляцию телеканала «Мульт» 1
12.05.2015 МТС превратит детский смартфон в безопасную точку доступа в интернет 3

Публикаций - 32, упоминаний - 70

Рики ГК и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13204 15
Yandex - Яндекс 7695 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4129 3
Ростелеком 9906 2
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 807 2
Триколор - Национальная спутниковая компания 332 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2951 1
Samsung Electronics 10370 1
МегаФон 9256 1
Dell EMC 5051 1
Alibaba Group 434 1
Apple Inc 12264 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2068 1
HP Inc. 5716 1
8461 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2576 1
Telegram Group 2201 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 938 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 419 1
Adobe Systems 1559 1
Галактика - Корпорация 1478 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 1
ELARI 38 1
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 273 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 305 1
Росатом - РИР - Росатом Инфраструктурные решения - Русатом Инфраструктурные решения 109 1
Rubius - Рубиус групп - Рубиус Тех 6 1
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 234 1
Яндекс - Сказбука 4 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Диджитал - MTS Digital - МТС Стрим Диджитал 31 1
Adobe Figma 46 1
Аэроплан 14 6
Рики ГК 8 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7574 1
Ситимобил - Служба такси 161 1
Walt Disney Company 627 1
Союзмультфильм - киностудия ТПО ФГУП 49 1
Снежная Королева - СК Трейд 55 1
Walt Disney Company - Pixar Animation Studios 63 1
МТС - Центр социальных и благотворительных программ 12 1
Роскино - Roskino 2 1
КИФА АО - КИФАТО МК Торговый дом - Научно-техническое развитие КИФА СЫЛУ - Qifasilu (Bejing) Technology Development 7 1
МТС Трэвел - MTS Travel 287 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа 42 1
Звукбизнес - Звук бизнес 7 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12016 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2750 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5060 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 261 1
Центр Педагогического Мастерства ГАОУ ДПО 4 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 694 1
Альянс по защите детей в цифровой среде 16 1
ACCA - Association of Chartered Certified Accountants - Ассоциация сертифицированных бухгалтеров 7 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52678 14
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1836 11
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 1860 11
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5872 10
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1470 10
Торговля - RetailTech - Умный магазин - SmartStore - автоматизация и информатизация розничных торговых сетей 29 10
БТиЭ - Робот-пылесос - Умный пылесос - Robot Vacuum Cleaner - RoboCleaner 235 10
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Электрочайник - Чайник - Teapot 210 10
Мультфильм - мультипликационный фильм - анимационный фильм 509 10
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13731 9
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24688 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24786 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67877 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6863 4
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7805 4
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7506 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14837 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8853 4
Умные платформы 1751 3
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3962 3
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4007 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20581 3
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3100 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11516 3
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1196 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17367 3
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2965 3
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1346 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6118 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12374 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7433 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1861 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12392 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10784 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4891 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11871 2
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1005 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7326 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3278 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21097 2
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 325 2
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 692 2
Рики ГК - Малышарики - анимационный сериал для детей 4 2
Рики ГК - Тима и Тома - анимационный сериал 3 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 949 1
Google Android 14252 1
Google Play - Google Store - Android Market 3345 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1835 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2797 1
МегаФон ДМХ - Старт Медиа - Старт.Ру - Start.Ru - МегаФон ТВ - MegaFon.TV - МегаФон Кино - онлайн-кинотеатр 71 1
Apple iPhone 6 4863 1
Adobe Photoshop 769 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 434 1
Autodesk Maya 66 1
Яндекс.Плюс 203 1
VK - Яндекс.Дзен 203 1
Ростех - МИКС - Многофункциональный интегрированный комплекс связи 130 1
Яндекс.Учебник 52 1
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 172 1
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 537 1
Adobe After Effects 68 1
Хост ГК - МедВедь - Медведь.Телемед - РМИС Медицинская система 59 1
ELARI FixiTime 2 1
МегаФон Kids 3 1
ELARI KidGram 8 1
Tilda Publishing - сервис конструирования сайтов 24 1
Google YouTube - Видеохостинг 2809 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Музыка - MTS Music 64 1
Рики ГК - ДиноСити - анимационный сериал 1 1
Рики ГК - Финник - анимационный сериал 1 1
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Киселев Сергей 65 2
Решетин Олег 43 1
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Лурье Евгений 3 1
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Медников Дмитрий 24 1
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Егошин Сергей 68 1
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Рики ГК - Смешарики - анимационный сериал для детей 37 7
Образование - Edutainment - Эдьютейнмент - технология обучения через развлечение 11 4
Маша и медведь - анимационный сериал для детей 30 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5658 3
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Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1729 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1110 1
Единорог - unicorn - частная компания, стартап, оцениваемый в $1 млрд и выше 55 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3731 1
Английский язык 6737 1
Цифровая этика детства - Хартия 4 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2069 1
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11306 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 420 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 313 1
ВГТРК Гостелерадиофонд - Государственный фонд телевизионных и радиопрограмм 11 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1561 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 100 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 88 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 246 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 619 1
LSE - London School of Economics and Political Science - Лондонская школа экономики и политических наук 28 1
МТС Поколение М - творческий благотворительный проект 72 13
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1230 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Международный женский день - 8 марта 360 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

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